Stablecoinde yeni dönem: Paxos Labs 12 milyon dolarlık fonlamayla atağa geçti

  • 🚨 Paxos Labs yeni fonlamayla stablecoin altyapısında devrim başlatıyor.
  • 🕒 Amplify Suite, şirketlere ek gelir ve kredi imkanlarını bir arada sunuyor.
  • 💡 Kendi token’ını çıkarmayan firmalar bile stabilcoin ile düşük maliyet ve hız avantajı elde edebiliyor.
  • ⚡ En kritik nokta: $PYUSD ’de yeni nesil kullanım modelleri iş süreçlerini değiştirmeye başlıyor.
COINTURK
COINTURK

Stablecoin piyasası uzun süredir hızlı ve düşük maliyetli para transferlerine odaklanmıştı. Ancak son dönemde sektör temsilcileri, bu dijital dolarların daha geniş kapsamlı kullanım alanları olabileceğini tartışmaya başladı. Bu değişimin öncülerinden biri olarak kabul edilen Paxos Labs’ın kurucu ortaklarından Chunda McCain, sektörün alt yapıdan öteye geçmiş durumda olduğunu ve artık gerçek iş modellerine yönelindiğini belirterek bu dönüşüme dikkat çekti.

1 Paxos Labs’ın yeni hedefi: İş dünyasına dijital çözümler
2 İşletmelere yeni fırsatlar: Daha düşük maliyet, anlık ödeme ve kredi
3 Her kurum kendi token’ına ihtiyaç duymayabilir

Paxos Labs’ın yeni hedefi: İş dünyasına dijital çözümler

Geçtiğimiz hafta Paxos Labs, Blockchain Capital’in liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 12 milyon dolarlık yeni bir fon sağladı. Finansman turuna Robot Ventures, Maelstrom ve Uniswap gibi önemli isimler de katıldı. 2012’de ABD’nin New York kentinde kurulan Paxos, kripto varlık piyasasında özellikle Paypal’ın PYUSD ve Global Dollar gibi stabilcoinleriyle biliniyor. Paxos Labs ise şirketin daha çok inovasyon ve iş odaklı birimi konumunda yer alıyor. Şirket, bu yeni kaynakla birlikte digital varlıkların ticari ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak “finansal çözüm katmanı” üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Yakın zamanda tanıtılan Amplify Suite adlı ürün paketi üç temel aracı tek platformda bir araya getiriyor: Earn ile kripto varlıklar üzerinden gelir elde etmek mümkün hale gelirken, Borrow şirketlere teminat karşılığı dijital varlık üzerinden kredi sunuyor, Mint ise markalara özel stabilcoin ihracını destekliyor. Bu sayede kurumlar, farklı işlevleri zaman içinde kendi süreçlerine entegre edebiliyor.

İşletmelere yeni fırsatlar: Daha düşük maliyet, anlık ödeme ve kredi

Yıllar boyunca kurumsal kripto adaptasyonunun ön planda olan başlıkları dijital varlık alım-satım işlemleri, saklama ve stabilcoin ihraç süreçleri oldu. Buna rağmen, çoğu firma bu adımlardan doğrudan ekonomik fayda sağlayamadı. McCain, bu süreci

“Stablecoinler uzun süre zararına kullanılmak zorunda kaldı.”

ifadesiyle değerlendirdi.

Özellikle ödeme işlemlerinde stablecoinlerin sunduğu avantajlar dikkat çekiyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ödemelerde işletmeler genellikle yüzde 2 ila 3 arasındaki işlem ücretlerini üstleniyor. Ancak stabilcoin transferleriyle bu bedeller ciddi oranda azalıyor; üstelik zincir üzerinde tutulan bakiyelerden de ek gelir elde edilebiliyor.

Daha yenilikçi kullanım modelleri de pazarda ilgi görüyor. McCain’e göre, ödeme sağlayıcıları artık işletmelerin gelir akışlarını takip edip bunları kredi notu oluşturmak için kullanabilir. Bu, işletmelerin gerçek zamanlı ödeme performansına göre finansman bulmasını ve uluslararası düzeyde hızlı işlemler yapmasını sağlayabilecek bir model sunuyor. Söz konusu modeller henüz emekleme aşamasında olsa da, ekosistemin temel taşları oluşturulmaya başlanmış durumda.

Her kurum kendi token’ına ihtiyaç duymayabilir

Piyasada firmalar kendi token’larını çıkartıp ödeme süreçlerini kontrol altında tutmak veya kârlılıklarını artırmak istiyor. Ancak yeni bir stabilcoinin hayata geçirilmesi likidite sağlama, uyum süreçleri ve geniş dağıtım altyapısı gibi zorlukları beraberinde getiriyor. Bu noktada, çoğu şirketin kendi dijital parasına sahip olmasına gerek yok. Mevcut stabilcoinlerin kolayca entegre edilmesi sayesinde, düşük işlem maliyetleri ve ek kazanç imkanları oluşturulabiliyor.

McCain, “Eğer sadece ekonomik faydayı istiyorsanız, mutlaka kendi token’inizi ihraç etmeniz gerekmiyor” görüşünde. Sektör oyuncuları bu yaklaşımı benimserken, kamuoyunda ses getiren büyük ölçekli duyuruların eksikliği zaman zaman heyecanı gölgede bırakabiliyor.

Öte yandan, stablecoin teknolojisinin işletme süreçlerinde marjları dönüştürmeye, yeni kredi modellerinin kapısını aralamaya ve parasal hareketliliği hızlandırmaya başladığı görülüyor. Özellikle geleneksel ödeme altyapılarının maliyetli veya yavaş kaldığı bölgelerde stablecoin çözümlerinin cazibesi giderek artıyor.

“Kulağa çok heyecanlı gelmeyebilir ama işin matematiği tam olarak burada” diyen McCain, sektördeki dönüşümün arka planda sessizce ilerlediğine vurgu yaptı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
