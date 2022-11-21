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  •   Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!

Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!

Tüm sektörlerde olduğu gibi kripto paralarda da dolandırıcılık faaliyetleri gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz gün çok büyük bir olay gerçekleşti.
21:20
21 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 5 Dakika

İki Estonya vatandaşı, 575 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla dün Estonya’nın başkenti Tallinn’de 18 maddelik bir iddianameyle tutuklandı. İddianame, 27 Ekim’de Washington’un Batı Bölgesi’ndeki bir büyük jüri tarafından iade edildi ve bugün mührü açıldı.

Belgeler Neyi Barındırıyor?

Mahkeme belgelerine göre, her ikisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in çok yönlü bir planla yüz binlerce mağduru dolandırdığı iddia ediliyor. Mağdurları, sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya teşvik ettiler.

Ayrıca mağdurların Polybius Bank adlı bir kripto para bankasına yatırım yapmalarına neden oldular. Gerçekte Polybius hiçbir zaman bir banka olmadı ve vaat edilen temettüleri hiçbir zaman ödemedi. Mağdurlar Potapenko ve Turõgin’in şirketlerine 575 milyon dolardan fazla para ödedi. Potapenko ve Turõgin daha sonra dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ve lüks arabalar satın almak için paravan şirketler kullandılar.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr.:

Yeni teknoloji, kötü niyetli kişilerin hem ABD’de hem de yurtdışında giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılık yöntemleriyle masum kurbanlardan faydalanmasını kolaylaştırdı. Departman, halkın zor kazanılan paralarını bu dolandırıcılıklar yüzünden daha fazla kaybetmesini önlemeye kararlı ve bu sanıkların ya da onlar gibi diğerlerinin suçlarının meyvelerini ellerinde tutmalarına izin vermeyecek.

Washington Batı Bölgesi ABD Savcısı Nick Brown:

İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici. Bu sanıklar hem kripto paranın cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden faydalanarak muazzam bir saadet zinciri kurdular. Yatırımcıları yanlış beyanlarla kandırdılar ve daha sonra yatırım yapanlardan aldıkları paralarla ilk yatırımcılara ödeme yaptılar. Haksız kazançlarını Estonya’daki mülklerinde, lüks arabalarında ve dünyanın dört bir yanındaki banka hesaplarında ve kripto para cüzdanlarında saklamaya çalıştılar. ABD ve Estonyalı yetkililer bu varlıklara el koymak ve kısıtlamak ve bu suçlardan elde edilen kârı ortadan kaldırmak için çalışıyorlar.

FBI’ın Suç Araştırma Bölümü’nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada:

FBI, yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanan kişileri uluslararası sınırların ötesinde takip etmeye kararlı. ABD’deki ve yurtdışındaki mağdurlar, sofistike kripto varlık girişimleri olduğuna inandıkları şeylere yatırım yaptılar, ancak bunların hepsi bir dolandırıcılık planının parçasıydı ve sonuç olarak binlerce mağdur zarar gördü. FBI, ulusal ve uluslararası ortaklarımıza, mağdurlar için adaletin sağlanmasına yardımcı olmak üzere soruşturma boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyor.

Potapenko Ve Turõgin’in İddiası Ne Yönde?

İddianameye göre Potapenko ve Turõgin, HashFlare’in devasa bir kripto para madenciliği operasyonu olduğunu iddia etti. Kripto para madenciliği, Bitcoin gibi kripto para birimlerini kar amacıyla üretmek için bilgisayarları kullanma sürecidir. Potapenk ve Turõgin, müşterilerin bir ücret karşılığında HashFlare’in madencilik operasyonlarının bir yüzdesini, operasyonun kendi paylarına düşen kısmı tarafından üretilen kripto para birimi karşılığında kiralamalarına izin verdiğini iddia eden sözleşmeler sundu.

HashFlare’in web sitesi, müşterilerin madencilik faaliyetlerinin sözde ürettiği kripto para miktarını görmelerini sağladı. Batı Washington da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından müşteriler 2015 ve 2019 yılları arasında 550 milyon dolardan fazla HashFlare sözleşmesi imzaladı.

İddianameye göre, bu sözleşmeler hileliydi. HashFlare’in sahip olduğunu iddia ettiği kripto para madenciliği ekipmanına sahip olmadığı iddia edildi. HashFlare’in ekipmanının, sahip olduğunu iddia ettiği bilgi işlem gücünün yüzde birinden daha az bir oranda Bitcoin madenciliği yaptığı iddia edildi.

Yatırımcılar madencilik gelirlerini çekmek istediklerinde, Potapenko ve Turõgin söz verdikleri gibi madencilikten elde edilen para birimini ödeyemediler. Bunun yerine, ya ödemeleri yapmamakta direndiler ya da yatırımcılara, sanıkların madencilikle elde ettikleri para birimini değil, açık piyasadan satın aldıkları kripto para birimini kullanarak ödeme yaptılar. HashFlare 2019 yılında faaliyetlerini durdurdu.

Mayıs 2017’de Potapenko ve Turõgin, kripto para konusunda uzmanlaşmış bir banka kuracaklarını vaat ettikleri Polybius adlı bir şirkete yatırım yapmayı teklif ettiler. Polybius’un kârından yatırımcılara temettü ödemeyi vaat ettiler. İki kurucu, bu şemada en az 25 milyon dolar topladılar ve paranın çoğunu kontrol ettikleri diğer banka hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına aktardılar. Polybius hiçbir zaman bir banka kurmadı ya da herhangi bir temettü ödemedi.

İddianame ayrıca Potapenko ve Turõgin’i paravan şirketler ve sahte sözleşme ve faturalar kullanarak suç gelirlerini aklamak için komplo kurmakla suçluyor. Kara para aklama komplosunun en az 75 gayrimenkul, altı lüks araç, kripto para cüzdanları ve binlerce kripto para madencilik makinesini içerdiği iddia ediliyor.

Potapenko ve Turõgin’in her ikisi de dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, 16 kez dolandırıcılığı yapmak ve bir kez de kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde Potapenko ve Turõgin’in her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, ABD Ceza Kuralları ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra herhangi bir cezayı belirleyecek.

Davayı FBI Soruşturuyor

Amerika Birleşik Devletleri, Estonya Polisi ve Sınır Muhafızları Ulusal Kriminal Polisi Siber Suç Bürosu’na bu soruşturmaya verdiği destek için teşekkür etti. ABD Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Ofisi de soruşturmaya kapsamlı destek sağladı.

Bu soruşturma ve bugünkü tutuklama, ABD ve Estonya kolluk kuvvetleri arasındaki büyük koordinasyon ve işbirliğini göstermekte. Estonya bu siber destekli suçun engellenmesinde çok önemli bir müttefik olmuş durumda ve ABD, Estonyalılara devam eden yardımları ve koordinasyonları için teşekkür etti.

Ceza Dairesi Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü’nden Dava Avukatları Adrienne E. Rosen ve Olivia Zhu ile Washington Batı Bölgesi’nden ABD Savcı Yardımcıları Seth Wilkinson ve Jehiel I. Baer davayı yürütmekte.

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