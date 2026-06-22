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BITCOIN (BTC)

Peter Schiff, Grant Cardone’un $87,5 milyonluk Bitcoin gayrimenkul fonunu eleştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Schiff, Grant Cardone’un 87,5 milyon dolarlık Bitcoin gayrimenkul fonuna karşı çıktı.
  • 🏢 Cardone Capital, kira geliri üreten konut projeleriyle $BTC alımlarını aynı LLC yapısında topladı.
  • 📈 Şirket, yeni fonda %22 ile %32 arasında getiri hedeflediğini açıkladı.
  • 🧩 Cardone’a göre yatırımcıların yaklaşık %80’i bu fonlar öncesinde kripto varlıklara girmemişti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Altın yanlısı yorumları ve kripto paralara yönelik eleştirel yaklaşımıyla bilinen finans yorumcusu Peter Schiff, Grant Cardone’un Bitcoin’i gayrimenkul yatırımlarıyla birleştiren yeni modeline karşı çıktı. Schiff, gayrimenkul ile Bitcoin’in bir araya getirilmesinin temel bir sorunu çözmediğini savundu.

İçindekiler
1 Yeni fon yapısı tanıtıldı
2 REIT tartışması öne çıktı
3 Schiff itirazını sürdürdü

Yeni fon yapısı tanıtıldı

Cardone Capital’in kurucusu Grant Cardone, kısa süre önce Bitcoin ile gayrimenkulü aynı yatırım çatısı altında buluşturan bir yapı duyurdu. Şirket, Consensus Miami 2026 etkinliğinde nakit akışı üreten çok aileli konut projeleriyle Bitcoin alımlarını tek bir özel LLC içinde birleştirdiğini açıkladı. Cardone Capital, gayrimenkul yatırımlarına odaklanan bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: LLC, ABD’de yaygın kullanılan sınırlı sorumlu şirket yapısıdır. Bu model, yatırım varlıklarının tek bir tüzel kişilik altında toplanmasına ve hukuki sorumluluğun sınırlandırılmasına imkan tanır.

Bu plan kapsamında yakın dönemde 87,5 milyon dolarlık 10X Space Coast Bitcoin Fund piyasaya sürüldü. Yapının merkezinde, gayrimenkullerden elde edilen kira gelirinin ek Bitcoin alımlarına yönlendirilmesi yer alıyor. Cardone, bu modelin geleneksel gayrimenkul yatırım ortaklığı pazarında yerleşik yapıları zorlayabileceğini öne sürdü.

Peter Schiff, gayrimenkul ile Bitcoin’in aynı yapı içinde bir araya getirilmesinin yeni bir çözüm üretmediğini belirterek bu yaklaşımın ikna edici olmadığını savundu.

REIT tartışması öne çıktı

Cardone’a göre sorun, 1960’larda şekillenen geleneksel REIT modelinin bugünkü koşullarda sınırlayıcı hale gelmesi. Mevcut düzende şirketlerin vergilendirilebilir gelirlerinin en az %90’ını ortaklara dağıtması gerekiyor. Cardone, bu nedenle klasik yapıların bilançolarında Bitcoin’i yedek varlık olarak tutmakta yapısal olarak zorlandığını ifade etti.

Cardone Capital, söz konusu fon için %22 ile %32 arasında getiri hedeflediğini açıkladı. Ayrıca Cardone, Bitcoin odaklı gayrimenkul fonlarına katılan yatırımcıların yaklaşık %80’inin daha önce kripto varlıklara yatırım yapmadığını söyledi. Bu oran, modelin geleneksel yatırımcıları dijital varlıklara taşımayı amaçladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

BaşlıkCardone’un modeliGeleneksel REIT
YapıTek bir LLC içinde gayrimenkul ve BitcoinKlasik gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısı
Fon büyüklüğü$87,5 milyonMetinde belirtilmedi
Gelir kullanımıKira gelirleriyle ek Bitcoin alımıGelirin en az %90’ı dağıtılıyor
Hedef getiri%22 ile %32Metinde belirtilmedi

Schiff itirazını sürdürdü

Kripto paralara yönelik şüpheci tutumuyla tanınan Schiff ise bu gerekçeyi kabul etmedi. Schiff’e göre Cardone, REIT benzeri yapıların bakım ve onarım gibi zorunlu giderleri karşılayabilmesi için bilançolarında Bitcoin bulundurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak Schiff, bu argümanın yatırım yapısına somut bir avantaj kazandırdığı görüşünde değil.

Grant Cardone, şirketinin nakit akışı üreten çok aileli konutları Bitcoin alımlarıyla aynı özel şirket yapısında topladığını ve kira gelirlerini yeni Bitcoin alımları için kullanmayı planladığını açıkladı.

Taraflar arasındaki görüş ayrılığı, Bitcoin’in geleneksel varlık sınıflarıyla nasıl bir araya getirilebileceği konusundaki daha geniş tartışmanın son örneklerinden biri olarak öne çıktı. Bir taraf bu yapının yeni yatırımcıları kripto piyasasına çekebileceğini savunurken, diğer taraf bunun mevcut modele anlamlı bir katkı sunmadığını düşünüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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