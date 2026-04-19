Shiba Inu’da arz düşerken rekor seviyede 410 trilyonluk token yakımı dikkat çekti

Shiba Inu, toplam arzı azaltmak için oluşturduğu token yakma uygulamasını kararlı şekilde devam ettiriyor. Platformun güncel verilerine göre, yakma işlemleriyle dolaşımdaki SHIB miktarında gözle görülür bir azalma yaşandı. Bu uygulama, Shiba Inu’nun uzun vadeli arz politikası ve ekosistemindeki token değerini destekleme çabalarının merkezinde yer alıyor.

Yakma işlemlerinde son durum

Veriler, Shiba Inu tarafından bugüne kadar 20.696 yakma işlemi gerçekleştirildiğini gösteriyor. Tüm bu işlemler sonucu toplamda 410 trilyon 839 milyar 848 milyon 304 bin 549 SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Yakılan token’ların mevcut tahmini değeri 7,35 milyar dolar seviyesinde. Bu miktar, Shiba Inu’nun ilk piyasaya arz edilen toplam arzının yaklaşık yüzde 41’ine denk geliyor.

Shiba Inu, piyasaya sürülürken toplam bir katrilyon adet SHIB oluşturmuştu. Token yakmaları sayesinde toplam token sayısı bugün itibarıyla 589 trilyon 160 milyar 151 milyon 695 bin 451 adede kadar geriledi. Bu değişim, binlerce işlemle yıllar içinde kademeli şekilde gerçekleşti.

Kısa vadeli hareketlilik ve piyasa etkileri

Kısa dönemli veriler, token yakmalarında zaman zaman önemli dalgalanmalar yaşandığına işaret ediyor. Son 24 saat içinde, 1 milyon 591 bin 370 adet SHIB yok edildi. Bu sayı, bir önceki güne kıyasla yüzde 81,28’lik ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Değerlerdeki bu gerileme, 15 Nisan’da görülen kısa süreli artış sonrası yaşandı.

Haftalık verilere bakıldığında, son yedi günde 59 milyon 338 bin 197 SHIB kalıcı olarak devre dışı bırakıldı. Ayrıca, son 30 günde piyasada 196 milyon 822 bin 452 SHIB satın alındı. Uzmanlar, alım ve yakım işlemlerinin her zaman birbirine paralel ilerlemediğine dikkat çekiyor.

Vitalik Buterin’in tarihi işlemi ve yakma rekoru

Mayıs 2021’de Ethereum kurucularından Vitalik Buterin, sahip olduğu SHIB’lerin yüzde 90’ını yakarak 410 trilyondan fazla tokenden tek işlemde kurtulmuştu. O dönem bu yakımın değeri yaklaşık 7 milyar dolara yaklaşıyordu.

Buterin, SHIB ekosisteminden önceden izin almaksızın toplam arzın yarısını kendi cüzdanında bulmuş ve bunların büyük bölümünü ölü adrese göndermeyi tercih etmişti. Kalan SHIB’lerin yüzde 10’unu ise farklı yardım kuruluşlarına aktardı.

Uzmanlar, bu işlemin kripto dünyasında bugüne dek yapılmış en büyük yakma işlemlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu ölçekte bir yakmanın başka bir örneği bulunmadığı vurgulanıyor.

“410 trilyon SHIB token’ın yok edilmesi, yakma işlemi olarak benzeri olmayan bir örnek oluşturuyor. 7 milyar dolarlık tutarıyla kripto para tarihinin en büyük işlemleri arasında yer almaya devam ediyor ve SHIB arz dinamiklerini kökten etkiliyor.”

Shiba Inu’nun arz azaltma mekanizması hala ekosistemin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Bir yandan yeni yakma işlemleriyle arz kademeli olarak düşerken, öte yandan Vitalik Buterin’in rekor yakımı uzun vadede SHIB’in yapısında belirleyici rol oynuyor.

An itibarıyla Shiba Inu, 0,000000609 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 6,01’lik bir artış kaydetti. CryptoAppsy verilerine göre, SHIB’in güncel fiyatındaki yükseliş, arzı azaltmaya yönelik bu istikrarlı yakım faaliyetlerinin piyasada yankı bulduğuna işaret ediyor.