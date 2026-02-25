Bitcoin’deki Son Yükseliş Geçici Olabilir: CryptoQuant’tan Spot ve Türev Piyasa Analizi

Bitcoin fiyatlarında son dönemde görülen toparlanmaya ilişkin CryptoQuant tarafından paylaşılan yeni bir analiz raporunda, yaşanan yükselişin kalıcı bir trend değişimi anlamına gelmeyebileceği değerlendiriliyor. Rapor özellikle Binance borsasına yönelik Bitcoin işlem akışı (Fund Flow Ratio) verileri üzerinden piyasa dinamiklerine ışık tutuyor.

Binance’e BTC Akışı Sınırlı Kaldı

Analizde öne çıkan Fund Flow Ratio göstergesi, Binance borsasına taşınan Bitcoin tutarının platformun toplam Bitcoin rezervine oranını ölçüyor. Bu oran son ölçümlerde 0,012 seviyesinde bulunuyor ve tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Düşük bir oran, Bitcoin arzında doğrudan satışı tetikleyebilecek büyük bir artış olmadığını işaret ediyor. Özellikle Binance’in sektör çapında yüksek likiditesi ve büyük yatırımcı işlemlerinin ana platformlarından biri olması, bu verinin piyasa hareketliliği açısından önemine dikkat çekiliyor.

Piyasa Trendleri Henüz Değişmedi

Bitcoin’in kısa vadede yukarı yönlü bir hareket sergilemesine karşın, rapordaki analizlere göre genel piyasa trendi hâlâ zayıf ve aşağı eğilimde seyrediyor. Özellikle 30 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA 30 ve SMA 50) mevcut görünümleri, piyasada kalıcı bir yukarı dönüş sinyalinin henüz oluşmadığına işaret ediyor. Son aylara kıyasla bazı göstergelerde iyileşmeler bulunsa da, büyük resimde trendin tersine döndüğü mevcut verilerle doğrulanmıyor.

Fiyat Düşüşünde Türev Piyasalar Etkili Oldu

Raporda çarpıcı bir başka ayrıntı ise Bitcoin fiyatının 66.000 dolar seviyelerine kadar hızlı bir gerileme gösterdiği esnada Fund Flow Ratio oranında kayda değer bir artışın görülmemesi oldu. Klasik olarak, spot piyasada güçlü satışlarda yatırımcılar genellikle Bitcoin’lerini borsalara göndererek satış yapar; ancak son düşüşte böyle bir hareketlilik tespit edilmedi. Yapılan incelemelerde, yaşanan fiyat gerilemesinin büyük ölçüde türev piyasadaki işlemler ve zorunlu likidasyonlardan kaynaklandığı, spot tarafında ise satışlarda görece temkinli ve düşük hacimli bir ortam olduğu belirtiliyor.

CryptoQuant, bu tabloya dayanarak agresif spot satış baskısının şu an için piyasada belirleyici olmadığını, dolayısıyla mevcut yükselişin kalıcı bir trend dönüşü sinyali vermediğini öne sürüyor. Spot satıcıların şu aşamada daha ihtiyatlı pozisyon aldıkları kaydediliyor.

Ayrıca, rapordaki güncel değerlendirmelere göre kısa vadede satış baskısındaki zayıflık ve düşük Fund Flow Ratio, piyasada bir rahatlama rallisini destekleme potansiyeli taşıyor. Short pozisyonlarda yoğunlaşmanın sürmesi ve borsalara Bitcoin girişinin düşük kalması halinde, fiyatlarda yukarı yönlü hareket oluşması kısa süreli bir short squeeze senaryosunu mümkün kılabilir.

CryptoQuant ekibi, “Spot piyasada satışlar zayıf kalırken, Fund Flow Ratio’nun düşük seyretmesi piyasada kısa süreli bir rahatlama rallisinin önünü açabilir. Ancak trend göstergeleri yukarı yönde doğrulanmadan, mevcut yükselişin geçici bir tepki niteliğinde değerlendirilmesi isabetli olacaktır” değerlendirmesini paylaştı.

Sonuç olarak, Bitcoin’deki mevcut yükseliş hareketi CryptoQuant değerlendirmelerine göre şimdilik güçlü bir trend dönüşüne işaret etmiyor. Orta vadeli piyasa göstergeleri ve borsa hareketliliği, yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.