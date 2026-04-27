Shiba Inu cüzdan sayısı 1,585 milyonu geçti

Kripto para piyasası son dönemde genel bir toparlanma sürecine girerken, Shiba Inu’nun ekosisteminde dikkat çeken bir büyüme öne çıkıyor. Nisan 2026’da kullanıcı etkinliği artarken, özellikle yeni cüzdan sayısındaki yükseliş ekosistemde tekrar hareketliliğe işaret etti.

Yeni cüzdanlarda rekor artış

Shiba Inu ekibi tarafından X platformunda paylaşılan güncel verilere göre, 20 Nisan ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında SHIB ağına toplam 24.000 yeni cüzdan eklendi. Bu güçlü ivme sayesinde Shiba Inu toplam sahip sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyon 585 bini geçti.

En dikkat çekici artış ise 25 Nisan’da yaşandı. Sadece bir gün içinde, ağa 10.718 yeni sahip dahil oldu. Bu veri, Shiba Inu’nun 2026’daki en yüksek günlük cüzdan artışına işaret ediyor. Analistler, bu yükselişi genel piyasa koşullarının iyileşmesiyle yeniden canlanan yatırımcı ilgisine bağlıyor.

25 Nisan’daki hızlı yükseliş sonrası büyüme hızında bir miktar yavaşlama görülse de yeni cüzdanlar eklenmeye devam etti. 26 Nisan’da 1.040, 27 Nisan’da ise 1.100 yeni kullanıcı ağa katıldı. Rakamlara bakıldığında, en büyük artışın ardından bile istikrarlı bir şekilde yeni yatırımcıların Shiba Inu ekosistemine dahil olduğu göze çarpıyor.

Shibarium’da 1 milyar işlem barajı aşıldı

Shiba Inu’nun ikinci katman (layer 2) ağı Shibarium’da da önemli bir dönüm noktası kaydedildi. Ekosistemde paylaşılan son rakamlara göre, Shibarium ağı toplamda 1 milyar işlemi geride bıraktı. Bu gelişme, kullanıcıların Shibarium’a ilgisinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

Layer 2 çözümleri, Shiba Inu için kritik önemde çünkü düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunuyor. Kullanıcılar sadece SHIB biriktirmekle kalmıyor, aynı zamanda ağ üzerinde daha aktif biçimde etkileşime giriyor.

Ekosistemde katılım her geçen gün artıyor

Cüzdan sayısındaki rekor artış, işlem hacmiyle de destekleniyor. Cüzdanların hızlı yükselmesiyle birlikte Shibarium’da işlem yapan kullanıcı sayısının ve işlem hızının da arttığı görülüyor. Böylece ekosistemde yalnızca birikim değil, zincir üstü aktivitenin de hız kazandığı anlaşılıyor.

Shiba Inu ekosisteminin Nisan 2026’daki hızlı cüzdan büyümesi ile Shibarium’da 1 milyar işlem barajının aşılması, kullanıcı katılımındaki yeni bir döneme işaret ediyor.

Genel tabloya bakıldığında, piyasa koşullarının güçlenmesiyle birlikte Shiba Inu ağına gösterilen ilgi hem cüzdan artışları hem de işlem hacmiyle kendini net şekilde gösteriyor.