🚨 Ronin, 12 Mayıs'ta Ethereum Layer 2'ye geçiş için ağı 10 saatliğine durduracak.

Ronin blokzinciri, Axie Infinity oyun ekosisteminin temel altyapısı olarak, 12 Mayıs’ta önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Ağ, bir hard fork ile OP Stack teknolojisine dayalı Ethereum Layer 2 ağına dönüşecek. Bu geçiş, 55.577.490. blok yüksekliğinde başlatılacak ve yaklaşık 10 saat sürecek planlı bir ağ kapatmasını beraberinde getirecek.

Planlı ağ kesintisi ve kullanıcı uyarıları

Geçiş süresince Ronin ağında tüm transferler, takas işlemleri, akıllı sözleşme etkileşimleri ve zincir üzerindeki oyun faaliyetleri askıya alınacak. Kullanıcıların, başlamadan önce tüm bekleyen işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ronin ekibi, yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için topluluğu önceden bilgilendirdi.

Yaklaşan Ronin Layer 2 geçişi sırasında ağda yaklaşık 10 saatlik planlı bir kesinti yaşanacak. Bu süre boyunca, transferler, takaslar ve akıllı sözleşme işlemleri dahil tüm ağ hareketleri duracak.

Ronin, 2021 yılında, Axie Infinity’deki yoğun işlem yükünü Ethereum’un mevcut altyapısının kaldıramaması nedeniyle ayrı bir yan zincir olarak kurulmuştu. Fakat aradan geçen dört yıl içinde Ethereum ağında ciddi gelişmeler yaşandı. İşlem ücretleri azaldı ve ikinci katman çözümleri olgunlaştı.

Güvenlik ve yeni entegrasyonlar

Güvenlik, Ronin’in Layer 2’ye geçiş kararında önemli rol oynadı. Mart 2022’de, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’nun beş doğrulayıcıyı ele geçirmesiyle yaşanan saldırı sonucunda köprüde 625 milyon dolar kaybedilmişti. Bu olay, merkeziyetsiz finans dünyasında bugüne kadarki en büyük zincirler arası köprü saldırısı olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2024’te ise daha küçük çaplı bir saldırı daha meydana geldi.

Ronin artık OP Stack’i benimseyerek Ethereum ana ağının güvenliğinden doğrudan faydalanacak. Böylece benzer açıkların tekrarlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, veri kullanılabilirliği için EigenDA teknolojisinin entegre edilmesiyle, ağda hem ölçeklendirme maliyetleri düşecek hem de yüksek işlem kapasitesi korunacak.

Tokenomikte köklü değişiklikler

Bu dönüşüm, Ronin’in yerel tokenı RON’un ekonomisini de önemli ölçüde değiştirecek. Yıllık enflasyon oranı %20’nin üzerinden, %1’in altına çekilecek. Yaklaşık 90 milyon RON tokenı, doğrulayıcı ödülleri için kullanılmak yerine ağa ait bir hazineye aktarılacak. Ayrıca, platformdaki pazar yeri işlem ücretleri yüzde 1,25’ten yüzde 0,5’e indirilecek.

Staking ödüllerinde de yapısal bir değişiklik söz konusu. Pasif doğrulayıcılara otomatik ödül veren klasik staking modeli kaldırılırken, yeni “Dağıtım Kanıtı” (Proof of Distribution) sistemiyle, yalnızca ağa katkı sağlayan paydaşlara ödül verilecek. Bu da, geliştiriciler ve projeler için teşviklerin güçlenmesi anlamına geliyor.

CryptAppsy verilerine göre, RON şu anda yaklaşık 0,11 dolar seviyesinden işlem görüyor ve piyasa değeri 89,5 milyon dolara ulaşmış durumda. Son 30 günde, fiyat yaklaşık %30 yükseldi. Yatırımcılar, geçişle birlikte daha kısıtlı arz ve yeni ödül modeli nedeniyle fiyatlarda ilave yükseliş beklentisiyle hareket ediyor.

Ronin’in Layer 2’ye geçmesiyle birlikte, Celo gibi bağımsız zincir statüsünden vazgeçip Ethereum’un güvenlik modeline entegre olan ağların sayısı biraz daha artacak. Ancak, Solana gibi alternatif Layer 1 ağlarının rekabeti de kısa vadede hız kesmeden devam ediyor.