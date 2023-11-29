SHIBA INU (SHIB)

Shiba Coin Grafiği Alarm Veriyor, Hedef Kaç Dolar?

Özet

  • Shiba Coin fiyatı haftalık grafikte oluşturduğu üçgeni kırdığında volatilite artışı görebiliriz.
  • Aylık kapanış yaklaşıkça BTC fiyat volatilitesinin artması ve altcoinleri hareketlendirmesi bekleniyor.
  • Shiba Coin yukarıda 0,0000105 doları ve aşağıda 0,0000072 desteğini hedefleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 38.200 dolar civarında oyalanıyor ve aylık kapanışa az bir süre kaldı. Beklenen olası senaryo boğaların gücünü toplayarak daha yüksek seviyelerde aylık kapanışı yapması ardından destek testine geçmesi yönündeydi. Erken başlayan BTC yükselişiyle elde edilen kazanımlar Perşembe gününe kadar korunabilecek mi? Bunun zaman gösterecek ancak Shiba Coin grafiği alarm veriyor.

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Shiba Coin Grafik YorumShiba Coin Hedef Kaç Dolar?

Shiba Coin Grafik Yorum

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin 2023 yılında beklediği parabolik rallileri yapamadı. Shibarium’un fiyata beklenen ölçüde destek olamayışı, geciken lansman, ağdaki sorunlar, çalıntı kod iddiaları, ağdaki talebin son derece düşük oluşu derken bu gayet normal.

Fakat Shiba Coin ekibi Shibarium başarısızlığını unutturacak yeni bir projeyle de topluluğa gelemedi. İşte bu alışık olduğumuz bir şey değildi.

2023 başından bu yana Shiba Coin fiyatı alçalan direnç çizgisi altında mücadele ediyor. Şimdiye kadar trend çizgisi, üçü Kasım ayında olmak üzere çok sayıda redde tanık oldu. Satış baskısının etkisini gösteren üst fitiller yatırımcılardaki inançsızlığı vurguluyor.

Haziran ayından bu yana SHIB fiyatı, yukarıda bahsedilen dirençle birleştiğinde simetrik bir üçgen oluşturan yükselen bir destek trend çizgisini de takip etti. RSI nötr ancak BTC fiyat artışı yukarı yönlü kırılma için umut verici.

Shiba Coin Hedef Kaç Dolar?

Altı saatlik kısa vadeli grafikte popüler meme coin 11 Kasım’dan bugüne değin azalan paralel kanalın içinde işlem görüyor. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir ve yukarıda bahsettiğimiz uzun vadeli kopuş kısa vadede de kendini gösteriyor. Azalan paralel kanallar büyük kırılmalara gebedir, Shiba Coin grafiği volatilite artışının yaklaştığı yönünde artık alarm veriyor.

22 Kasım’da SHIB, kanalın destek trend çizgisiyle de çakışan destek bölgesinden sıçramış olsa da kanaldan çıkamadı. ChartMonkeyBTC ise sonraki denemelerde yukarı yönlü kırılmanın olacağından ve fiyatın yüzde 100’e yakın artış yaşayacağından emin.

Kanal ve üçgenden kopuşa bağlı olarak Shiba Coin fiyatının yeni zirve veya diplere gittiğini görebiliriz. Özellikle aylık kapanış yaklaşırken artması beklenen BTC volatilitesini de hesaba katarsak yatırımcıların sürprizlere hazırlıklı olması gerekiyor. Yukarı yönlü ilk ikna edici hedef 0,0000105 dolarken aşağıda 0,0000072 desteği bulunuyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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