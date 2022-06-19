DOT için artış düşüş bitti mi? Kısa vadeli beklentiler ve kritik seviyeler neler? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken detaylar.

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Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen Polkadot (DOT) istikrarlı şekilde düşüyor. Peki kısa vadeli beklentiler neler? Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yeniden 19.000 doların üzerinde alıcı buluyor. Kripto paraların yaşadığı son düşüş şimdilik hız kesti. Orta vadede ise riskler büyük ölçüde devam ediyor.

Polkadot (DOT)

Polkadot fiyatı son ​​birkaç ayda istikrarlı bir şekilde düşüş yaşadı. Bu aşamada, altı haftalık trend çizgisi direnci (beyaz, kesikli), son yükseliş canlanma girişimlerini engelledi. Alıcılar, 17 aydan fazla bir süre 6,5 dolarlık desteği savunurken, satıcılar daha düşük seviyeleri hedeflemeye devam etti. Son toparlanma, DOT’un düşen kama benzeri yapısından çıkmasına yardımcı oldu. Ancak 20 EMA (kırmızı) direnci, DOT‘un kısa vadeli toparlanmasını bozabilir.

Yazı hazırlandığı sırada DOT son 24 saatte %3,28 artışla 6,94 dolardan işlem görüyordu. Son düzeltmeler, DOT’u üç günlük (10-13 Haziran) %33’lük düşüşün ardından 13 Haziran’da 17 ayın en düşük seviyesine çekti. O zamandan beri, satın alma çabaları altı haftalık trend çizgisi direnciyle çürütüldü.

Polkadot (DOT) Yorum

Polkadot (DOT)’un önceki yükseliş trendi, kamadan yukarıya doğru bir kırılma olasılığını yeniden doğruladı. Ayrıca, çıkış günü alım hacimleri normalden nispeten daha yüksekti. Modelli kırılma ile çakışan 6,5 dolarlık destek seviyesi göz önüne alındığında, DOT önümüzdeki seanslarda bir miktar satın alma baskısı bulabilir. Böyle bir durumda, yatırımcılar, karlı girişler için 20 EMA’nın ve Kontrol Noktasının (POC, kırmızı) üzerinde bir kapanış araması gerekir. Bu durumda, alıcılar 8 dolarlık direnci yeniden test etmeyi hedefleyecekler. Bununla birlikte, 7-7,3 dolar aralığındaki zincirleri kıramama, grafiklerdeki durgun davranışı devam ettirebilir.

RSI’ın 35 puanlık büyümesi, 44 puanlık direnci yeniden test etmesine yardımcı oldu. Güçlü toparlanma şansını yeniden açmak için endeksin bu seviyenin üzerinde bir kapanış bulması gerekiyor. Ayrıca, fiyat ile yükseliş eğilimi, düşüş eğilimi gösteren CMF’de hafif bir yükselişe neden oldu.

Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, altcoin muhtemelen güçlü bir boğa koşusu yapmak için zorluklarla karşılaşacaktır. Ancak göstergeler, dört saatlik zaman diliminde satışların gevşediği görünüyor. Alım avantajını teyit etmek için 7,7 dolar aralığının üzerinde bir kapanış gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.