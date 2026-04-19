RAVE’de büyük çöküş: 48 saatte 5,7 milyar dolar eridi, Binance ve Bitget olaya el attı

Kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta hızla değer kazanan RAVE adlı token, son 48 saatte yatırımcılar için ciddi kayıplara yol açtı. Yalnızca üç cüzdana ait büyük miktardaki hareketler ve piyasa manipülasyonu iddialarının ardından RAVE, %90 oranında değer kaybetti. Toplam piyasa değeri ise 48 saat içinde 5,7 milyar dolar azaldı.

Bir anda yükseldi, sonra çöktü

RaveDAO’nun arz ettiği RAVE, geçtiğimiz hafta yaklaşık 0,25 dolardan başlayarak 9 gün içinde 27,33 dolara fırladı. Bu hızlı yükseliş sırasında token, %10.800 gibi rekor bir artış gösterdi. Özellikle kısa pozisyon alan yatırımcıları vuran bu hareket, Cuma günü RAVE işlemlerinde 44 milyon dolarlık likidasyon yarattı. Bu oran, bitcoin ve ether işlemlerinin hemen ardından üçüncü sırada yer aldı.

Kısa süreli bu artışta, zincir üstü veri analistleri belirli cüzdanlardan borsalara yüklü miktarda token aktarımı gözlemledi. Bu işlemler, piyasada satış baskısı oluşacağı beklentisiyle birçok yatırımcıyı kısa pozisyon almaya yönlendirdi. Fakat transfer edilen tokenlar piyasadan çekilince fiyatlar yeniden yükseldi ve kısa pozisyonlar için ciddi zararlar ortaya çıktı.

Sorular büyüdü, borsalar harekete geçti

Tartışmalı fiyat hareketleri kripto para dünyasında yankı buldu. Bitget CEO’su Gracy Chen, X platformunda borsanın konuyu araştırmaya başladığını doğruladı. Binance yöneticisi Richard Teng ise benzer şekilde, piyasa manipülasyonu ihtimaline karşı ortaklaşa incelemeler yürüttüklerini belirtti. On-chain araştırmacı ZachXBT de bu olayda rolü olanların ortaya çıkması için 25 bin dolarlık bir ödül duyurusu yaptı.

Gate.io borsasının da adı, araştırmacıların ilk iddialarında geçti. Özellikle toplam 1 milyar tokenin yaklaşık %90’ının yalnızca üç adet Gnosis Safe cüzdanında toplanmış olması ve takımın işlemleriyle bağlantısı soru işaretlerini artırdı.

RaveDAO, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ekibin son fiyat dalgalanmalarından sorumlu olmadığını ifade etti. Ancak, tartışmanın merkezindeki zincir üstü iddialara doğrudan yanıt verilmedi.

RaveDAO kimdir, operasyonlar nasıl yürüyor?

RaveDAO, kendisini Web3 altyapısı kullanan bir eğlence platformu olarak tanımlıyor. Özellikle elektronik müzik etkinlikleri için biletlerin zincir üzerinde satılmasını sağlıyor. Projenin ilk kökenleri, 2023 yılında İstanbul’da düzenlenen bir afterparti ile başlıyor. 2025 yılı için yaklaşık 3 milyon dolarlık gelir hedeflediklerini, Binance, OKX, Bitget ve Polygon gibi büyük isimlerle iş birlikleri bulunduğunu belirtiyorlar.

Takım ayrıca, ihtiyaç durumunda kilidi açılmış tokenların bir kısmını operasyonlar ve pazarlama için satabileceğini açıkladı. Bunun yanında, takım teşviklerini ekosistemin büyümesine bağlayan ve fiyat ya da performans tetikleyicilere dayalı yeni lock mekanizmalarını keşfettiklerini duyurdu. Ancak, mevcut durumda yeni bir kilitleme yöntemi ya da zaman çizelgesiyle ilgili kesin bir taahhütte bulunulmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından RAVE fiyatı hızla değer kaybederken, borsaların ortak inceleme başlatması ve zincir analistlerinin bulguları tartışmaları daha da derinleştirdi. Proje ekibinin dolaylı açıklamaları ise topluluğun güvenini yeniden tesis etmeye yetmiş görünmüyor.