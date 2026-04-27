29 Nisan Fed faiz kararından önce bilmeniz gerekenler, uzman tahminleri ne yönde?

  • Enflasyonun daha uzun süre hedefin üzerinde kalacağına dair veya gevşemeye yönelik aciliyetin azaldığını ima eden açıklamalarsa risk piyasaları üzerinde baskıyı artıracaktır.
  • FedWatch aracına göre %100 ihtimalle faizler sabit bırakılacak ve böyle bir oranı uzun süredir görmemiştik. Powell son toplantısına katılıyor ve 15 Mayıs'ta koltuğu Warsh'a bırakacak.
  • Wells Fargo halen Eylül ve Aralık ayında İran gündeminin soğuması ve Warsh’ın yerini sağlamlaştırmasıyla 50bp toplam indirim bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Yıllardır kripto para yatırımcıları Powell’a ve onun sesine fazlasıyla alıştı ancak başkan artık yolun sonuna geldi. Bu hafta son kez faiz kararından sonra açıklamalar yapacak ve 15 Mayıs itibariyle koltuğa Warsh oturacak. Bu büyük değişimden önce vereceği mesajlar ve İran savaşının ekonomiye etkilerine dair yapacağı yorumlar son derece önemli olacak.

29 Nisan faiz kararının etkileri

FedWatch aracına göre %100 ihtimalle faizler sabit bırakılacak ve böyle bir oranı uzun süredir görmemiştik. Hisse senetleri ve kripto paralar için son derece önemli olan bu toplantıda nelere dikkat edeceğiz? Fed eğer enflasyona ilişkin daha emin bir tavır sergiler veya büyüme risklerine ilişkin endişelerini dile getirerek nispeten güvercin tonda açıklamalar yaparsa bu endekslere olumlu yansıyacaktır.

Enflasyonun daha uzun süre hedefin üzerinde kalacağına dair veya gevşemeye yönelik aciliyetin azaldığını ima eden açıklamalarsa risk piyasaları üzerinde baskıyı artıracaktır. Birkaç hafta önce NY Fed Başkanı yani Fed’in ikinci isminin “göç politikası ve Trump’ın attığı diğer adımlarla” işsizliğin kalıcı biçimde kontrol altına alındığını görmeye başladıklarını söylemişti. Bu açıklamaları paylaşarak “Fed ikili görevinin enflasyon tarafında daha fazla ağırlık vermek isteyebilir” demiştik. Şimdi savaşın da etkisiyle Fed’in bu yönde eli güçlenmişken Powell gitmeden önce böylesi bir tablo çizebilir.

Uzmanların faiz beklentileri

Deutsche Bank Fed’in Nisan ayı FOMC toplantısında faizleri değiştirmeyeceği ve politikanın görünümdeki risklerle başa çıkmak için hala uygun konumda olduğu düşünüyor. Ana odak noktası Powell’ın konuşmasındaki riskler dengesi. Eğer Powell dengeli bir ton sergilerse temel senaryo faizlerde anlamlı değişim için kurumun Haziran ayına kadar bekleyeceği yönünde olacak.

Wells Fargo PCE enflasyonunun %3 civarında kalması nedeniyle bu birkaç toplantıda faiz indirimlerine ihtimal vermiyor. Açıklamada esneklik vurgusu bekleyen analistler şunları söyledi;

Fed’in artan enerji maliyetlerini kabul etmesi ve gelecekteki politika hamleleri konusunda daha açık uçlu bir dil kullanarak ileriye dönük yönlendirmesini yumuşatması bekleniyor. Powell ayrıca, İran çatışmasından kaynaklanan ek belirsizliği vurgulayarak ve Komite’nin gerektiğinde politikayı ayarlamaya hazır olduğunu yineleyerek, politikanın daha fazla veri beklemek için uygun konumda olduğunu vurgulayacaktır.”

Analistlerin beklentisi Eylül ve Aralık ayında İran gündeminin soğuması ve Warsh’ın yerini sağlamlaştırmasıyla 50bp toplam indirim görebileceğimiz yönünde.

BTC için düşüşte 75727 ve 73855 dolar hedefleri son derece önemli. İki eşik korunabilirse ve Fed yıkım modunu açmazsa 78738 dolar üstü kapanışlarla 80203 dolar test edilebilir. Gerçekten dönüşün başladığını söylemek içinse 82.000 dolar üstü kapanışlar görmeliyiz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
