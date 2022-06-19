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Binance Faktörü! Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Hacim bakımından en büyük borsa önemli bir adım attı. Kripto paraların yükselişinde Binance faktörü!
18:30
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün en büyük kripto para borsasının attığı adımla birlikte Bitcoin yeniden 20.000 doların üzerine çıktı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 19.600 dolara tekrar düştü. Fakat bu yükselişin temelinde ne vardı? Bitcoin ve kripto paralar nasıl yükseldi? Bu sorunun cevabı Binance cüzdanlarında gizleniyor. İşte detaylar.

Binance Faktörü!

Binance, Bitcoin fiyatı kritik düşüşü yaşarken yaklaşık 101.266 Bitcoin satın aldı. Dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatı, yılın en düşük seviyesine indi. Bu çöküşün ortasında, dünyanın en büyük kripto borsası 100 binin üzerinde Bitcoin alarak kimilerine göre fırsat olan seviyeleri değerlendirdi. Borsa, bu işlem için 44434365 numaralı bir Bitcoin cüzdanı kullandı. Cüzdan yaklaşık 353.863 Bitcoin tutuyor. Bunların toplam değeri ise 7 milyar doların üzerindedir.

Bu BTC cüzdanı 8 Aralık 2017’den beri aktif ve şimdiye kadar çıkarılan toplam Bitcoinlerin %2’sini elinde tutuyor.

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Binance satın alımının bir sonucu olarak likidite yükselmeye başladı. Bu işlem, borsa ile tokenin likiditesini artırdı. Coinmarketcap verilerine göre ikisi arasındaki toplam likidite 874’e kadar çıkıyor. Ancak bu, Binance düşüşlerde yaptığı ilk alım değil. Dev borsa Ocak ayında da ciddi miktarda Bitcoin satın almıştı.

Yatırımcılar daha fazla Bitcoin’in satın alınmasıyla birlikte cesaretlenmiş görünüyor. Bitcoin ve Ethereum yazı hazırlandığı sırada büyük düşüşün başladığı seviyelere yakın, Bitcoin’in son 24 saatte işlem hacminde neredeyse %35 artış oldu. Birçok analist hisse senedi piyasalarında devam etmesi beklenen düşüşün kripto paralardaki kayıpları devam ettireceğini düşünüyor. FED’in son yaptığı açıklamalar asgari 50 baz puanlık faiz artışlarının devamına işaret ediyor.

Öte yandan önümüzdeki ay açıklanacak FOMC tutanakları yüksek volatilitenin devam etmesini sağlayabilir. Bu tutanaklarda FOMC üyelerinin görüşleri, endişeleri ve önümüzdeki toplantılardaki talepleriyle ilgili detaylar bulunuyor. Ocak ayında açıklanan FOMC tutanakları yılın ilk büyük düşüşünün sebebi olmuştu.

Kripto paralar yıllar boyu düşüş ve yükselişler yaşadı. Dip ve tepeleri tespit etmek her zaman zordur. Yatırımcıların bu gerçeği bilerek kendi risk profillerine göre hareket etmesi gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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