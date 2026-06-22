XRP borsalardaki arzın 7 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle 1,10 ile 1,30 dolar aralığında kaldı

XRP, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde 1,10 ile 1,30 dolar bandında işlem görmeyi sürdürdü. 21 Haziran itibarıyla fiyat yaklaşık 1,14 dolar seviyesindeydi. Son 24 saatteki düşüş %0,34 ile sınırlı kalırken, günlük işlem hacmi 872 milyon dolar, toplam piyasa değeri ise 70,97 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tablo, XRP’yi piyasa değeri bakımından en büyük altıncı kripto varlık konumunda tuttu.

Fiyat hareketinde dar bant öne çıktı

Haziran ayının genelinde XRP’de yönün sınırlı kaldığı görüldü. Son 30 günlük dönemde varlık %16’dan fazla değer kaybetse de, 1,10 dolar çevresindeki talep fiyatın daha derin gerilemesini şimdilik engelledi. 22 Haziran’da işlemler sırasında fiyat kısa süreliğine 1,12 dolara kadar indi.

UTC ile 21.00 civarında işlem hacmi 85,8 milyon XRP’ye yükseldi ve fiyat gün içi en düşük 1,1213 doları gördü. Ardından alımlar hızlandı ve XRP birkaç saat içinde 1,148 dolara doğru toparlanarak seans içindeki kaybının büyük bölümünü geri aldı. Buna karşın 1,147 ile 1,149 dolar aralığı kısa vadede direnç bölgesi olarak öne çıktı.

XRP’de son iki aylık görünümde 1,10 dolar desteğinin korunması, daha güçlü bir yukarı hareket için kritik unsur olarak izleniyor. Kısa vadede 1,147 ile 1,149 dolar bandı ise aşılması gereken ilk direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Piyasayı izleyen analist EGRAG CRYPTO, X üzerindeki değerlendirmesinde iki aylık fiyat yapısını bir mücadele alanı olarak tanımladı. Analist, daha anlamlı bir yükselişten söz edilebilmesi için mevcut seviyelerin korunmasının gerekli olduğunu savundu. Uzun vadeli projeksiyonlarında 9,50 ile 17,23 dolar aralığından söz edilse de, XRP 1,20 doların altında işlem görürken bu hedeflerin uzak kaldığı görülüyor.

Gösterge Seviye Destek bölgesi 1,10 dolar Gün içi dip 1,1213 dolar Toparlanma seviyesi 1,148 dolar Direnç bölgesi 1,147 ile 1,149 dolar

Ripple ekosisteminde yeni adımlar atıldı

XRP’nin geliştiricisi Ripple, ödeme ve stabilcoin tarafındaki çalışmalarını sürdürdü. Şirket, RLUSD entegrasyonunu yeni ödeme altyapılarına taşırken, Afrika pazarında stabilcoin kullanımını desteklemeyi amaçlayan Flutterwave’in Seri E yatırım turuna da katıldı. Ripple, blockchain tabanlı ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Şirket ayrıca Bitso ile birlikte XRP Ledger üzerinde çalışan peso bazlı stabilcoin MXNB projesinde yer aldı. Bunun yanında RLUSD, Mastercard’ın stabilcoin mutabakat altyapısına entegre edildi. XRP Ledger tarafında ise yapay zeka ajanlarının XRP ve RLUSD ile otomatik işlem yapmasını hedefleyen bir AI Starter Kit devreye alındı.

Mini sözlük: x402 protokolü, internet tabanlı servisler arasında ödeme tetiklenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir işlem çerçevesi olarak anılıyor. Haberde geçen kullanım alanında bu yapı, yapay zeka yazılımlarının XRP ve RLUSD ile otomatik ödeme başlatmasına temel oluşturuyor.

Borsa rezervleri ve fon akışları izlendi

Zincir üstü veriler, merkezi borsalarda tutulan XRP miktarının yaklaşık 1,6 milyar adede gerilediğini gösterdi. Bu seviye son yedi yılın en düşük noktası olarak kayda geçti. Ekim 2025’e kıyasla yaklaşık %50’lik düşüşe işaret eden bu tablo, alım baskısı artarsa fiyat oynaklığını büyütebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Merkezi borsalardaki XRP rezervlerinin yaklaşık 1,6 milyar adede inmesi, son yedi yılın en düşük seviyesine işaret etti. Aynı dönemde XRP’ye bağlı yatırım ürünlerine haftalık bazda 10,66 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise XRP bağlantılı yatırım ürünleri, 18 Haziran’da sona eren haftada 10,66 milyon dolar net giriş çekti. Toplam birikimli giriş 1,45 milyar dolara yaklaştı. Buna karşılık büyük cüzdanların beş günlük dönemde 30 milyondan fazla XRP dağıttığı, aynı süreçte bazı zincir üstü faaliyet göstergelerinin de zayıfladığı aktarıldı.

Düzenleme cephesinde ise dijital emtialar için daha net tanımlar getirmeyi amaçlayan CLARITY Act komite aşamalarını geçti. Tasarının bir sonraki adımda Senato genel kurulunda ele alınması ve kabul için 60 oy alması gerekiyor.