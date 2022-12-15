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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair ortaya çıkan raporlar büyük ilgi görüyor.

Raoul Pal, Önemli Bir Grafik Paylaştı!

Makroekonomik şartlar iyileşmeye başlarken, Bitcoin’de umutlar yeniden filizleniyor. Enflasyon istikralı bir şekilde düşerken, Fed’in faiz artırımlarını indirmeye başlaması kripto para piyasasında umut oldu. Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası resesyon riski, makroekomoik belirsizlik ve sektördeki krizler nedeniyle diğer döngülerden farklı. Bitcoin’in mevcut ayı piyasasında dip seviyeyi görüp görmediğini anlamanın en rasyonel yöntemlerinden biri geçmişteki ayı ve boğa döngülerini incelemek. Eski Goldman Sachs yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, Twitter’da Bitcoin’in S&P 500 ve Bloomberg Dolar Endeksi gibi finans piyasasındaki diğer varlık sınıflarına kıyasla performansını gösteren bir görsel paylaştı.

Veriler, son 10 yılda Bitcoin’in muazzam bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. 2013’ten başlayıp 2022’ye kadar olan verileri kapsayan grafik, Bitcoin‘in yedi yıl boyunca diğer tüm varlıkları geride bırakmayı başardığını ve bu yılların her birinde zirveye çıktığını gösteriyor. Öte yandan, Bitcoin’in bu varlık sınıflarından daha iyi performans göstermediği yıllarda, BTC o yıl için en kötü performans gösteren varlık oldu. Bu da sert ayı piyasalarına ve kripto kışlarına denk geliyor.

Bitcoin’de Yeni Zirve Bu Tarihte Bekleniyor!

Bitcoin, 2014, 2018 ve 2022’de %50’nin üzerinde değer kaybederek kötü bir performans sergiledi. Uzmana göre, ayı piyasaları büyük zirvelerin yaşandığı boğa döngüsünden sonra ortaya çıkar. BTC taban seviyeyi gördükten sonra ise yeni rekor seviyelere ulaşır. Bitcoin, 2014 yılında %57,51 düştü, ancak önceki yıl %5,400’den fazla değer kazanmıştı. 2015’te BTC %36 artış kaydederek bir kez daha listenin başında yer aldı. Daha sonra önümüzdeki üç yıl boyunca piyasanın üzerinde performans göstermeye devam etti.

Bu üç yıllık ‘bolluk’ ve ardından bir yıllık ‘kuraklık’, 2017’ye kadar devam etti. Ardından BTC, %74’ten fazla düşüşle 2018’de en kötü performans gösteren varlık oldu. Önümüzdeki üç yıl yani 2019’dan 2021’e kadar, Bitcoin sürekli olarak artış kaydetti. 2022’de ise birkaç ciddi nedenden ötürü Bitcoin sene başından beri %70 oranında düştü. Yöneticiye göre Bitcoin’in yıllar içindeki performansını ve mevcut eğilimi hesaba katarsak, Bitcoin dip seviyeye yaklaşıyor. Eğer geçmişteki bu döngü geçerliğini korursa, Bitcoin 2023’ten 2025’e kadar çok iyi bir performans sergileyecek. Ek olarak, bir sonraki boğa piyasasının zirvesini 2024-2025 arasında ortaya çıkabilir. Bu yıllardan en az çift haneli büyüme bekleniyor.