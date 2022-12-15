Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Dünyaca Ünlü Yöneticiden Korkutan Altcoin Uyarısı: Yeni LUNA Vakası!

Dikkat! Dünyaca Ünlü Yöneticiden Korkutan Altcoin Uyarısı: Yeni LUNA Vakası!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir yönetici Terra (LUNA) krizine benzer felaketlerin tekrar yaşanabileceğini iddia etti. 
11:00
15 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir yönetici Terra (LUNA) krizine benzer felaketlerin tekrar yaşanabileceğini iddia etti.

Michael Saylor: Ethereum..!

MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, dün attığı bir tweet’te, Ethereum‘un (ETH) Terra (LUNA) gibi çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.  Saylor’ın yorumları, diğer Bitcoin maksimalisti Matthew R. Kratter’ın bir YouTube videosuna yanıt olarak geldi. 190.000 abonesiyle paylaştığı videoda Kratter, Ethereum’un Merge ile hisse kanıtı (PoS) mekanizmasına geçişinin onu Terra benzeri bir çöküşe karşı savunmasız hale getirdiğini iddia etti. Kratter, stake edilen ETH’nin ağı korurken, fiyatlar düşerse ve doğrulayıcılar teslim olur ve ayrıca protokol düzeyinde bir staking krizi yaşanırsa, ağın çökebileceğini savundu. Kratter, açıklamasında “Ethereum’un fiyatı düştükçe, daha fazla insan coin’lerini geri almayı tercih edecek. Bu durum, Ethereum’un güvenliğini daha da riskli hale getiriyor ve bir felakete yol açabilir” ifadelerini kullandı. Uzmana göre, düzenleyicilerin, Ethereum ve Cardano gibi protokollerinin Terra gibi çökme riski altında olup olmadığını araştırması gerekiyor

 

Saylor, Kratter’in argümanlarını destekledi ve PoS protokollerini “riskli tasarımları nedeniyle doğası gereği işlevsiz, verimsiz, opak ve tehlikeli” olarak tanımlıyor. Buna karşılık, Bitcoin istikrarlı, güçlü ve giderek daha güvenli hale geliyor. Bitcoin savunucusu Saylor’un Ethereum ve diğer altcoin’leri ilk kez eleştirmediğini belirtmekte fayda var.  MicroStrategy yöneticisi, zaman zaman projeye karşı yönelttiği iddialar nedeniyle Ethereum destekçilerini kızdırdı. Ethereum’un  menkul kıymet olduğunu iddia eden Saylor, geçtiğimiz günlerde Ethereum staking sözleşmesinin bir yatırım sözleşmesi oluşturduğunu savundu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu “hemen hemen hepsini kapatmaya” çağırdı.

Neden Ethereum?

Bitcoin savunucusu, Bitcoin’in tek “etik” kripto para olduğunu savunurken, enflasyona karşı koruma sağladığına dikkat çekiyor. Bu inanç doğrultusunda,  onun yönetimi altındaki MicroStrategy, Bitcoin’e 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve yaklaşık iki yılda ortalama 30 bin doların üzerinde bir fiyatla 130.000 BTC aldı. 1,6 milyar dolarlık bir riske karşı, şirket hala BTC’yi savunmaya devam ediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, son açıklamaları, Bitcoin‘in çalışma kanıtı modelindeki kusurlara işaret eden veya programlanabilirlik eksikliğini vurgulayan Ethereum topluluğundan eleştiriler aldı. Bununla birlikte, maksimalistler için, Bitcoin’in nadiren değişen kodu bir zayıflık değil, bir güçtür.

 

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Bu da Oldu! Milletvekilinden 2023 Kripto Para Tahmini!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022