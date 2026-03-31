Nakamoto Holdings bitcoin portföyünde satışa giderek operasyonlarını finanse etti

ABD merkezli Nakamoto Holdings, kripto para sektöründe daha önce BTC Inc. ve UTXO gibi önemli şirketlerin bünyesine katılmasıyla adından söz ettirmişti. Son dönemde açıklanan finansal raporda şirket, mart ayında yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında 284 adet bitcoin sattığını bildirdi. Merkezi ABD’de olan Nakamoto Holdings’in, kurucusu David Bailey liderliğinde özellikle bitcoin odaklı bir platform olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Şirket birleşmesi ve yeni strateji

Nakamoto Holdings’in kısa süre önce KindlyMD adlı sağlık şirketiyle gerçekleştirdiği birleşme sonrasında borsada işlem görmeye başladığı açıklandı. Şirketin halka arz sürecinde 710 milyon dolar kaynak sağlandığı ifade edildi. Yönetim, bu kaynakların büyük kısmını, bitcoin hazinesi oluşturma hedefine yönlendirdi. Birleşme sonrası firmanın odağını tamamen dijital varlıklar ve bitcoin yönetimi üzerine kaydırdığı dikkat çekti.

Firmanın bitcoin rezervlerinden yaptığı satışın ardından elde edilen gelir, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve operasyonlarının finansmanında kullanılıyor. Ayrıca, BTC Inc. ve UTXO’nun satın alınması sonrası artan operasyonel maliyetlerin yönetilmesi de bu satışın sebepleri arasında gösterildi.

Finansal tablo ve gelecek beklentileri

Nakamoto Holdings’in finansal yapısını zorlayan başlıca faktörlerden biri, toplam tutarı 210 milyon dolar olan kripto varlık teminatlı bir borç. Şirketin Kraken borsasından aldığı bu kredi, mevcut bitcoin varlıklarının büyük bir bölümünü teminat olarak göstermiş durumda. Bu durum, şirketin finansal hareket alanını sınırlarken, ilave bitcoin satışlarının da kapıda olabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Şirketin yıllık bilançosuna bakıldığında, vergi öncesi 52,2 milyon dolar zarar açıklandı. Bir önceki yıl açıklanan 3,6 milyon dolarlık zararla kıyaslandığında kayıplarda belirgin bir yükseliş göze çarpıyor. Dijital varlıklarda yıl sonuna doğru yaşanan değer düşüşü de zararın daha da artmasına neden oldu.

Nakamoto Holdings’in borsadaki hisseleri mayıs ayında ulaştığı en yüksek seviyeden bu yana yüzde 99 oranında değer kaybetti. Yaşanan bu sert düşüş, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin şirketin geleceğine dair temkinli yaklaşmasına yol açtı.

Firma, ileriye dönük stratejisinde bitcoin trezervini büyütmeye ve odak noktasını dijital varlıklardan sağlanacak gelire kaydırmaya devam ediyor. Şirketin mart ayında yaptığı satışlar, finansman ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilirlik için bir hamle olarak görülüyor.

Nakamoto Holdings’in kurucusu David Bailey, kripto para sektöründe tanınan bir girişimci olarak biliniyor ve firmanın yeniden yapılanmasına liderlik ediyor. Bailey, daha önce de çeşitli kripto şirketlerinde yönetici olarak yer aldı ve sektör dinamiklerine hâkim bir isim olarak öne çıkıyor.