Peter Schiff, Grant Cardone’un $87,5 milyonluk Bitcoin gayrimenkul fonunu eleştirdi

Altın yanlısı yorumları ve kripto paralara yönelik eleştirel yaklaşımıyla bilinen finans yorumcusu Peter Schiff, Grant Cardone’un Bitcoin’i gayrimenkul yatırımlarıyla birleştiren yeni modeline karşı çıktı. Schiff, gayrimenkul ile Bitcoin’in bir araya getirilmesinin temel bir sorunu çözmediğini savundu.

Yeni fon yapısı tanıtıldı

Cardone Capital’in kurucusu Grant Cardone, kısa süre önce Bitcoin ile gayrimenkulü aynı yatırım çatısı altında buluşturan bir yapı duyurdu. Şirket, Consensus Miami 2026 etkinliğinde nakit akışı üreten çok aileli konut projeleriyle Bitcoin alımlarını tek bir özel LLC içinde birleştirdiğini açıkladı. Cardone Capital, gayrimenkul yatırımlarına odaklanan bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: LLC, ABD’de yaygın kullanılan sınırlı sorumlu şirket yapısıdır. Bu model, yatırım varlıklarının tek bir tüzel kişilik altında toplanmasına ve hukuki sorumluluğun sınırlandırılmasına imkan tanır.

Bu plan kapsamında yakın dönemde 87,5 milyon dolarlık 10X Space Coast Bitcoin Fund piyasaya sürüldü. Yapının merkezinde, gayrimenkullerden elde edilen kira gelirinin ek Bitcoin alımlarına yönlendirilmesi yer alıyor. Cardone, bu modelin geleneksel gayrimenkul yatırım ortaklığı pazarında yerleşik yapıları zorlayabileceğini öne sürdü.

Peter Schiff, gayrimenkul ile Bitcoin’in aynı yapı içinde bir araya getirilmesinin yeni bir çözüm üretmediğini belirterek bu yaklaşımın ikna edici olmadığını savundu.

REIT tartışması öne çıktı

Cardone’a göre sorun, 1960’larda şekillenen geleneksel REIT modelinin bugünkü koşullarda sınırlayıcı hale gelmesi. Mevcut düzende şirketlerin vergilendirilebilir gelirlerinin en az %90’ını ortaklara dağıtması gerekiyor. Cardone, bu nedenle klasik yapıların bilançolarında Bitcoin’i yedek varlık olarak tutmakta yapısal olarak zorlandığını ifade etti.

Cardone Capital, söz konusu fon için %22 ile %32 arasında getiri hedeflediğini açıkladı. Ayrıca Cardone, Bitcoin odaklı gayrimenkul fonlarına katılan yatırımcıların yaklaşık %80’inin daha önce kripto varlıklara yatırım yapmadığını söyledi. Bu oran, modelin geleneksel yatırımcıları dijital varlıklara taşımayı amaçladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Başlık Cardone’un modeli Geleneksel REIT Yapı Tek bir LLC içinde gayrimenkul ve Bitcoin Klasik gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısı Fon büyüklüğü $87,5 milyon Metinde belirtilmedi Gelir kullanımı Kira gelirleriyle ek Bitcoin alımı Gelirin en az %90’ı dağıtılıyor Hedef getiri %22 ile %32 Metinde belirtilmedi

Schiff itirazını sürdürdü

Kripto paralara yönelik şüpheci tutumuyla tanınan Schiff ise bu gerekçeyi kabul etmedi. Schiff’e göre Cardone, REIT benzeri yapıların bakım ve onarım gibi zorunlu giderleri karşılayabilmesi için bilançolarında Bitcoin bulundurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak Schiff, bu argümanın yatırım yapısına somut bir avantaj kazandırdığı görüşünde değil.

Grant Cardone, şirketinin nakit akışı üreten çok aileli konutları Bitcoin alımlarıyla aynı özel şirket yapısında topladığını ve kira gelirlerini yeni Bitcoin alımları için kullanmayı planladığını açıkladı.

Taraflar arasındaki görüş ayrılığı, Bitcoin’in geleneksel varlık sınıflarıyla nasıl bir araya getirilebileceği konusundaki daha geniş tartışmanın son örneklerinden biri olarak öne çıktı. Bir taraf bu yapının yeni yatırımcıları kripto piyasasına çekebileceğini savunurken, diğer taraf bunun mevcut modele anlamlı bir katkı sunmadığını düşünüyor.