Marathon, Bitcoin ağı için yeni vakfı ve 100.000 dolarlık ödülü duyurdu

Kuzey Amerika’daki en büyük halka açık Bitcoin madencilik şirketlerinden MARA Holdings, Bitcoin Konferansı’nda önemli bir hamle açıkladı. Şirketin CEO’su Fred Thiel, firmanın blokzincir ve yapay zekâ madenciliğinin ötesine geçerek, Bitcoin ekosisteminin uzun vadeli sağlığı için yeni bir vakıf kurduklarını duyurdu.

MARA Foundation’ın hedefleri

MARA Foundation’ın öncelikleri arasında, Bitcoin ağının temel güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu ağın açık, küresel biçimde kullanılmasını savunmak yer alıyor. Vakıf, Bitcoin’in sağlam ve dayanıklı bir değer saklama aracı olarak kalmasını amaçlıyor. Özellikle ağın güvenlik bütçesiyle ilgili artan endişeler nedeniyle, işlem ücretlerinin ve bununla bağlantılı sürdürülebilir gelir modellerinin geliştirilmesi ön planda tutuluyor.

Aynı zamanda, kripto paralara yönelik kuantum bilişim gibi yeni risklerin ortaya çıkmasına karşı finansman sağlanacak araştırmalar da desteklenecek. Şirket, kendi zincirinde yazılım geliştiren açık kaynak projelerine yönelik maddi katkı yapmayı da planlıyor. Bu bağlamda hem ölçeklenebilirlik hem de madencilik ve kullanıcı altyapısı projelerine kaynak ayırılması hedefleniyor. Ayrıca kullanıcıların kendi varlıklarını doğrudan yönetmelerine olanak tanıyan “self-custody” yani kişisel saklama teknolojilerine erişimi yaygınlaştırmak da planlar arasında.

Eğitim ve politika odaklı yaklaşım

MARA Foundation, yalnızca teknik alanda değil, düzenleyici ve toplumsal düzeyde de etki yaratmayı amaçlıyor. Vakıf, çok dilli kaynaklarla teknik eğitim verecek ve hem kullanıcılar hem de düzenleyici otoritelerle yakın temas kuracak. Bu eğitimlerin, kripto paraların küresel ölçekte daha iyi anlaşılması ve uyumlu mevzuatların oluşturulması açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca vakfın amaçları kapsamında finansal egemenliğin teşvik edilmesi de öne çıkıyor. Dünya genelinde daha çok kişi ve kurumun Bitcoin’i güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmesini sağlamak için çeşitli programlar hazırlanacak.

Topluluk odaklı ödül: 100.000 dolar

Kuruluş sürecine dikkat çeken bir unsur olarak, MARA, yeni vakfın açılışıyla birlikte topluluk odaklı bir ödül programı başlattı. Buna göre, aralarından seçim yapılacak üç farklı sivil toplum kuruluşundan birine, topluluk oylaması sonucunda 100.000 dolarlık ödül verilecek. Şirketin CEO’su Fred Thiel, Bitcoin’in geleceği için sektör genelinde daha fazla ortak sorumluluk talep ettiklerini açıkladı.

“Bitcoin en önemli merkeziyetsiz sistem; kimsenin sahibi olmadığı, fakat herkesin güvendiği bir altyapı. Merkeziyetsizlik, bu ağın kendiliğinden işlemesi anlamına gelmiyor; asıl olarak sorumluluğun paylaşılması demek,” ifadelerini kullanan Thiel, ekosistemin geleceğini güvence altına almak için aktif çaba gerektiğini belirtti.

Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, hem teknik açıdan ağın savunmasını güçlendirmek hem de Bitcoin’in mahremiyet, açıklık ve güvenlik özelliklerinin korunması bulunuyor. Vakıf, tüm bu süreçlerde topluluğun görüşlerine öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor.