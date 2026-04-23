Trump “Acelem yok” diyor, İran istifa iddialarını yalanlıyor

BTC ani iniş çıkışlar yaşarken İran kaynakları Ghalibaf’ın müzakere heyetinden istifa ettiği haberini yalanladı. Fiyat yeniden 78 bin dolara ulaşsa da İran meselesi çözülene kadar volatilitenin devam ettiğini göreceğiz.

İran son durum

Al Jazeera tarafından bildirildiği üzere ABD’li Savunma Yetkilisi İran ile ateşkesin durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyor. Son 1 saatte İran’da hava savunma sistemlerinin tekrar aktif edildiği iddia edilmişti ancak bu haber de boşa düştü. 22:00’da Trump sağlık hizmetleriyle ilgili etkinlikte konuşacak. İran hakkında açıklamalar yapabilir.

İran Dışişleri Bakanı Araghchi şunları söyledi;

“Savaş alanı ve diplomasi, aynı savaşın tam anlamıyla koordineli cepheleridir. İranlılar her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdadır.”

İran Cumhurbaşkanı, Ghalibaf ve Yargı Başkanı paylaştıkları ortak mesajda Trump’ın “İran’da rejim değişti ve görüştüğümüz kanat daha ılımlı” açıklamasına tepki gösterdi.

“İran’da ne aşırı uçlar ne de ılımlılar vardır; Hepimiz “İranlı”yız ve “devrimci”yiz.”

Trump ise yazı hazırlandığı sırada muhalif medyayı sert biçimde eleştirip İran konusunda elinin güçlü olduğunu iddia ediyor.

“Artık sayıları hiç olmadığı kadar azalmış olan, çökmekte olan New York Times’ı okuyan ya da sahte haber kanalı CNN’i izleyen, İran’la olan savaşı (eğer buna savaş denebilirse!) bitirmek için “sabırsızlandığımı” düşünenlere şunu belirtmek isterim: Ben muhtemelen bu pozisyonda bulunmuş en az baskı altında olan kişiyim. Benim zamanım çok ancak İran’ın yok — Zaman akıyor! Bazı medya kuruluşlarının abone ve izleyici sayılarında bu kadar kötü performans göstermesinin nedeni, artık güvenilirliklerini yitirmiş olmalarıdır. İran Donanması denizin dibinde yatıyor, Hava Kuvvetleri yerle bir edildi, uçaksavar ve radar silahları yok oldu, liderleri artık aramızda değil, abluka sızdırmaz ve sağlam ve bundan sonra durum sadece daha da kötüye gidecek — Zaman onların lehine işlemiyor! Anlaşma ancak Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır. Başkan DONALD J. TRUMP”

Şimdi ne beklemeliyiz?

Trump İran iç siyasetini umursamadan (eğer gerçekten İran Cumhurbaşkanı, Ghalibaf ve Yargı Başkanı yeni rejimi temsil ediyorsa) neden barış anlaşmalarını sekteye uğratacak açıklamalar yapıyor. Eğer amacı savaşın devamı için İran’ı buna zorlamaksa neden ateşkesi uzattı. Bunların cevabını aldığımızda çoktan iş işten geçmiş olacak ancak İran iç siyaseti Trump bu dili bırakmadan yakın gelecekte bir anlaşma imzalanmasına sıcak bakmayacaktır.

Hamaney öldü, üst yönetim öldürüldü ve oğul Hamaney halen tedavi altında. Bu şartlar altında Trump eğer gerçekten anlaşma istiyorsa dilini yumuşatıp İran’a bu yolu açmasıdır. Eğer Trump dilini değiştirirse bu bize anlaşma ihtimalinin arttığını söyleyecek.

Petrol 105 doların üzerinde ve çoğunluk Trump’ın ara seçimleri kesin olarak kaybedeceğini düşünüyor. Eğer petrol bu seviyelerde bir süre daha kalırsa Trump’ın ara seçimleri dikkate alarak acele etmesine gerek kalmayacak çünkü muhtemelen bu senaryoda en erken faiz indirimi 2027 sonunda gelecek.