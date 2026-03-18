SEC’in Güvence Süreci Kripto Para Piyasasını Yeniden Şekillendiriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto para alanındaki yasal belirsizliklere yeni bir yaklaşım sundu. 18 Mart 2026’da yapılan açıklamaya göre, kripto projelerine yönelik güvence (safe harbor) düzenlemesi planlanıyor. Bu girişim, son yıllarda başta ABD merkezli geliştiricileri etkileyen hukuki baskı döneminden belirgin bir dönüş niteliği taşıyor.

Yeni Güvence Kapsamı ve Kategoriler

Paul Atkins, SEC’in başında bulunan bir finans bürokratı olarak uzun süredir sermaye piyasalarında regülasyon süreçlerini yönetiyor. Son açıklamasında dijital varlık projeleri için geçici bir koruma süreci sunacaklarını belirtti. Bu düzenleme kapsamında dört ana varlık kategorisi; dijital emtialar, dijital koleksiyonlar, dijital araçlar ve ödemeye yönelik stablecoin’ler menkul kıymetler yasalarının dışında tutulacak.

Bu başlıklar dışında kalan projeler ise belirli bir süre boyunca menkul kıymet testi süreçlerinden muaf tutulacak ve projelerin merkezsizleşmesi için zaman tanınacak. Atılan bu adım, sektördeki projelere “önce inşa et, ardından kademeli olarak uyum sağla” yaklaşımını benimsiyor.

Paul Atkins, tanımlanan kategorilere girmeyen projelerin de geçici bir şeffaflık yükümlülüğüyle çalışabileceğini ifade ediyor; böylece projelerin geliştirme sürecinde yasal baskı riski ortadan kalkıyor.

Ayrıca, komisyonun gözden geçirdiği yeni kurallar arasında, belirli aracı kurumların hem kripto varlıkları hem de geleneksel finansal ürünleri aynı anda saklayabilmesini sağlayan bir yapı öngörülüyor. Bu da birlikte saklama ve işlem kolaylığı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi.

Piyasaya Yansımaları ve Ayırt Edici Gelişmeler

Yeni güvence süreci, ABD merkezli token ihraççıları ve borsalar için hukuki risklerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor. Özellikle, yeni düzenleme sayesinde daha önce herhangi bir token listelemenin dava tehdidi oluşturduğu Coinbase gibi platformlar için yasal netlik oluştu.

Dr. Martin Hiesboeck, önümüzdeki haftalarda menkul kıymet kategorisine giren token’lar için kaydı ve açıklamayı kolaylaştıran ve 5 yıla kadar muafiyet sunan özel bir güvence sürecinin yürürlüğe gireceğini aktardı.

Sektörde en net etkilenmesi beklenen alanlardan biri ise spot kripto ETF’leri. Özellikle Solana için spot ETF başvurusu, SEC’in SOL token’ı daha önce menkul kıymet olarak değerlendirmesinden ötürü engellenmişti. Atkins’in oluşturduğu yeni kategori düzenlemesi sonrası SOL’un dijital emtia veya araç olarak sınıflandırılmasıyla bu engelin hızla ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Tüm bunların ötesinde, kripto varlıklara ilişkin kamuoyunda oluşan risk primi ve fiyat üzerindeki baskının azalması bekleniyor. Yıllardır yasal belirsizlik nedeniyle düşük seyreden birçok token fiyatının, güvence ortamıyla birlikte yukarı yönde hareket etmesi öngörülüyor.

Sonuç olarak, kripto projeleri için sermaye maliyeti düşerken, sektörde kapsamlı bir yeniden fiyatlama dönemi başladığı görülüyor.