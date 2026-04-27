Bitmine son alımla Ethereum rezervini 5 milyonun üzerine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitmine tek haftada 101.901 Ethereum satın aldı ve toplam rezervi 5 milyonun üzerine çıktı.
  • Şirket, 13 milyar doları aşan kripto portföyüyle kurumsal alım trendinin nabzını tutuyor.
  • 📝 $ETH ’de staking gelirlerinin ciddi artış potansiyeli, yatırımcıların dikkatini MAVAN platformuna çekti.
  • 🎯 En önemli nokta: Bitmine, hem geleneksel finans hem de yapay zekâ büyümesi için Ethereum’u temel konuma yerleştiriyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasının önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri olarak bilinen Bitmine, son hamlesiyle 101.901 adet Ethereum aldı. Bu alımla şirketin toplam Ethereum varlığı 5.078.000 adede ulaştı ve küresel dolaşımdaki arzın yüzde 4,21’ini elinde bulundurmaya başladı. Bu işlem, Bitmine’ın aralık ortasından bu yana tek haftada gerçekleştirdiği en yüksek Ethereum alımı olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal rezervler hızla artıyor

Bitmine, uzun süredir dijital varlıkların kurumsal düzeyde benimsendiği bir dönemde, toplam 13 milyar dolarlık kripto para portföyü ve buna ek olarak 940 milyon dolar nakit, Eightco Holdings’te 91 milyon dolar ve Beast Industries’de 200 milyon dolar olmak üzere çeşitli girişim yatırımları ile toplam 13,3 milyar dolarlık bir varlık gücüne sahip oldu. Ethereum’daki en son alım fiyatı ise CryptoAppsy verilerine göre token başına 2.369 dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 2026 yılı başında dolaşımda bulunan tüm Ethereum’un yaklaşık yüzde 3,5’ine sahipken, son alımlarla bu oranı hızla yükseltti.

Ocak ayında haftalık ortalama 40.000 Ethereum alan Bitmine, mart ayının ortasında bu rakamı 61.000’e çıkardı. Nisan ayının ikinci haftasında ise 71.524 Ethereum’luk alım gerçekleşti. Son olarak 27 Nisan’da yapılan açıklama ile yalnızca bir haftada 101.901 adet Ethereum’un portföye katıldığı belirtildi.

Tom Lee, Ethereum’un jeopolitik gerginliklerin ardından S&P 500 endeksine kıyasla son dönemde üstün bir performans sergilediğini ve “mini bir kripto kışı”nın sonuna gelindiğini savundu. Ona göre, bu tür dönemlerde Ethereum bir değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

Staking gelirlerinde MAVAN etkisi

Ethereum varlıklarının önemli bir bölümünü değerlendirmek amacıyla Bitmine, MAVAN adlı kendi doğrulayıcı platformu üzerinden staking faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin 3.701.589 Ethereum’u, toplam bakiyesinin yüzde 73’ünü oluşturacak şekilde MAVAN üzerinde stake ediliyor. Güncel koşullarda, staking’den yıllık yaklaşık 264 milyon dolar gelir elde ediliyor. Tüm Ethereum varlıklarının bu platformda değerlendirilmesi durumunda ise yıllık gelir potansiyeli 363 milyon dolara kadar çıkabilir.

Başlangıçta şirket içi bir altyapı projesi olarak geliştirilen MAVAN, yakın zamanda kurumsal yatırımcılara ve saklama şirketlerine de açılacak. Platformda yıllık getiri oranı yüzde 3,033 ile genel Ethereum staking getirisinin (yüzde 3,028) biraz üzerinde seyrediyor.

Blokzinciri yatırımının gelecek vizyonu

Bitmine’ın Ethereum biriktirme stratejisi yalnızca fiyat artışlarına dayanmıyor. Şirketin yöneticileri, geleneksel finans sektörünün uzun vadede blokzinciri altyapılarına bağımlı kalacağını, özellikle de varlık tokenizasyonunda Ethereum’un önemli rol oynadığını vurguluyor. Ayrıca, yapay zekâ uygulamalarının kamuya açık blokzinciri altyapılarına ihtiyaç duyduğu ve Ethereum’un özel zincirlere kıyasla avantaj sunduğu dile getiriliyor.

Şirketin vizyonuna, sektörün önemli isimlerinden de destek var. Finans dünyasının tanınan yöneticisi Cathie Wood’un başında olduğu ARK Invest, Pantera Capital, Galaxy Digital, Kraken, DCG ve Bill Miller III, Bitmine’ın büyüme stratejilerinin arkasında yer alıyor. Bitmine hisselerinin günlük ortalama işlem hacmi ise 845 milyon dolar seviyesinde ve bu hacimle pazarın en aktif 129. hissesi konumunda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
