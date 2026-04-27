BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin hızlı yükseldikten sonra 76 bin dolar seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hızlı çıkışın ardından 76.600 dolara düştü.
  • Sadece $BTC değil, ether, XRP ve solana da yüzde 3’e varan kayıplar yaşadı.
  • En büyük kripto şirketlerinin hisselerinde de düşüş öne çıktı.
  • ⚠️ Kritik durum: Uzmanlar kalıcı yükseliş için 80.000 doların aşılmasını şart görüyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarında haftanın ilk gününde dikkat çeken sert bir gerileme yaşandı. Bitcoin, kısa süreli yükselişle 80 bin dolara yaklaşsa da, gün içinde fiyatı hızla geri çekilerek 76.600 dolar seviyesinde alıcı buldu. Bu hareket, piyasada jeopolitik gelişmeler ve küresel risk algısındaki artışla birlikte gerçekleşti.

İçindekiler
1 Piyasa genelinde düşüş
2 Jeopolitik gelişmeler ve klasik piyasalar
3 Kripto şirketlerinde sert değer kayıpları

Piyasa genelinde düşüş

Bitcoin’in liderliğinde yaşanan bu gerilemeden sonra, büyük çaplı altcoin’lerde de önemli oranlarda düşüşler görüldü. Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL) gün içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Dijital varlık piyasasının geniş bir kesimini temsil eden CoinDesk 20 Endeksi de pazartesi gününü yaklaşık yüzde 2 ekside tamamladı.

Piyasalardaki bu dalgalanmanın arkasında, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik belirsizliklerin ve Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonun etkili olduğu değerlendirildi. Özellikle, bölgedeki petrol sevkiyatında meydana gelebilecek bir aksaklık küresel piyasaları doğrudan etkileyebileceği için, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirdiği gözlemlendi.

Jeopolitik gelişmeler ve klasik piyasalar

Wall Street Journal’ın haberine göre, İran tarafı Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıların sonlandırılması karşılığında, deniz ablukasının kaldırılması ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi gibi şartlarla savaşın tamamen son bulması için ABD’ye yeni bir teklif sundu. Ancak, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın son olarak Pakistan’a gönderilecek müzakere heyetini iptal etmesi, belirsizliği artırdı.

Küresel risk algısındaki artış emtia piyasasına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3’ü aşan yükselişle 107 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 2.6 yükselişle 97 doları gördü.

ABD hisse piyasalarında da temkinli bir görünüm göze çarptı. Nasdaq endeksi yüzde 0,3 oranında düşerek rekor seviyesinden uzaklaştı. S&P 500 ise büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolar öncesi yatay seyretti.

Kripto şirketlerinde sert değer kayıpları

Kripto paralar dışında sektöre bağlı hisselerde de düşüş dikkat çekti. ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase’in hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti. USDC stabilcoin’iyle bilinen Circle şirketinin hisselerinde yüzde 3,5, dijital varlık yatırım şirketi Galaxy Digital’de ise neredeyse yüzde 6’lık bir gerileme yaşandı.

Piyasa analistleri, Bitcoin fiyat hareketinin altında kurumsal talebin güçlü kaldığına ancak kısa vadeli yatırımcıların kâr satışı yaptığına işaret etti. Özellikle borsalarda Bitcoin tutan ve kâr pozisyonunda olan yatırımcıların satışa yönelmesinin, ETF alımları ve büyük yatırımcı ilgisine rağmen fiyatı baskıladığı belirtildi.

Bitfinex analistleri, yakın vadede Bitcoin için en olası senaryonun bir süre yatay seyir ya da 75 bin dolar seviyelerine doğru geri çekilme olacağını, kalıcı bir yükseliş eğiliminin başlaması içinse fiyatın 80 bin doların üzerine istikrarlı şekilde çıkması gerektiğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
