Bitcoin'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir kullanılan bir fiyat grafiği görülmemiş bir seviyeye düşerek korku yarattı.

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Günler süren kayıpları kontrol altına alma mücadelesinin ardından Bitcoin (BTC) boğaları, fiyatı 17.000 doların altında sabitleyerek bir miktar zemin kazandı. Bu arada yatırımcılar Bitcoin’in fiyat hareketini her iki yönde de tetikleyebilecek sinyaller arıyor.

Bitcoincenter’ın gökkuşağı fiyat grafiği, bir sonraki olası Bitcoin fiyat hareketini belirlemek için piyasa tarafından kullanılan göstergelerden biri olarak bilinir. Araç, logaritmik regresyonu takip eden renk bantları kullanmakta ve uzun vadeli hareketleri hakkında potansiyel bir fikir sağlamak için geçmiş performansı gözden geçirmekte.

Tarihte Bir İlk Yaşandı

İlginç bir şekilde, 19 Kasım itibariyle Bitcoin göstergesi ilk kez mavi renkle temsil edilen temelde bir yangın satışı seviyesinin altına düştü; bu seviye Bitcoin gökkuşağı grafiğindeki en düşük bant olarak dikkat çekti.

Grafiğe bakıldığında, Bitcoin birkaç haftadır temelde bir yangın satışı bölgesinde sıkışmış durumda. Tarihsel olarak bakıldığında, Bitcoin bu seviyeye en son Mart 2020’de ulaşmış ve varlık geçen yılki boğa piyasasına doğru yükselmeden önce konsolide olmuştu.

İlginç bir şekilde, gösterge Bitcoin’in uzun vadeli beklentileri için yükseliş eğilimini koruyor ve varlığın fiyatının önümüzdeki iki yıl içinde muhtemelen altı haneli bir değere ulaşacağını vurguluyor. Aynı zamanda grafik, yıl sonunda Bitcoin’in olası bir ‘HODL’ statüsüne işaret ediyor.

Bitcoin Düşüş Trendi

Göstergenin aşağı yönlü ihlali, Bitcoin’in FTX kripto para borsasının çöküşüyle kısmen tetiklenen aşağı yönlü ivmesini tüketmiş görünmesinin ardından geldi. Mevcut fiyatta Bitcoin 16.200 dolarda bir destek seviyesi bulmuştu ve bu seviyenin aşılması muhtemelen daha fazla düzeltmeye yol açabilir.

Nitekim, Bitcoin’in 2021’den bu yana en güçlü satış sinyalini vermesinin ardından 10.000 dolara doğru daha fazla düzeltme olasılığı geçtiğimiz günlerde vurgulandı. Genel olarak, Bitcoin’in fiyatı, likidite endişelerinin hüküm sürdüğü düşük alım baskısının ortasında 17.000 doları geçmeye yönelik başarısız girişimlerle bir düşüş trendine sıkışmış durumda.

Bitcoin’in bir miktar istikrar bulmasıyla birlikte, odak noktası daha önce boğanın 18.000 dolara doğru bir ralliyi tetikleme potansiyeline çevrilmişti. Geçtiğimiz haftalarda 18.000 dolar seviyesi, Bitcoin için çok önemli bir destek pozisyonu olarak ortaya çıkmıştı.

Bitcoin Teknik Analizi

Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, Bitcoin günlük göstergeleri 10’da satışa işaret eden bir özetle düşüş tarafına doğru eğiliyor. Hareketli ortalamalar 14’te güçlü bir satış önerirken, osilatörler 9’da nötr durumda.

Şu anda Bitcoin, son 24 saatte %1’den az kayıpla yazım saatine göre 16.700 dolardan işlem görüyordu. Genel olarak, Bitcoin’in düşük performansı, FTX çöküşünden kaynaklanan devam eden kripto piyasası belirsizliği istikrara kavuştuğunda muhtemelen ortadan kalkabilir.

Çoğu alım satım platformunun rezerv kanıtlarını yayınlamasına rağmen, zincir üzerindeki veriler Bitcoin’in borsalardan soğuk cüzdanlara aktarıldığını gösteriyor. Odaklanılması gereken alanlardan biri de kripto borsalarının kullanıcılara fonlarının güvende olduğuna dair güvence verme becerisi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.