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  •   Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde

Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde

Özet

  • - Kripto para piyasası, hareketli geçen bir Haziran ayının ardından son haftalarda yeniden yatay bir seyir izlemeye başladı.
  • - Kripto analiz platformu K33 Research'ün paylaştığı verilere göre Bitcoin volatilitesi, geçen hafta Altın, Nasdaq ve S&P500'ün altına geriledi.
  • - Kripto analiz platformu, düşük volatilitenin ilerleyen zamanlar adına keskin fiyat hareketlerinin sinyallerini veriyor olabileceğini öne sürdü.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
20:40
4 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

BlackRock gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF başvuruları SEC’nin Binance ve Coinbase‘e açtığı davalar başta olmak üzere Haziran ayında kripto ekosisteminin gidişatına etki eden pek çok gelişme yaşandı. Ancak hareketli geçen bir sürecin ardından kripto para piyasası, son haftalarda yeniden yatay bir seyir izlemeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Düşük Volatilite

BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin arka arkaya yaptığı Spot Bitcoin ETF’i başvuruları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto para borsası Binance ve Coinbase‘e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle açtığı davaların etkisiyle kripto para piyasası Haziran ayında hareketli bir süreç geçirdi.

Ancak Temmuz ayının ortalarından bu yana nispeten daha yatay bir seyir izleyen kripto para piyasasındaki volatilite, son haftalarda önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Bitcoin’in Volatilitesi S&P500’ün Altına Geriledi

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in son haftalarda 28.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başlamasıyla birlikte nispeten yatay bir seyir izlemeye başladı. Hafta başında 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen lider kripto para birimi, hafta boyu 29.000 dolar fiyat seviyelerine işlem görmeye başladı.

Öte yandan K33 Research’ün paylaştığı bir Twitter gönderisinde piyasadaki volatiliteye ilişkin güncel verilere dikkat çekti ve lider kripto para birimi Bitcoin’in volatilitesinin geçen hafta Altın, Nasdaq ve S&P500’ün altına gerilediğini belirtti. Ayrıca kripto analiz platformu K33 Research, düşük volatilitenin ilerleyen zaman dilimleri adına keskin fiyat hareketlerinin sinyallerini veriyor olabileceğini öne sürdü ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin’in volatilitesi geçen hafta Altın, Nasdaq ve S&P500’ün altına düştü. Tarihsel olarak, bu tür düşük volatilite dönemlerini genellikle BTC volatilitesindeki dalgalanmalar takip etmiştir. Bu, bitcoin için yakın bir fiyat hareketini gösterebilir mi?”

Sorumluluk Reddi:Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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