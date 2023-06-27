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Popüler Kripto Para Borsasında Sular Durulmuyor! 150 Çalışan Çıkarıldı!

Özet

  • Robinhood 150 personelini işten çıkardı.
  • Şirkette personel azalmasının sebebi olarak ise borsa hacminin düşüklüğü gösteriliyor.
  • Ayrıca borsa geçtiğimiz yıl içerisinde de 1.000'den fazla çalışan çıkarmıştı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
18:45
27 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

The Wall Street Journal’ın bir raporuna göre, kripto ve hisse senedi komisyonculuğu şirketi Robinhood, çalışanlarının yaklaşık %7’sini işten çıkardı. Popüler kripto para borsasında çalışanların işten çıkarılmasının nedeni ne?

Robinhood’dan 150 Personel Çıkarıldı!

Baş finans sorumlusu Jason Warnick tarafından kaleme alınan dahili bir nota atıfta bulunan WSJ, firmanın azalan ticaret faaliyetinin baskısı altındaki bir pazara ve meme stok çılgınlığının baş döndürücü günlerine kıyasla daha az açgözlü bir kullanıcı tabanına uyum sağlamak için yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardığını bildirdi. Konu hakkındaki açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Hacimlere uyum sağlamak ve ekip yapılarını daha iyi hizalamak adına işten çıkarmalar yapıldı.

Ayrıca Robinhood, geçen yıl iki işten çıkarma işleminde toplam 1000’den fazla çalışanı işten çıkardı.  Yanı sıra kripto para işlemlerine gelince, firma Mayıs ayında kripto ticaret gelirinde yıllık %30’luk bir düşüş bildirdi.

Borsa Hacimleri Düşüyor!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Coinbase ve Binance aleyhindeki davasının ardından şirket, kripto ticaret hacimleri üzerinde daha fazla baskı oluşturabilecek bir hareket olan Solana ve Cardano da dahil olmak üzere bir dizi kripto para birimine verdiği desteği sonlandırdı.

Bununla birlikte yapılan bu işlemde Robinhood yalnız değil. Nispeten daha düşük bir kripto para piyasası, yönetim kurulu genelinde daha düşük ticaret hacimleriyle sonuçlandı. Bu da ticareti kolaylaştıran şirketler için daha az kar anlamına geliyor. Kripto para borsa hacimleri için yedi günlük hareketli ortalama, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 150 milyar dolardan keskin bir düşüşle 20 milyar doların altına iniyor. Ancak BlackRock’ın bir spot bitcoin ETF başvurusu, hacimlerin biraz yükselmesine yardımcı olan bir ralli başlattı. Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) son yükseliş ivmesi ile 31.000 dolara kadar ulaştı.

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