BITCOIN (BTC)

STRC ile Bitcoin İçin Küresel Dolar Maliyet Ortalaması Dönemi

Özet

  • Strategy şirketinin STRC ürünü, Bitcoin yatırımlarında fiyat istikrarı sağlamaya odaklanıyor.
  • STRC, küresel ölçekte dolar maliyet ortalaması yaklaşımını Bitcoin’e taşımayı mümkün kılıyor.
  • STRC’nin verimliliği ve istikrarı, büyük ölçüde Bitcoin’in performansına ve piyasa koşullarına bağlı kalmaya devam ediyor.
COINTURK
Finans sektöründe son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri, Strategy şirketinin piyasaya sunduğu STRC adlı yeni finansal enstrüman oldu. STRC, Bitcoin’in aşırı fiyat oynaklığını dengelemek amacıyla tasarlanan ve sabit fiyat garantisiyle yatırımcılara sunulan değişken faizli bir araç olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 STRC’nin Yapısı ve Fiyat Stabilizasyonu
2 Dolar Maliyet Ortalaması ve Küresel Etki
3 Finansman Modellerindeki Değişim

STRC’nin Yapısı ve Fiyat Stabilizasyonu

Strategy, STRC’yi 100 dolar sabit fiyatı korumaya yönelik bir mekanizma olarak geliştirdi. STRC piyasada 100 doların altına indiğinde, şirket temettü oranını artırarak yatırımcı ilgisini yeniden bu seviyeye yönlendirmeyi hedefliyor. Eğer STRC fiyatı 100 dolar üzerinde seyrederse de daha fazla hisse ihraç edilerek ya da temettü azaltılarak fiyat dengesi sağlanıyor. Böylece fiyat dalgalanması yerine getirisi değişken olan bir sistem oluşturulmuş oluyor.

Dolar Maliyet Ortalaması ve Küresel Etki

Dolar Maliyet Ortalaması (DCA), belirli aralıklarla ve sabit miktarla yapılan alımlarla, yatırımcıların ortalama maliyetini zamana yaymalarını sağlayan bir strateji olarak biliniyor. STRC, DCA düşüncesini global ölçekte Bitcoin’e taşımayı mümkün kılıyor. 100 dolarlık sabit fiyatı ve getiri potansiyeli sayesinde, STRC’ye talep Bitcoin fiyat hareketlerinden büyük ölçüde bağımsız şekilde oluşuyor. Bu da, Strategy’nin sürekli ve daha öngörülebilir sermaye toplamasına olanak tanıyor.

Finansman Modellerindeki Değişim

Geçmişte, Strategy’nin Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı araçlar genellikle Bitcoin fiyatıyla yüksek korelasyon gösteriyordu. Örneğin, şirketin halka açık hisseleri Bitcoin fiyatı yükseldiğinde daha fazla gelir sağlayabiliyor ve yeni alımlar genellikle zirve fiyatlara denk geliyordu. STRC ise işlem hacmi ile Bitcoin fiyatı arasında doğrudan bir bağlantı olmaksızın sermaye toplanmasına imkan veriyor.

STRC’nin sabit fiyat ve yüksek getiri avantajı, farklı profildeki yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Bu yolla toplanan fonlar doğrudan BTC yatırımlarına yönlendiriliyor.

Yatırımcılar yeni finansal araç yoluyla Bitcoin’in oynaklığına maruz kalmadan yatırım yapabiliyor. STRC getirisinin cazibesi, Bitcoin fiyatındaki geçici sert gerilemelerden bağımsız olarak talebin devam etmesini sağlayabiliyor.

Öte yandan, STRC ile yapılan Bitcoin alımlarının gerçekten küresel ölçekte çeşitlenmesi için dağıtım kanallarının daha da gelişmesi gerekiyor. Şu an STRC, ABD borsalarında hesap sahibi olanlara sunulabiliyor. Katılımın yaygınlaşması, platformun farklı ülkelerde de erişilebilir olmasıyla mümkün olabilecek.

Bitcoin’in genellikle kurumsal ve bireysel yatırımcılar tarafından aşırı oynak, karmaşık ya da riskli görülmesi, STRC gibi aracıların rolünü öne çıkarıyor. STRC, kurumsal temelde sunulan sabit getirili kredi enstrümanı olarak Bitcoin’e dolaylı ama istikrarlı yatırım yapılmasını sağlayabiliyor.

Ancak STRC fiyatı ve istikrarı büyük ölçüde Bitcoin’in uzun vadeli performansına bağlı. Eğer Bitcoin’in getirisi STRC temettü oranının altına düşerse, oluşan farkı mevcut hisse sahipleri dolaylı olarak üstlenmek zorunda kalabiliyor. Bitcoin’deki sert düşüş dönemlerinde STRC fiyatı da zaman zaman baskı görebiliyor. Bu nedenle STRC’nin işlevselliği, piyasalarda aşırı stres yaşanmadığı koşullarda sürdürülebiliyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Moody’s, On-Chain Kredi Derecelendirmesi ile Tokenizasyon Pazarını Dönüştürüyor
Bir Sonraki Yazı SEC’in Güvence Süreci Kripto Para Piyasasını Yeniden Şekillendiriyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 72.000 Doların Altına Gerilerken Gözler Fed Toplantısına Çevrildi
Kripto Para
ABD’den Kripto Paralara Yeni Yol Haritası: Çoğu Dijital Varlık Menkul Kıymet Değil
Kripto Para Hukuku
DeFi Sektöründe Toplam Kilitli Varlıklar Yeniden 100 Milyar Doları Geçti
Kripto Para
ABD’de Kripto Şirketlerine Ulusal Banka Lisansı Yolu Açıldı
Kripto Para Hukuku
SEC’in Güvence Süreci Kripto Para Piyasasını Yeniden Şekillendiriyor
Kripto Para Hukuku
Lost your password?