Umman lisanslı tüm Bitcoin madencilerini Omanhash havuzuna katılmakla yükümlü kıldı

Umman, lisanslı tüm Bitcoin madencilik şirketlerinin katılımını zorunlu tuttuğu devlet destekli ulusal madencilik havuzu Omanhash’i devreye aldı. Girişim, Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Frontier Technologies LLC iş birliğiyle kuruldu.

Tek havuz modeli devreye girdi

Yeni düzenlemeye göre Omanhash, ülkedeki lisanslı tüm kripto para madencilik şirketleri için tek resmi havuz olarak faaliyet gösterecek. Bu yapı, devletin madencilik gelirlerini, enerji tüketimini ve üretilen yeni Bitcoin miktarını doğrudan takip etmesine imkan tanıyor. İlk aşamada yaklaşık 10 EH/s büyüklüğünde hesaplama gücünün bu çatı altında toplanması hedefleniyor.

Mini sözlük: EH/s, saniyede eksahash anlamına gelir ve madencilikte toplam işlem gücünü gösterir. 1 EH/s, saniyede 1 kentilyon hash denemesine karşılık gelir.

Omanhash’in teknik altyapısı ve likidite sistemi Enegix Global tarafından kuruldu. Frontier Technologies ise havuzun yerel yönetim ve operasyon tarafında görev alıyor. Frontier Technologies, Umman merkezli bir blokzincir ve Web3 şirketi olarak biliniyor.

Hükumetlerin dijital madenciliği etkili biçimde düzenleyebilmesi için hem teknik altyapıyı hem de kurumsal güveni sağlayabilecek ortaklara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Enegix için ikinci egemen havuz sözleşmesi

Enegix Global açısından bu proje, Kazakistan’dan sonra ikinci ulusal madencilik havuzu sözleşmesi oldu. Şirket, Kazakistan’da btcpool.kz adlı yapıyı işletirken, uluslararası tarafta 21pool.io üzerinden de hizmet veriyor. Umman’daki eklemeyle birlikte Enegix’in toplam havuz kapasitesi yaklaşık 25 EH/s seviyesine ulaştı.

Şirket yöneticileri, açık lisanslama çerçevesinin madencilerin yasal zeminde çalışmasını kolaylaştırdığını, düzenleyicilerle daha şeffaf iletişim kurulmasına katkı sunduğunu aktardı. Enegix, toplam havuz kapasitesini 30 EH/s seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Omanhash’in yalnızca Umman için değil, devletlerin Bitcoin madenciliğine stratejik bir sektör olarak yaklaşımı açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

700 milyon doları aşan yatırımın yeni aşaması

Umman, 2022’den bu yana Orta Doğu’da büyük ölçekli madencilik yatırımlarında öne çıkan ülkelerden biri oldu. Salalah Serbest Bölgesi’nde aynı yıl 370 milyon dolarlık hidro soğutmalı bir madencilik tesisi devreye alındı. 2023’te gelen ikinci büyük tesisle birlikte bölgedeki toplam yatırım 700 milyon doların üzerine çıktı.

Haberde ayrıca İtalya merkezli Alps Blockchain’in Salalah’ta kurduğu 150 MW kapasiteli tesisin 2025 ortasında tam faaliyete geçtiği belirtildi. Bu tablo, Umman’ın madenciliği sınırlamak yerine daha geniş dijital altyapı ve ekonomik çeşitlendirme planının bir parçası olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Başlık Veri Omanhash ilk faz hedefi 10 EH/s Enegix toplam kapasitesi 25 EH/s Enegix hedefi 30 EH/s Salalah ilk tesis yatırımı 370 milyon dolar Toplam yatırım 700 milyon doların üzeri

Düzenleyici model bölge için emsal olabilir

Zorunlu katılım, şeffaf raporlama ve devlet destekli altyapıyı bir araya getiren model, Bitcoin üretimini ulusal ölçekte izlenebilir bir çerçeveye oturtuyor. Bu yönüyle Umman’ın yaklaşımı, madenciliğe yasak getiren ya da ağır vergi yükü uygulayan bazı ülkelerden ayrışıyor.

Şirket yetkilileri, Umman’daki uygulamanın kaynak zengini ve benzer düzenleme arayışındaki ülkeler için referans oluşturabileceğini ifade etti. Böylece Umman, yalnızca bir madencilik merkezi olarak değil, Bitcoin madenciliğini ekonomik politika içine yerleştiren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.