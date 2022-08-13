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Bu Ülkede Lisansı Olmayan Kripto Borsaları Yasaklanıyor!

Kripto paranın yayılmasıyla birlikte ülkeler de kendilerine göre önlemlerini alarak yasal olmayan işlemlerin önüne geçmeye çalışıyorlar.
00:30
13 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Özbekistan adına görev alan ulusal düzenleyiciler, sektör oyuncularını yerel mevzuata uymaya çağıran açıklamalarda bulundular. Daha önce kriptoya ılımlı bir yaklaşıma doğru önemli adımlar atan Özbekistan hükümeti Çarşamba günü, lisanssız faaliyet suçlamaları nedeniyle bir dizi büyük uluslararası kripto borsasına erişimi kısıtladığını duyurdu.

Lisans Almayana İşlem Yok

Ulusal Perspektif Projeler Ajansı (NAPP) projeleri, 10 Ağustos tarihli bir açıklamada, “çeşitli elektronik platformların” mevcut mevzuatı ihlal ederek gerekli lisansı almadan kripto varlıklarının ticareti ve takası için hizmet verdiğini ve dolayısıyla bunlarla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirten bir açıklamada bulundu.

Ancak yapılan açıklamada, bir lisans aldıktan ve yasaların öngördüğü şekilde sunucuları Özbekistan Cumhuriyeti topraklarına yerleştirme gerekliliğini yerine getirdikten sonra, kripto borsalarının hizmetlerini sunmalarının önünde başka bir engel olmaması gerektiğini önerildi.

Daha sonrasında şu açıklama yapıldı:

Kripto varlıklarla yapılan işlemler için hiçbir yasal sorumluluğu yok ve işlemler meşru, ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin gizliliğinin uygun şekilde saklanmasını ve korunmasını garanti edemiyorlar.

Kararname Yayınlanmıştı

Bahsedilen mevcut mevzuat, 3 Temmuz 2018 tarihli Özbekistan Cumhuriyeti’nde dijital ekonomiyi ve kripto varlık ciro alanını geliştirmeye yönelik tedbirler hakkında” cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yayınlanmıştı.

NAPP’nin kendisi oldukça yakın bir zamanda (Nisan 2022’nin sonunda) ülkedeki başlıca kripto düzenleyicisi statüsünü kazandı. Başkan Shavkat Mirziyoyev endüstriyi düzenleme konusunda bir kararname yayınladı ve Özbekistan’da yeni kurulan ajansı özel bir kripto düzenleme rejimini benimseme misyonuna adadı.

Haziran ayında NAPP, yalnızca güneş enerjisi kullanan şirketlerin ülkedeki Bitcoin (BTC) veya diğer kripto para birimlerini çıkarmasına izin vereceğini söyledi. Yürütme emri ayrıca herhangi bir madencilik operatörünün sertifika almasını ve kripto madenciliği şirketlerinin ulusal siciline kaydolmasını zorunlu kıldı.

Binance, FTX ve Huobi, Özbek kripto yatırımcıları tarafından kullanılan küresel borsalar arasında yer alıyor.

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