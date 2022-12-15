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Şok Duyuru! BM Kripto Paraların Gücüne Sığınacağını Açıkladı!

Kripto paralar dünya genelinde meşruluk kazanmaya devam ediyor. Şok BM hamlesi kriptoya olan ihtiyacı vurguluyor.
18:55
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birleşmiş Milletler önemli bir adım atıyor, kripto paralar için kritik gelişme gündeme bomba gibi düştü. Rusya’nın başlattığı savaşta kripto paraların yardım için yaygın biçimde kullanıldığını görmüştük. Süreç artık bir adım öteye taşındı. Kripto paraların oluşturduğu fayda ve gücüne işaret eden bu hamle kritik önem arz ediyor.

Kripto Paraların Gücü

BM Mülteci Ajansı, Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve savaştan etkilenen diğer insanlara yardım etmek için kriptoya yöneliyor. Mültecilere yardım etmek ve onları korumakla görevli bir BM kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), devam eden Rus işgalinden etkilenen Ukraynalılara nakit para dağıtmak için bir blockchain çözümü başlatıyor. Program ilk olarak, Rus füze saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da aileleri için barınak arayan pek çok insanın kaçtığı üç Ukrayna şehri olan Kiev, Lviv ve Vinnytsia’da pilot olarak uygulanacak ve UNHCR alıcıların uygunluğunu teyit etmekten ve yardım yardımının tahsisinden sorumlu olacak.

Katılmak için kullanıcıların, popüler bir stablecoin USDC’ye sahip olmalısınız ve Stellar ağındaki Vibrant’ı indirmeniz gerekiyor. Alıcılar daha sonra aldıkları USDC’yi ABD dolarına, avroya veya yerel para birimine dönüştürmeyi seçebilir ve fonlarını dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce MoneyGram lokasyonundan çekebilirler. Pilot uygulama, teknik çözüm sağlayıcısı olarak hizmet veren Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem Merkezi (UNICC) ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek ve kullanıcıların blockchain üzerinden anında ve güvenli bir şekilde para göndermelerini sağlayan Stellar tabanlı bir ürün olan Stellar Aid Assist’ten yararlanacak.

Kripto Paraların Özgürlüğü

Eğer mal varlığınızı blockchain üzerinde saklıyorsanız dünyanın herhangi bir yerine gidip bunu harcayabilirsiniz. Rus vatandaşları küresel ödeme sisteminden atıldı ve kartları bir işe yaramaz hale geldi. Ancak kripto paralar benzer sansür mekanizmalarından şimdilik uzak ve güvenli biçimde varlık transferi yapılabiliyor. Ukrayna vatandaşları da yoğun olarak kripto paraları kullanmaya başladı, soygun, gasp, kaybetme gibi riskleri ortadan kaldıran kripto paralar savaş dahil her türlü tehlikeli durumda insanların varlıklarına kolayca erişmesine olanak tanıyor.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Oleksandr Bornyakov şunları söyledi;

“Kaçan Ukraynalılar ve özellikle de bankalarına erişilemeyenler için, dijital bir cüzdan kullanarak insani yardım sağlayan bu pilot proje, hayatta kalmak için olası bir can simidi görevi görecek.”

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