Sıcak Gelişme: Müzakere olmayacak açıklaması ve kripto paralar

  • Tasnim'e göre, deniz ablukası devam ettiği sürece İran'ın müzakere heyeti gönderme niyeti yok.
  • İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti - IRNA
  • Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran ile görüşmek üzere Pakistan'a gidecek
  • Piyasa etkisi: Negatif
Kripto para yatırımcıları için son zamanlarda ABD-İran savaşı kadar karmaşık bir gündem olmadı. Barış lehine bir açıklama gelirken Bitcoin yükseliyor ve kripto paralar onu izliyor. Dakikalar geçtikten sonra tam tersi yönde beyanlar görüyoruz ve kazançlar tersine dönüyor. Kimin blöf yaptığı, yalan söylediği belli olmadığından süreç yatırımcıları için daha da zorlayıcı oluyor.

Müzakere görüşmeleri olmayacak

Kripto paralar için müzakere görüşmelerinin olmaması son derece negatif. Çarşamba gününün ilk dakikalarında ateşkes sona erecek ve eğer bu süreç uzatılmazsa veya anlaşma olmazsa petrol hızla yükselirken artık daha uzun vadeli faiz artış senaryoları fiyatlanmaya başlayacak. Bu da kripto paralar, altın ve hisse senetleri için düşüş demek.

Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran ile görüşmek üzere Pakistan’a yola çıkacak. Bu duyurudan birkaç saat sonra IRNA İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti diyerek müzakere umutlarını suya düşürdü.
Tasnim’e göre, deniz ablukası devam ettiği sürece İran’ın müzakere heyeti göndermeyecek. Trump ise ne olursa olsun abluka devam edecek diyor. Üstelik Cuma günü Trump “uranyumu bize verecekler” derken hafta sonu bu yalanlandı. Trump’ın yaptığı açıklamalar Cuma günü iştahı önemli ölçüde artırmıştı ve bu denli aşırı iyimser açıklamaların kripto paraları yukarı çektiğini gördük ancak yakında yalanlanabileceğinin de altını çizmiştik. Nitekim öyle de oldu.

Peki ama neden? Burada ana faktör barış iki tarafın da lehine olsa da iç siyaset faktörü. İran binlerce can kaybıyla hele ki Hamaney’in ölümüyle masadan eli güçlü kalkmak istiyor. Üst düzey İranlı yetkililerinin ölümünün üzerine Trump Cuma günkü tonda yaptığı açıklamalar İran’ın dini lider ve ona bağlı askeri kanadı sert açıklamalar yapmaya zorluyor. Arakçi ve Meclis Başkanı ise çok daha yapıcı ve ılımlı. Yani İran da 2 farklı yönetim, 2 farklı yüz var gibi düşünebiliriz. Askeri gücü arkasına alan dini liderlik iç siyaseti şekillendirirken görünürdeki siyasetçiler müzakere pazarlığı yapıyor.

Bu aşamada askeri kanat görüşme olmayacak diyor. Arakçi’nin ekibi görüşmelere hazır ve Trump da bölgeye heyetini gönderecek. Ne olduğunu ise sadece zaman gösterecek. Kripto paralar bu oyunun ortasında zigzag çizmeye devam edecek. Şimdilik BTC 75.700 dolardaki kanal direncini kaybetti ve görüşmelerin gerçekten olmadığı senaryoda %10’u aşan kayıpla 68 bin doları test etmesi şaşırtıcı olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
