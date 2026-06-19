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SHIBA INU (SHIB)

SHIB için 1 dolar tartışması yeniden alevlendi! Gelen sert çıkış piyasada neyi işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB’nin 1 dolar tartışması, TXMC paylaşımı ve Michael Gayed’in sert çıkışıyla yeniden gündeme geldi.
  • 📉 TXMC, bu hedef için SHIB’nin piyasa değerinin küresel dolar arzını aşması gerektiğini vurguladı.
  • 🧠 Gayed, haziran 2026’da $SHIB ile birlikte kripto düşüşünü küresel likidite krizinin ikinci aşaması olarak değerlendirdi.
  • 📊 Haziran 2026’nın ikinci bölümünde SHIB, ondalık noktadan sonra beş sıfırlı seviyelerde işlem görmeyi sürdürdü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para topluluğunda, makro stratejist Michael Gayed’in Shiba Inu hakkında yaptığı sert yorum geniş yankı uyandırdı. Tartışma, veri ve analiz platformu TXMC’nin, küçük yatırımcılar arasında geçmişte sıkça dile getirilen “SHIB 1 dolara ulaşır mı” beklentisini yeniden gündeme taşıyan paylaşımının ardından başladı.

İçindekiler
1 1 dolar hedefi neden yeniden gündeme geldi?
2 Gayed’in makro görüşü kriptoya nasıl yansıyor?
3 Eleştiriler Bitcoin’e kadar uzanıyor

1 dolar hedefi neden yeniden gündeme geldi?

TXMC, Shiba Inu’nun 1 dolara ulaşabilmesi için piyasa değerinin küresel dolar arzının tamamını aşması gerekeceğini belirtti. Bu değerlendirme, söz konusu hedefin matematiksel olarak ne kadar uzak görüldüğüne işaret ederken, paylaşım kısa sürede kripto piyasasında dikkat çekti.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve geniş ölçüde topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Varlık, geçmişte sosyal medya ilgisi ve yüksek risk iştahının güçlendiği dönemlerde sert yükselişlerle gündeme gelmişti.

TXMC’ye göre SHIB’nin 1 dolara ulaşması için piyasa değerinin, dünyadaki toplam dolar para arzının da üzerine çıkması gerekiyor.

Michael Gayed ise bu paylaşıma oldukça kaba ve alaycı bir dille karşılık verdi. Üslubu tepki çekse de, kullandığı ifade SHIB gibi spekülatif görülen varlıklara dair uzun süredir savunduğu olumsuz bakışla uyumlu bir tablo ortaya koydu.

Gayed’in makro görüşü kriptoya nasıl yansıyor?

Gayed, haziran ayının başlarında yaptığı değerlendirmelerde kripto para piyasasındaki düşüşü küresel likidite krizinin ikinci aşaması olarak tanımlamıştı. Analiste göre dijital varlıklardaki gerileme, carry trade çözülmesiyle doğrudan bağlantılı ilerliyor.

Merkez bankalarının sistemden ucuz likiditeyi çekmeye başlamasıyla birlikte büyük yatırımcıların önce riskli ve spekülatif pozisyonları kapattığını savunan Gayed, önce tahvil piyasasının baskı gördüğünü, şimdi kripto varlıkların benzer bir süreçten geçtiğini, sıradaki piyasanın ise hisseler olabileceğini öne sürdü.

Mini sözlük: Carry trade, düşük faizli bir para biriminden borçlanıp daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasıdır. Küresel likidite daraldığında bu işlemlerin çözülmesi, riskli varlıklarda satış baskısını artırabilir.

Eleştiriler Bitcoin’e kadar uzanıyor

Gayed’in eleştirileri yalnızca meme coinlerle sınırlı kalmadı. Analist, Bitcoin’in de savunmacı bir varlık olma işlevini yerine getiremediğini ileri sürdü. Ona göre BTC, koruma sağlayan bir liman değil; dikkat çekici bir anlatıyla sunulan yüksek riskli bir yatırım aracı görünümünde.

Haziran 2026’nın ikinci on günlük bölümünde SHIB, genel piyasa zayıflığıyla birlikte düşüş eğilimini sürdürdü. Coin, ondalık noktadan sonra beş sıfırlı seviyelerde işlem görmeye devam etti. Bu görünüm, sürekli spekülatif para girişi olmadığında temel dayanağı zayıf varlıkların hızla değer kaybedebileceğine ilişkin kuşkuları yeniden öne çıkardı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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