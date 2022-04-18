Şaka coin'lerde son durum ne? İşte Dogecoin ve Shiba Inu'da son durum ve güncel seviyeler.

Kripto para piyasası yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 38.000 dolar seviyelerine kadar gerilerken altcoin’ler de kana bulandı.

Peki yaşanan bu düşüşün ardından şaka coin’lerde son durum ne? İşte Dogecoin ve Shiba Inu’da son durum ve güncel seviyeler.

Dogecoin (DOGE)

Piyasa değeri bakımından en büyük şaka para birimi olan Dogecoin (DOGE), kripto para piyasasının geri kalanı gibi Bitcoin’de yaşanan sert düşüşten etkilenen kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öyle ki şaka para birimi son bir haftada %8’lik bir değer kaybederken son 24 saat içerisinde %6’ya varan düşüş yaşadı. DOGE, 0.1251 dolar seviyesinin kırılmasının ardından yatay işlem görüyor.

Bununla birlikte altcoin, şu anda azalan ticaret hacmine bağlı olarak daha fazla hareket için enerji biriktiriyor olabilir. Sonuç olarak, DOGE’den yakın zamanda herhangi bir dalgalanma beklenmemelidir.

Bu durumda, 0,14 ila 0,15 ABD doları arasında işlem yapmak, önümüzdeki günler için daha olası fiyat seviyeleri olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Dogecoin (DOGE), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %5.83’lük düşüşle 0.135 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Shiba Inu (SHIB)

Öte yandan en büyük ikinci şaka para birimi olan Shiba Inu‘ya (SHIB) baktığımızda, popüler altcoin en büyük şaka para birimi olan Dogecoin’den daha fazla düşüş yaşadı.

Teknik açıdan bakıldığında, fiyat geniş kanalın ortasında olduğu için SHIB‘in ne yükselişte ne de düşüşte olduğu görülüyor. Bununla birlikte, alıcılar fiyatı 0,0000026 dolar seviyelerine kadar ulaştırabilir ve bunun üzerinde sabitleyebilirse, artış oranın ay sonuna kadar 0,000027-0,0000030 dolar aralığına ulaşmasına yol açabilir.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla popüler şaka para birimi Shiba Inu (SHIB), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %6.81’lik bir düşüşle 0,0000024 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.