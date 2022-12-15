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Michael Saylor: Ethereum..!

MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, dün attığı bir tweet’te, Ethereum‘un (ETH) Terra (LUNA) gibi çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Saylor’ın yorumları, diğer Bitcoin maksimalisti Matthew R. Kratter’ın bir YouTube videosuna yanıt olarak geldi. 190.000 abonesiyle paylaştığı videoda Kratter, Ethereum’un Merge ile hisse kanıtı (PoS) mekanizmasına geçişinin onu Terra benzeri bir çöküşe karşı savunmasız hale getirdiğini iddia etti. Kratter, stake edilen ETH’nin ağı korurken, fiyatlar düşerse ve doğrulayıcılar teslim olur ve ayrıca protokol düzeyinde bir staking krizi yaşanırsa, ağın çökebileceğini savundu. Kratter, açıklamasında “Ethereum’un fiyatı düştükçe, daha fazla insan coin’lerini geri almayı tercih edecek. Bu durum, Ethereum’un güvenliğini daha da riskli hale getiriyor ve bir felakete yol açabilir” ifadelerini kullandı. Uzmana göre, düzenleyicilerin, Ethereum ve Cardano gibi protokollerinin Terra gibi çökme riski altında olup olmadığını araştırması gerekiyor

Saylor, Kratter’in argümanlarını destekledi ve PoS protokollerini “riskli tasarımları nedeniyle doğası gereği işlevsiz, verimsiz, opak ve tehlikeli” olarak tanımlıyor. Buna karşılık, Bitcoin istikrarlı, güçlü ve giderek daha güvenli hale geliyor. Bitcoin savunucusu Saylor’un Ethereum ve diğer altcoin’leri ilk kez eleştirmediğini belirtmekte fayda var. MicroStrategy yöneticisi, zaman zaman projeye karşı yönelttiği iddialar nedeniyle Ethereum destekçilerini kızdırdı. Ethereum’un menkul kıymet olduğunu iddia eden Saylor, geçtiğimiz günlerde Ethereum staking sözleşmesinin bir yatırım sözleşmesi oluşturduğunu savundu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu “hemen hemen hepsini kapatmaya” çağırdı.

Neden Ethereum?

Bitcoin savunucusu, Bitcoin’in tek “etik” kripto para olduğunu savunurken, enflasyona karşı koruma sağladığına dikkat çekiyor. Bu inanç doğrultusunda, onun yönetimi altındaki MicroStrategy, Bitcoin’e 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve yaklaşık iki yılda ortalama 30 bin doların üzerinde bir fiyatla 130.000 BTC aldı. 1,6 milyar dolarlık bir riske karşı, şirket hala BTC’yi savunmaya devam ediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, son açıklamaları, Bitcoin‘in çalışma kanıtı modelindeki kusurlara işaret eden veya programlanabilirlik eksikliğini vurgulayan Ethereum topluluğundan eleştiriler aldı. Bununla birlikte, maksimalistler için, Bitcoin’in nadiren değişen kodu bir zayıflık değil, bir güçtür.