Shiba Inu’da kısa süreli sessizlik bitti

Shiba Inu ekosistemi, topluluğun önemli figürlerinden Shytoshi Kusama’nın sosyal medya platformu X’e geri dönüşüyle yeniden odak noktası haline geldi. Yaklaşık iki haftalık aranın ardından Kusama, hem açıklamaları hem de profil güncellemeleriyle yeni projeler ve olası değişiklikler için beklentileri artırdı. Bu hareket, hem topluluk hem de piyasa aktörleri arasında gelecekteki adımlar konusunda çeşitli tahminler yapılmasına yol açtı.

Kusama’nın dönmesiyle gözler Shiba Inu’da

Shytoshi Kusama, Shiba Inu’nun topluluk liderlerinden biri olarak projede önemli stratejik kararların alınmasında aktif rol oynuyor. 9 Nisan’dan bu yana sessizliğini koruyan Kusama, 13 günlük suskunluğunu sonlandırıp tekrar X’te etkileşime geçti. Bu sürede, geçmişin silinmesine dair bir gönderiye verdiği yanıt dikkat çekti. Ayrıca, önemli bir topluluk buluşmasının cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurarak ilgiyi üzerine çekti. Profili ve biyografisini güncelleyen Kusama, projede yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti.

“Bir tarih belirlendi: Cumartesi. Yalnızca kutsal metinler içinde kanıt kullanarak bir randevu koyalım; bir sonraki aşamanın başlangıcında görüşmek üzere,”

ifadeleriyle topluluğu yaklaşan etkinliğe davet etti. Bundan önceki açıklamalarında ise teknolojik gelişmeler ve etik tartışmaların gündeme taşınacağının sinyalini vermişti.

Fiyatta dalgalanma ve teknik göstergeler

SHIB’in fiyatı, CryptoAppsy verilerine göre 24 saat içinde yüzde 1,8 gerileyerek 0,000006235 dolar seviyesine indi. Bu düzeltme, 20 Nisan’da başlayan üç günlük yükselişin ardından geldi. Aynı dönemde fiyat, 0,00000589 dolardan toparlanarak 22 Nisan’da 0,00000629 dolara kadar çıkmış ancak bu seviyede dirençle karşılaşmıştı.

Sonraki hareketlerde kısa vadede 0,00000629 dolar civarında bir direnç oluştuğu gözlendi. Açık pozisyon miktarı ise son 24 saatte yüzde 11 azalarak 58,99 milyon dolar düzeyine geriledi. Bu düşüş, türev piyasasına olan ilginin kısa süreli zayıfladığını gösterdi. Yatırımcılar, yükselişin devam etmesi için fiyatın 0,00000629 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağına odaklanmış durumda.

Günlük grafiklerde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,0000059 dolar civarındaki destek, kısa vadede önemli bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin korunması halinde, sıradaki hedeflerin 0,0000076 dolar ve sonrasında 0,000008 dolar olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan fiyatın güç kaybetmesi durumunda, piyasada yatay hareketler ve konsolidasyon süreci yaşanabilir.

Piyasada belirsizlik sürüyor

Shiba Inu fiyatındaki gelişmeler, genel olarak piyasadaki likidite hareketleri ve meme coin segmentinin genel eğilimleriyle yakından ilişkili olmayı sürdürüyor. Bu süreçte, zincir üstü göstergeler ve türev piyasasında alınan pozisyonlar, fiyatın yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. Topluluğun yaklaşan etkinliğe ilgisiyle birlikte, kısa vadeli volatilitenin devam etmesi bekleniyor.