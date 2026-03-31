Powell’ın açıklamaları sonrası tahvil faizleri geriledi, yükselen petrol fiyatı kripto piyasasını baskılıyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, enflasyon beklentilerinin “sağlam” kaldığı mesajını verdi. Bu açıklamanın hemen ardından, ABD 10 yıllık tahvil faizi dokuz baz puan azalarak yüzde 4,35’e indi. Ayrıca, piyasadaki faiz artırımı beklentisi de tek bir seansta yüzde 25’ten yüzde 5’e düştü.

Fed’in mesajı ve piyasalara ilk etkiler

Powell’ın ifadeleri, tahvil piyasasında beklenen etkiye neden oldu. ABD iki yıllık tahvil faizi de sekiz baz puan gerileyerek yüzde 3,83’e indi. Powell, konuşmasında kısa vadeli petrol şoklarının üzerinde durmadıklarını, para politikasında asıl olarak enflasyon beklentilerine odaklandıklarını belirtti.

Powell ayrıca, uzun vadeli varlık alımlarının faizleri düşürüp ekonomiyi desteklediğini, geçmiş dönemdeki tahvil alımlarının enflasyonu artırdığına dair bir bulgu bulunmadığını hatırlattı. “Ekonominin ne tür bir etkiyle karşılaşacağı kesinleşmeden bu duruma tam anlamıyla müdahale etmeyeceklerini” ekledi.

Powell, Harvard’daki konuşmasında, enflasyonu yeniden yüzde 2 seviyesine getirmede kararlı olduklarına vurgu yaptı ve ekonomi ile ilgili risklerin her iki yönde de bulunduğuna işaret etti.

Tahvil faizlerindeki bu düşüş, riskli varlıklara olan ilginin fırsat maliyetini azaltarak Bitcoin gibi dijital varlıklar için yapısal anlamda destekleyici olabilir. Ancak, pazartesi günü Bitcoin fiyatları, gün içi yükseliş denemesine rağmen 66.500 dolar seviyesine kadar geriledi.

Petrol fiyatlarındaki artış kripto piyasasında baskı unsuru

Nisan sonuna yaklaşırken, WTI ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,3 artışla 104,80 dolardan kapandı. Bu seviye 2022’den bu yana ilk kez 100 doların üzerine yükseldi. ABD ile İran arasındaki gerilim, arz kısıtlarını tetikleyerek petrol fiyatını yukarı çekiyor ve enflasyonun yeniden hız kazanması riskini artırıyor.

Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, Los Alamos Investment’dan Lon Erickson’a göre, Fed’in mevcut şartlardan memnuniyetini sınıyor. Powell’ın enflasyon beklentilerinin hala sağlam olduğu yönündeki mesajına rağmen, piyasalarda enerji fiyatlarının bu düzeyde kalıcı olmasının Fed’in faiz indirimi beklentilerini geciktirebileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Mart ayındaki son toplantısında Fed, politika faizini ikinci kez yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed’in yılsonu projeksiyonunda yalnızca tek bir faiz indirimi öngörülüyor.

Petrol fiyatı 100 dolar üzerinde kalıcı olursa, enflasyon rakamlarında yeni bir hızlanma görülebilir. Bu durum da, hem risk iştahının zayıflamasına hem de kripto piyasasında dalgalanmanın artmasına neden oluyor.

Bitcoin için kritik seviyeler ve kısa vadeli görünüm

Piyasada şu anda Powell’ın açıklamaları ile petrol fiyatlarının oluşturduğu çift yönlü bir baskı göze çarpıyor. Powell’ın FOMC toplantısında yumuşak tonda mesajlar vermesi ve petrol fiyatının yeniden 95 doların altına çekilmesi durumunda, enflasyon baskısı azalabilir ve Bitcoin fiyatı için yukarı yönlü bir alan açılabilir.

Buna karşılık, mevcut durumda piyasa yön arayışı içerisinde kalmayı sürdürüyor. Bitcoin fiyatı 63 bin ile 68 bin 500 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanıyor ve net bir yön oluşmuş değil. 63 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında daha sert düşüşler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Burada asıl belirleyici unsurun ise enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının kısa vadeli seyrinde olduğu dile getiriliyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon gelişmeleri, Fed’in faiz politikasında yeni bir adım atmasına neden olursa, kripto varlıklar yeniden baskı altında kalabilir.