ADA, LINK ve AVAX Hareketlendi! BTC Tekrar 68.000 Dolar

Bitcoin fiyatı son kayıplarını telafi ederek 68 bin doları geri aldı ancak yatırımcılar halen şüpheli. BTC aylardır aşırı satışların ardından böyle yükselişler yaşıyor ve ardından daha büyük düşüşler bu rallileri takip ediyor. ADA, LINK ve AVAX çift haneli yükselirken Altcoinlerde hareketlilik artıyor. Peki sıradaki hedef ne?

Bitcoin (BTC)

66 bin doları kaybeden BTC yeni 62 bin seviyesine gerilemişti ve hedef 60 bin dolardı. Birçok analist birkaç ay içinde 50 bin dolarda daha derin bir dip bekliyor. Kral kripto para birimi şimdilik dipten toparlansa da NVIDIA kazanç raporunun ardından gündem yeniden İran, gümrük tarifeleri ve Fed’in faiz indirimlerini geciktirmesine dönecek. Bu yüzden yatırımcıların tuzak olması muhtemel yükselişe temkinli yaklaşması yerinde bir adım olabilir.

BTC düşüşünün sona erdiğine piyasaların ikna olabilmesi için 78 bin doların geri alınması ve 87 bin dolar üzerine güçlü bir hareket başlaması gerekiyor. Yani şimdilik sevinmek için erken ve eğer gerçek bir geri dönüş başlıyorsa hacmin fiyatla birlikte artıp Coinbase Premium gibi göstergeleri toparlaması gerek.

ADA, LINK ve AVAX

Son düşüşün ardından ADA Coin yaralarını sararak olası yükselişte hedeflenen direnç noktasına ulaştı. 0,3 dolar açığa yükselişleri açığa satış fırsatı görenler için kilit bölge ve eğer bunun üzerinde ikna edici kapanışlar görürsek 0,33 ve 0,35 dolar aralığı hedeflenebilir. ADA Coin güne yüzde 13 kazançla devam ediyor ve önceki başarısız denemeler nedeniyle bir bu kadar daha yükseliş görme ihtimalimiz pek yüksek değil.

10 Ekim çöküşünde fitil attığı seviyeye diğer birçok kripto para gibi LINK Coin de usulca ilerledi. 8.08 doların test edilmesinin ardından fiyat tıpkı ADA Coin gibi kilit direnç bölgesine ulaştı. Eğer gerçek bir dipten dönüş yaşıyorsak çok geçmeden 11,5 doların geri alındığını görmeliyiz.

LINK Coin güne %15 kazançla devam ediyor ve rallilerin öncüleri arasında. ETH henüz 2.100 doları geri almadığından Altcoinlerde heyecan veren bu yükselişe şüpheyle yaklaşmak yararlı olabilir. İlk bölümde Perşembe gününün risklerinden bahsetmiştik. Üstelik Cuma günü de ÜFE gelecek. Enflasyon yine istendiği gibi gelmezse istihdam toparlandığı için faiz indirim beklentisi iyice Temmuz ayına kayabilir.

Aşırı satışların ardından en iyi yükselişi bugün AVAX yaptı. 9,77 dolarda oyalana fiyat direnç seviyesini aşıyor ve 11,4 dolarlık güvenli bölgeye dönebilir. BTC yükselişi hızlandı ve biraz önce 68.480 dolar da aşıldı.