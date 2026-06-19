CZ, yapay zeka ajanlarının milyarlarca kullanıcıyı web3 finansına taşıyacağını söyledi

Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao, yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğini, ancak kripto para ekosistemi açısından aynı türden bir tehdit taşımadığını belirtti. Zhao’ya göre yapay zeka destekli yazılım sistemleri büyüdükçe, bu sistemlerin ödeme ve değer transferi için geleneksel bankalardan önce kripto altyapısını kullanması daha olası görünüyor.

Yapay zeka ile kripto altyapısı arasındaki bağ

18 Haziran’da yayımlanan Galaxy Research söyleşisinde Bitcoin döngüsü, Satoshi Nakamoto’nun varlıkları, Hyperliquid ve yapay zeka ajanlarının geleceği ele alındı. Zhao, insan dışı ekonomik faaliyetlere mevcut bankacılık sisteminin yavaş uyum sağladığını, bu nedenle otonom yazılımların sınır ötesi ve programlanabilir yapısı nedeniyle kripto ağlarını tercih edebileceğini söyledi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. Otonom ajan ise belirli görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilen yazılım sistemini ifade ediyor.

Zhao’nun değerlendirmesine göre internet üzerinde çalışan otonom sistemler, hızlı, coğrafi sınırlardan bağımsız ve doğrudan kodla yönetilebilen ödeme araçlarına ihtiyaç duyuyor. Bu çerçevede banka hesaplarının makineden makineye işlemler için elverişsiz kalabileceğini, buna karşılık web3 cüzdanlarının daha uygun bir seçenek sunduğunu savundu.

Galaxy Research tarafından paylaşılan söyleşide Zhao, yapay zekanın medeniyet için ciddi bir risk taşıyabileceğini, ancak yapay zeka ajanlarının bankalar farkına varmadan önce kriptoyu kullanmaya başlayabileceğini vurguladı.

Haberde, geleneksel bankacılıkta insan onayı gerektiren doğrulama süreçleri ile kurumsal hesap açılışlarındaki gecikmelerin önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı. Buna karşılık akıllı yazılım botlarının açık ve programlanabilir web3 cüzdanlarını kısa sürede oluşturabileceği, bunun da stabilcoinler ile izinsiz çalışan ağların benimsenmesini hızlandırabileceği ifade edildi.

Bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesim için olası etkiler

Zhao, yazılım ajanlarının yaygınlaşmasının yeterince hizmet alamayan milyarlarca yetişkin için finansal erişimi artırabileceğini de öne sürdü. Küresel ölçekte hesap sahipliği artsa da, çok sayıda kişinin hala istikrarlı finansal araçlara erişemediğine dikkat çekildi.

Makine odaklı ticaretin büyümesiyle birlikte blokzincir tabanlı altyapının daha ucuz ve erişilebilir hale gelebileceği değerlendirildi. Bu ağların, düşük maliyetli para transferi ve tasarruf imkanları üzerinden bankacılık sisteminin dışında kalan topluluklara yeni seçenekler sunabileceği belirtildi.

Zhao’ya göre otomasyonla büyüyen dijital ticaret altyapısı, farkında olmadan bankacılık hizmetlerine erişemeyen nüfusu merkeziyetsiz finans sistemine yaklaştırabilir.

Zhao’nun uzun vadeli teknoloji yaklaşımı

Haberde Zhao’nun kişisel odağını giderek temel donanım ve yazılım altyapısına kaydırdığı da aktarıldı. Son dönemde blokzincir, yapay zeka ve biyoteknolojinin kesişimine odaklanan yeni yatırım girişimleri başlattığı belirtildi. Changpeng Zhao, Binance’ın kurucusu ve kripto para sektörünün en tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Zhao’nun Bitcoin ve dijital varlıklara ilişkin iyimserliğini koruduğu, ancak daha önce dile getirilen süper döngü beklentisinin henüz gerçekleşmediğini kabul ettiği ifade edildi. Buna rağmen yeni kullanım alanlarının ortaya çıkmasının, fiyat dalgalanmalarına karşın kripto ekosisteminin büyümeyi sürdürdüğüne işaret ettiğini savundu.

Habere göre Zhao, uzun vadede makine merkezli ticaretin gelişmesi halinde merkeziyetsiz ağların küresel ekonomide başlıca işlem katmanlarından biri haline gelebileceğini düşünüyor.