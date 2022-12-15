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  •   Binance’dan Bu 4 Altcoin İçin Yıkıcı Haber! Son Gün 22 Aralık!

Binance’dan Bu 4 Altcoin İçin Yıkıcı Haber! Son Gün 22 Aralık!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, marketinde listelediği 4 altcoin için sarsıcı bir duyuru yaptı. Son gün olarak ise 22 Aralık işaret edildi.
08:07
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, marketinde listelediği 4 altcoin için sarsıcı bir duyuruda bulundu. Kripto para borsası yaptığı duyuruda, söz konusu altcoin’leri marketinden delist edeceğini (listeden çıkaracağını) belirtti.

Binance’ın Delist Edeceğini Duyurduğu O 4 Altcoin

Kripto para borsası Binance, “listelediğimiz her kripto parayı, beklediğimiz yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak gözden geçiririz. Bir coin ya da token artık bu standardı karşılamadığında ya da sektör değiştiğinde daha derinlemesine bir inceleme yapar ve potansiyel olarak delist ederiz. Bunun tüm kullanıcılarımızı en iyi şekilde koruduğuna inanıyoruz.” diyerek dört altcoin’i delist edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Mithril (MITH), Tribe (TRIBE), Augur (REP) ve Bitcoin Standard Hashrate Token‘ın (BTCST) 22 Aralık 2022 tarihinde TSİ 12.00’da delist edileceği ve ticaretlerinin durdurulacağı belirtildi. Delist edilecek işlem çiftleri olarak MITH/USDT, TRIBE/BUSD, REP/USDT ve BTCST/BUSD işaret edildi.

Söz konusu coin ve token’lar için para yatırma işlemleri 23 Aralık 2022 tarihinde TSİ 04.00’a kadar devam edecekken, para çekme işlemleri 23 Mart 2023 tarihinde TSİ 04.00’a kadar yapılacak. Bu tarihlerden sonra para yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak.

Binance Bir Kripto Parayı Neye Göre Delist Ediyor?

Öte yandan Binance, bir coin veya token’ı neye göre, hangi kriterlere göre delist ettiğine de açıklık getirdi. Kripto para borsası, bir coin veya token‘ı delist etmeye karar vermesini sağlayan faktörlere olarak şunları sıraladı:

  • Ekibin projeye bağlılığı
  • Geliştirme aktivitesinin düzeyi ve kalitesi
  • İşlem hacmi ve likidite
  • Ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği
  • Ağ / akıllı sözleşme istikrarı
  • Kamu iletişiminin düzeyi
  • Periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme
  • Etik dışı / dolandırıcı davranış veya ihmal kanıtı
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto para ekosistemine katkı

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