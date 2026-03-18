Moody’s, On-Chain Kredi Derecelendirmesi ile Tokenizasyon Pazarını Dönüştürüyor

Tokenlaştırılmış gerçek varlıklar (RWA) piyasası son iki yılda hızlı bir büyüme gösterirken, kredi riskinin blokzincir üzerinde standart şekilde izlenememesi piyasada önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyordu. Bu sorun, kredi derecelendirme şirketi Moody’s tarafından geliştirilen Token Integration Engine (TIE) ile çözüme kavuşmaya başladı. Moody’s, finansal piyasalarda uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve uluslararası alanda özellikle kredi notlarıyla biliniyor.

Canlı Kredi Riski Akışı Akıllı Sözleşmelere Taşıyor

TIE, Moody’s’in kendi iç kredi risk modellerini ve veri akışlarını doğrudan blokzincir tabanlı varlıklara entegre ediyor. Bu yenilik sayesinde akıllı sözleşmeler, bir tokenlaştırılmış tahvil veya ticari kağıt üzerinde herhangi bir kredi derecelendirmesi değişikliğini manuel bir işlem ya da zincir dışı aracıya gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Akıllı sözleşmeler, anlık olarak bu güncellenen bilgilere göre teminat gereksinimlerini ayarlayabiliyor, marjin çağrıları uygulayabiliyor ya da gerekirse otomatik tasfiye süreçlerini başlatabiliyor.

Canton Network ile Sağlanan Gizlilik ve Kurumsal Uyum

Moody’s, TIE ürününü kurumsal finans için özel olarak tasarlanmış ve arkasında Goldman Sachs, BNP Paribas ile Microsoft gibi büyük isimlerin bulunduğu Canton Network üzerinde devreye aldı. Bu ağ, kurumsal kullanıcıların işlem ayrıntılarını yalnızca ilgili taraflar arasında gizli tutabilmelerine olanak tanıyor. On-chain veri mahremiyeti ihtiyacı, özellikle sıkı regülasyonlara tabi kurumlar için kritik önem taşırken, Moody’s TIE çözümüyle bu ihtiyaca özel olarak yanıt veriyor.

Bu mimari sayesinde Moody’s’in kredi risk raporları akıllı sözleşmelere aktarılırken, işlemlerin detaylarının halka açık blokzincirlerde olduğu gibi dışarıya sızması engellenmiş oluyor. Böylece, regülasyonlara uyumlu ve gizliliği koruyan bir altyapı üzerinde kredi derecelendirmenin faydası doğrudan on-chain ortamına taşınıyor.

Kurumsal Katılımda Yeni Dönem

Tokenlaştırılmış varlıklara olan ilgi, 2026 yılının Mart ayında on-chain RWA değerinin 27,05 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir ivme kazandı. Son dönemde özellikle devlet tahvilleri, özel kredi ve ticaret finansmanı gibi alanlarda önemli bir büyüme yaşanıyor. Moody’s’in çözümü, artık yalnızca işlem hacmini değil, altyapı kalitesini de öne çıkarıyor. Kurumların geleneksel finans piyasasında alışık olduğu standart risk izleme imkanı, ilk kez blokzincir üstü finans ortamında gerçek anlamda mümkün hale geliyor.

Şu ana kadar, tokenlaştırılmış varlık yöneten kurumlar kredi riskini izleyebilmek için kendi zincir dışı manuel süreçlerini oluşturmak zorunda kalmıştı. TIE ile bu gereklilik ortadan kalkıyor ve risk yönetiminin avantajları doğrudan blokzincir sistemi üzerine taşınıyor.

Pazarın Geleceği ve Potansiyel Etkileri

RWA pazarında standartlaşmış kredi verilerinin doğrudan zincir üzerinde kullanılabilmesi, kurumsal yatırımcıların daha rahat hareket etmesini sağlayacak bir altyapı oluşturuyor. Moody’s gibi köklü bir derecelendirme kuruluşunun bu alana girmesi, kredi derecelendirmeleri açısından sektörde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Diğer derecelendirme kurumlarının da benzer adımlar atabileceği öngörülüyor. Bu gelişme, regülatörler, denetçiler ve risk komiteleri için de tokenlaştırılmış varlıklarla ilgili daha tanıdık ve güvenli bir ortam yaratıyor.

Mevcut durumda tokenizasyon teknolojisi giderek daha kurumsal bir varlık sınıfı haline dönüşüyor. Moody’s’in sunduğu altyapı, bu yeni dönemin temelini sağlamlaştırırken, önümüzdeki süreçte pazarın daha güçlü bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlıyor.