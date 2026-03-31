Hashdex kripto ETF’si için opsiyon işlemleri Nasdaq’ta başladı

Hashdex’in farklı dijital varlıklardan oluşan kripto ETF’sinde artık opsiyon işlemleri yapılabiliyor. Nasdaq’ta, Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF (NCIQ) için pazartesi günü başlatılan opsiyon kontratlarıyla birlikte, yatırımcılar ilk kez sadece Bitcoin veya Ethereum yerine, çok sayıda kripto para içeren bir sepet üzerinde risk yönetimi ve gelir elde etme stratejileri uygulayabilecek. Bu adım, kurumsal yatırımcıların çeşitlendirilmiş dijital varlıklara erişimini kolaylaştırıyor.

NCIQ opsiyonları ile risk yönetiminde yeni dönem

2025 yılının şubatında piyasaya çıkan NCIQ, Nasdaq CME Crypto Index üzerinden ağırlıklı sepet kapsamında Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Chainlink, Stellar ve ABD doları gibi varlıklar tutuyor. Hâlihazırda yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki fon, daha önce yalnızca ETF alım satımı yoluyla çeşitlendirilmiş kripto portföyüne erişim sağlarken, şimdi yatırımcılar opsiyonlar sayesinde portföylerini satmadan korunma ve ek gelir elde etme imkânına kavuşmuş oldu.

Daha önce BlackRock’ın Bitcoin veya Ethereum ETF’lerini tercih eden kurumsal yatırımcılar, bu fonlar üzerinden risklerini doğrudan opsiyonlarla yönetebiliyordu. Ancak birden fazla dijital varlık içeren ETF’de benzer koruma sağlamak mümkün değildi. Hashdex’in ETF’sinde sunulan yeni opsiyon kontratları, bu boşluğu kapatıyor.

Portföy yöneticileri ve finansal danışmanlar, genellikle yatırım yaptığı enstrümanlarda risk azaltıcı ve getiri artırıcı stratejilere ihtiyaç duyuyor. Opsiyonlar, piyasadaki dalgalanmalar karşısında pozisyon satmadan korunmayı veya ek gelir oluşturmayı mümkün kılan ürünler arasında yer alıyor.

Kurumsal katılımı artıracak yapılandırılmış ürünlerin önü açılıyor

Hashdex, resmî açıklamasında bazı kurumsal yatırımcıların ancak korunma imkanı olan ürünlere yatırım yapabildiğini vurguladı. Ayrıca, belirli gelir modellerine ya da önceden tanımlanmış risk profillerine bağlı danışmanlık modellerinin, getiri yaratma ve zarar riskini sınırlandırma kapasitesini önemsediği belirtildi.

“Bazı kurumlar, riskten korunma imkânı olmayan pozisyon alamıyor. Danışman modellerinin bir kısmı, portföydeki varlıklardan getiri üretebilmeliyken; risk yönetim çerçeveleri de yatırım yapılacak ürünlerde belirli sonucun önceden tanımlanmasını, yani riskin sınırlarını görmeyi gerektiriyor.”

Sunulan opsiyonlarla birlikte, fonun elden çıkarılmasına gerek kalmadan hem riskten korunma hem de gelir sağlama stratejileri uygulanabiliyor. Yatırımcılar artık fiyat hareketi yerine zaman veya oynaklık üstünden pozisyonlar alabiliyor, dolayısıyla risk komiteleri ve yasal uyumluluk prosedürleri de karşılanmış oluyor.

Hashdex, bu gelişmeyle birlikte, ileride geleneksel finans ürünlerinde yer alan sermaye korumalı kripto tahvilleri ve getirisi önceden belirlenmiş ETF’ler gibi yapılandırılmış ürünlerin de yolunun açılabileceğini öngörüyor. Söz konusu ürünler, yukarı potansiyeli sınırlandırırken kayıplara karşı taban seviye sunabiliyor.

Opsiyon sözleşmeleri, yatırımcılara dayanak varlığı ilerideki belli bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyor. Alım (call) opsiyonları piyasada yükseliş beklentisi için kullanılırken, satım (put) opsiyonları fiyat düşüşüne karşı koruma sağlama amacıyla tercih edilebiliyor.

Kripto opsiyon piyasasında özellikle son beş yılda dikkate değer bir büyüme yaşandı. Bitcoin ve Ethereum opsiyonları, Deribit gibi platformlarda her gün yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor; dönemsel vade günlerinde ise milyar dolar seviyesine ulaşan kontratlar, spot piyasada fiyat hareketlerini etkileyebiliyor.

ETF tabanlı opsiyonlar ise hızlı şekilde yaygınlaşıyor. BlackRock’ın Bitcoin ETF’sine dayalı opsiyonların işlem hacmi, Deribit üzerindeki Bitcoin opsiyonlarına yaklaşmaya başladı.