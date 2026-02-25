Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Kritik Destekte Konsolide Oluyor: Sıradaki Hamle Yönü Belirleyecek

Özet

  • Bitcoin 65.000–66.000 dolar arasında güçlü bir destek bölgesinde dengeleniyor.
  • Piyasa, düşen trend direnci altında sıkışmış durumda ve hacimli toparlanma gözleniyor.
  • Kısa vadede 68.000 doların üzeri potansiyel yükseliş, 65.000 altı ise satış baskısı oluşturabilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde sert bir düşüşün ardından belirgin bir destek bölgesinin hemen üzerinde dengelenmiş durumda. Fiyat, 65.000–66.000 dolar aralığında kalmaya devam ediyor ve son olarak 62.800–63.200 dolar seviyelerindeki diplerin görülmesinin ardından bu bölgeden hızlı bir tepki alındı. Ancak mevcut fiyat hareketinin, piyasanın yönünde kesin bir değişimden ziyade teknik yapının test edilmesi anlamına geldiği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadede Kanal İçinde Sıkışma
2 Düşen Direncin Altında Hacim ve Hareketlilik
3 Genel Yapı: Orta Vadeli Aşağı Eğilim
4 Olası Senaryolar ve Riskler

Kısa Vadede Kanal İçinde Sıkışma

Kripto para piyasasında GainMuse kullanıcı adıyla bilinen işlemciye göre, Bitcoin şu anda önceki direnç bölgesinin altına geriledikten sonra düşüş eğilimli bir kanal içerisinde konsolide oluyor. Kısa vadede öne çıkan destek seviyeleri 65.000–66.000 dolar ile 62.800–63.200 dolar arasında yer alıyor. Yukarıda ise, fiyatı kısıtlayan lokal düşen trend çizgisi 67.200–68.000 dolarda, ana kanal direnci ise 70.000–72.000 dolar aralığında bulunuyor.

Düşen Direncin Altında Hacim ve Hareketlilik

Fiyat, lokal trend çizgisinin altında sıkışarak kırılma girişimi için uygun bir zemin hazırlıyor. 68.000 dolar seviyesinin aşılması, kısa vadeli ivmenin yukarı yönlü değişmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor. Son yaşanan toparlanma sırasında işlem hacminde de artış gözlemlendi, bu da likidite bölgesinden tepki alındığını gösteriyor. Piyasanın buradan sonraki hareketi, bu talebin sürüp sürmeyeceğiyle yakından bağlantılı olacak.

Genel Yapı: Orta Vadeli Aşağı Eğilim

Bitcoin’de genel görünüm ise hâlâ daha geniş bir aşağı yönlü yapı çiziyor. Önceki zirve bölgelerinden gelen reddin ardından, son düşüş hareketinin oldukça sert geçtiği belirtiliyor. Bu nedenle, toparlanmanın süreklilik kazanabilmesi için fiyatın mevcut tabanı bir süre daha koruması gerektiği değerlendiriliyor. GainMuse’un analizine göre, fiyat 65.000 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut destek zemini teknik açıdan güçlü kalmaya devam ediyor.

Kanalın üstündeki direnç hattı net şekilde geçilebilirse, 70.000–72.000 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Bu bölge, önceki işlem hacmi ve satış baskısının öne çıktığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, 65.000 doların altına inilirse ve özellikle 62.800 doların altı görülürse, satış baskısının daha da artabileceği, piyasanın yeniden aşağı yönlü hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Olası Senaryolar ve Riskler

Yukarı yönlü bir senaryoda, fiyatın 65.000 dolar üzerinde tutunması ve 68.000 doların üzerinde kabul görmesi halinde, yukarı hedefler olarak 70.000–72.000 dolar aralığına dikkat çekiliyor. Bu seviyeler aşıldığında, kısa sürede tekrar alıcılı bir momentum oluşabilir. Buna karşılık, fiyatın destek bölgesinin altına sarkması durumunda, piyasanın aşağı hareketi hızlanabilir ve satışlar derinleşebilir.

Bitcoin’in mevcut durumda kritik bir destek bölgesinde güç kazanmaya çalıştığı, ancak halen düşen direnç çizgisinin altında seyrettiği değerlendiriliyor. Yapı itibarıyla kesin bir dönüş değil, ihtiyatlı bir istikrar ön planda.

Kısa vadede 65.000 ila 68.000 dolar seviyelerinde gerçekleşecek kırılım, sürecin toparlanmaya mı yoksa devam eden yatay harekete mi evrileceğini belirleyecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı

Circle, 2025’te USDC Talebinde ve Gelirlerinde Yükseliş Kaydetti

2 Seçeneğimiz Var, Bitcoin Hangisini Seçecek? İkisinde de Sonuç Değişmeyecek

Coinbase Analizinde Bitcoin Piyasasında Gamma Riskine Dikkat Çekildi

Bitcoin’deki Yükseliş, Sosyal Medyada Olumlu Havanın Zirveye Çıkmasına Yol Açtı

ABD Senatosu’nda Binance’e Yönelik Yaptırım Soruşturması Başlatıldı

Kripto Para Piyasasında “Yapısal Hata” Alarmı: Bitwise’dan Matt Hougan Gerçek Değeri Açıkladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Circle, 2025’te USDC Talebinde ve Gelirlerinde Yükseliş Kaydetti
Bir Sonraki Yazı PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ADA, LINK ve AVAX Hareketlendi! BTC Tekrar 68.000 Dolar
Teknik Analiz
Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?
Teknik Analiz
Circle, 2025’te USDC Talebinde ve Gelirlerinde Yükseliş Kaydetti
Kripto Para
Bitcoin’de Artan Kısa Pozisyonlar ve Negatif Fonlama Oranları Fiyatlarda Baskı Oluşturuyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?