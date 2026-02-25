Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı

Wall Street’te işlem gören ve Bitcoin odaklı stratejileriyle bilinen Strategy hisseleri, son dönemde küresel hisse senedi piyasalarında en çok kısa pozisyona sahip şirketler arasında ilk sıraya yerleşti. 41,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 14’ü açığa satılmış durumda. Goldman Sachs ve FactSet tarafından derlenen verilere göre, bu oran Strategy’i benzer büyüklükteki şirketler arasında öne çıkarıyor.

Bitcoin ile Yakın İlişki ve Şirketin Yapısı

Strategy, yazılım sektöründeki geleneksel faaliyetlerini sürdürse de, son yıllarda yönetim kurulu başkanı Michael Saylor liderliğinde önemli miktarda Bitcoin biriktiren ve bu varlığı bilançoya entegre eden bir şirket olarak biliniyor. Hisseleri, Bitcoin fiyatındaki değişimlere karşı yüksek kaldıraçlı bir finansal araç gibi hareket ediyor. Şirket bugüne kadar 700.000’den fazla Bitcoin satın aldı ve bu alımlar, dönüştürülebilir tahvil ihracı, öz sermaye satışları ve yazılım işinden elde edilen gelirlerle finanse edildi.

Kısa Pozisyonların Arkasındaki Stratejiler

Şirketin hisselerine yönelik artan kısa pozisyonlar, piyasada sadece düşüş beklentisiyle değil, aynı zamanda daha karmaşık ticaret stratejileriyle de açıklanıyor. Özellikle kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları, iShares Bitcoin Trust (IBIT) gibi araçlar üzerinden vadeli veya spot pozisyonlar açarken, Strategy hisselerinde açığa satış yaparak iki piyasa arasındaki farktan faydalanmaya çalışıyor. Jane Street gibi büyük ticaret şirketlerinin de hem IBIT hem de Strategy’de önemli pozisyonları olduğu, bu tür çift yönlü işlemlerle piyasalarda tarafsız kalmaya odaklandıkları aktarılıyor.

Strategy hisselerinin görece düşük serbest dolaşımdaki paylara sahip olması, piyasada sert fiyat hareketleri yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bitcoin’de ani yükselişler yaşandığında, kısa pozisyon alan yatırımcılar pozisyonlarını hızlıca kapatmak zorunda kalabiliyor ve bu durum hisse fiyatında hızlı yükselişlerle sonuçlanabiliyor. Tersine, Bitcoin’deki değer kayıpları ise şirketin kaldıraçlı yapısı nedeniyle borçlanma risklerinin artmasına ve bilanço üzerindeki baskıların derinleşmesine yol açabiliyor.

Şirketin Bitcoin fiyatındaki son yükselişten doğrudan faydalanması, hisselerine de olumlu yansıdı. Bitcoin yüzde 6,5 artışla 68.000 dolara yaklaşırken, Strategy hisselerinde günlük bazda yüzde 8’lik bir yükseliş kaydedildi.

Strategy bilançosunda, yaklaşık 7 milyar dolar tutarında gerçekleşmemiş zarar bulunuyor. Bu zararlar, Bitcoin varlıklarının güncel piyasa değerine göre hesaplanıyor ve fiili bir satış söz konusu değil. Piyasalar ise, Bitcoin’deki dalgalanmalara göre şirketin varlıklarının risk profilini yeniden fiyatlıyor.

Artan kısa pozisyon oranı, şirketin büyüklüğü göz önüne alındığında dikkat çekici bulunuyor. Hedge fonlarının şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 3’ünü elinde tuttuğu ve 50’den fazla fonun açıklanmış pozisyonları olduğu belirtiliyor. Ancak, kısa pozisyonların tamamının net bir düşüş beklentisine dayanmadığı; bazı pozisyonların piyasa nötr arbitraj stratejileriyle ilişkili olduğu aktarılıyor.

Hafta başında gerçekleştirilen yeni Bitcoin alımıyla birlikte, şirket 2020’den bu yana yüzüncü kez Bitcoin portföyünü genişletti. Son alımda, 592 adet Bitcoin yaklaşık 39,8 milyon dolar karşılığında satın alındı ve alımlar şirketin halka arz yoluyla elde ettiği kaynaklarla finanse edildi.

Son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 717.722 adede ulaştı. Bu tutar, elde etmeleri sırasında toplamda 54,56 milyar dolar harcandığını gösteriyor ve şirketi Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi konumunda tutmaya devam ediyor.