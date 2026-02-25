Winvest — Bitcoin investment
Teknik Analiz

PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?

Özet

  • BTC 67 bin doları aştı ve 68.300-69.000 aralığını hedefliyor.
  • Kısa vadede NVIDIA kazanç raporu olumlu, birçok altcoin BTC'nin dönüşüyle çift haneli kazançlar elde etti.
  • Martinez PIPPIN için düşüş öngörüyor, SOL Coin hedefleri 87,11 ve 90,97 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

62 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yoğun gündemin ortasında dipten tekrar yukarı yönlü hareket başlattı. 4 ayı aşkın süredir her yukarı yönlü deneme açığa satış fırsatı olarak görülüyor ve bugüne kadar yatırımcılar haklı çıktı ancak Altcoinlerde çift haneli kazançlar epey bir short pozisyonun temizlenebileceğini söylüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 PIPPIN ve SOL Coin

Bitcoin (BTC)

AVAX ve LINK gibi altcoinler güne çift haneli kazançla devam ediyor. BTC dipten hızlı bir toparlanma yaşadı ve borsanın bugün alıcılı açılması destekleyici oldu. NVIDIA kazanç raporunun da olumlu yansımaları olacağından bahsetmiştik. Fakat riskler ortadan kalkmadı. Yarın İran müzakereleri var ve Trump füzeleri ateşledi ateşleyecek.

Efloud BTC yükselişi hızlanmadan önce aşağıdaki grafiği paylaşarak şu uyarıyı yapmıştı;

“Fiyat aralık içinde konsolide olmaya devam ederken, aralığın indirim bölgesinde bulunan OTE bölgesinden sağlam bir tepki aldı.

EQ bölgesinin üzerine çıkıldığında, sorunlu bölge olan PWO-WO aralığı (68.300-69.000 dolar) devreye girecek. Bu aralığın kısa vadeli direnç görevi görme ihtimali var. Bu bölgeden kesin bir çıkış gözlemlenmedikçe, fiyat bu aralıkta dalgalanmaya devam edecek.

Bu arada, önceki raporlarda da vurguladığım gibi, BTC.D’nin kırmızı kutudan reddedilmesi ve %58,1 seviyesine doğru düşmesi, altcoinlerin yeni bir düşük seviyeye inmesini engelledi. Şu anda izlediğim kısa vadeli seviyeler %58,1 ve %58,8.”

PIPPIN ve SOL Coin

Son zamanlarda PIPPIN en büyük 100 kripto para arasında kazanç lideri olarak dikkat çekiyor. Ali Martinez TD Sequential sinyalinin satış için doğru zamana işaret ettiğini paylaştı. Eğer Martinez haklı çıkarsa PIPPIN 0,65 dolar ve altına gerileyebilir. Tek sorun BTC’nin yönünü yukarı çevirmesiyle Altcoinlerde görülen iştah artışı. Bu kısa vadede düşüş tahminini baltalayabilir.

Martinez SOL Coin için de 83,44 doların kırıldığı ortamda 87,11 ve 90,97 dolara dönüş beklediğini yazdı. Solana ilk hedefi BTC yükselişiyle birlikte gerçekleştirdi. Şimdi 87,11 doları hedefliyor ve ilerleyen saatlerde BTC izin verirse bu bölgeye ulaşabilir.

ABD Hazine Bakanı Bessent yazı hazırlandığı sırada şunları yazdı;

“İran, yasadışı petrol satmak, para aklamak, silah programları için bileşenler elde etmek ve terörist grupları desteklemek için finansal sistemleri kullanıyor.”

Fatih Uçar
