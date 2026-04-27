Shiba Inu kısa vadede toparlanamıyor borsalara akış artıyor

Shiba Inu son dönemde tüm temel hareketli ortalamaların altında işlem görerek uzun süredir süregelen düşüş eğilimini koruyor. Ancak satış baskısında belirgin bir azalmanın gözlenmesiyle kısa vadeli görünüme dair analistlerin ilgisi artmış durumda. Satış yoğunluğundaki bu gerileme, token’ın yön arayışında yeni bir dönemin başladığına işaret edebilir.

Dar bantta hareket ve zayıf toparlanma

SHIB fiyatının genel yapısında güçlü bir toparlanma sinyali yok. Token, hafif yukarı yönlü dar bir kanal içinde yatay seyrediyor; bununla birlikte önemli kısa vadeli direnç noktalarını aşamıyor. Fiyat her ne kadar daha yüksek dip seviyeleri oluşturuyorsa da, yükselişin temposu ve gücü zayıf kalıyor. Bu tablo, piyasanın hâlâ düşük hacimli ve isteksiz seyrettiğine işaret ediyor.

Alıcıların hacim olarak anlamlı katkı sunmaması da dikkat çekiyor. SHIB fiyatı hafifçe yükselse de alış yönlü işlemlerin hacimsel olarak önemli bir artış göstermemesi, yatırımcıların güçlü bir şekilde pozisyon açmadığını ortaya koyuyor. Bu durumda fiyatın uzun süre aynı aralıkta dalgalanması veya yavaş bir düşüşe devam etmesi ihtimali öne çıkıyor.

Hacim teyidi ve güven eksikliği

Uzmanlar, fiyat hareketlerinin piyasa hacmiyle desteklenmediğinde toparlanma çabalarının kalıcılığını sorguluyor. Şu anki yükseliş denemesi, hacimden destek gelmediği için güçsüz kabul ediliyor. Kesin bir dip arayışında olan yatırımcıların, fiyat ve hacim arasındaki bu tutarsızlığı dikkatle değerlendirmesi öneriliyor.

Mevcut piyasa hareketinin, hacimle desteklenmediği için sınırlı bir güven yarattığı ve güçlü bir toparlanma umudu verilmediği belirtiliyor.

Borsa hareketleri ve zincir üstü göstergeler

Zincir üstü (on-chain) verilere bakıldığında ise tablo biraz daha ayrıntılı hale geliyor. Son dönemde SHIB için borsalardaki rezerv artmış durumda ve net girişler hâlâ pozitif seyrediyor. Yani piyasaya giren SHIB miktarı çıkan miktardan fazla, bu da daha fazla token’ın borsalara taşındığını gösteriyor. Geçmişte bu tür hareketlerin satış isteğinin artmasıyla bağlantılı olduğu biliniyor ve genelde olumsuz yorumlanıyor.

Ancak işlem hacmindeki ölçek farkı önemli. Çünkü şu anda borsalara giren SHIB miktarı, önceki sert düşüş dönemlerinde yaşanan seviyelerle karşılaştırıldığında daha düşük. Aynı zamanda borsalardan çıkan miktarda da artış gözleniyor ve bu da net akışların dengeli hale gelmesini sağlıyor. Sonuç olarak, satış tarafında yaşanan baskı geçmişe göre azalmış olsa da, alım yönünde güçlü bir hareket oluşmuş değil.