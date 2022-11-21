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  •   Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!

Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!

Hangi altcoin kaç dolardan alınır? Kripto paraların bugünlerde kahin olarak görülen ismi hedeflerini açıkladı.
21:41
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

3 aydan uzun süredir adete kripto para piyasalarını esir aldı. Ne dediyse çıkıyor ve yeni tahminlerini açıkladı. Kripto para piyasalarının son 90-100 gündür birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden kripto para analisti BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT için yeni tahminlerini paylaştı. Ona göre dip seviyeler bunlar olacak ve yatırımcılar bu seviyeden alım yapabilir.

Bitcoin ve Ethereum Alınacak Fiyatlar

Kripto para yatırımcılarının büyük kısmı kayıplarıyla mücadele ederken azınlık bölümü daha büyük düşüşlerin ciddi alım fırsatları sunacağına inanıyor. Bu yüzden nakitte bekleyen yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum için dip fiyat tahminlerinde bulunuyorlar. Son 3 aydır kripto paraların birçok büyük hareketini doğru tahmin eden ve onlarca kez uyarılarını sizlerle paylaştığımız bir analist 600.000’i aşkın takipçisiyle yeni tahminlerini paylaştı.

Peki Bitcoin hangi seviyeden alınır? Ethereum almak için kaç doları beklemek daha mantıklı? Analiste göre Bitcoin fiyatı 12.000 dolar ile 14.000 dolar aralığında yeni bir dip yapacak. Bu aynı zamanda altcoinlerin çoğu için bugün oldukları seviyelerin kabaca %50 altı anlamına geliyor. Ethereum için hedeflediği alım bölgesini ise 600-650 dolar olarak açıkladı. Capo takma adını kullanan analist Bitcoin 25.200 dolar seviyesindeyken BTC için bu bölgeye işaret etmiş ve tamamen nakde geçtiğini duyurmuştu.

ADA, LTC ve DOT Kaç dolardan Alınır?

Şimdi geldi ETH dışındaki majör altcoinler hakkında paylaştığı tahminlere, Capo biraz geçmişte kalmış biri ve halen LTC onun takip listesinde yer alıyor. Kripto para yatırımcıların çoğu DOT ve ADA’nın uzun vadede başarılı olacağına inandığı için hodl etmeye devam ediyor. Tam da bu yüzden bu 2 altcoin en büyükler arasında yer alıyor. Peki popüler analistin bu 3 altcoin için hedeflediği alım seviyeleri neler?

Cardano (ADA) için hedeflediği taban fiyat 0,16 dolar ile 0,2 dolar aralığı. Tüm altcoinler için yaklaşık %50 erime bekliyor. LTC için 29-32 dolar aralığına işaret ediyor. DOT fiyatında ise yine %50’lik erimeyle 2,8-3,1 doları hedefliyor. Elinizdeki altcoinlerin mevcut fiyatını 2’ye bölerek yaklaşık bir fiyata ulaşabilirsiniz. Capo’ya göre kripto paraların kümülatif değeri 600 milyar doların da altına düşecek.

Bonus olarak bir de CAPO’dan MATIC tahmini bırakalım. Umalım bu sefer yanılıyor olsun, BTC yazı hazırlandığı sırda 15.900 dolardan alıcı buluyordu.

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