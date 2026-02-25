Bitcoin Kritik Destekte Konsolide Oluyor: Sıradaki Hamle Yönü Belirleyecek

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde sert bir düşüşün ardından belirgin bir destek bölgesinin hemen üzerinde dengelenmiş durumda. Fiyat, 65.000–66.000 dolar aralığında kalmaya devam ediyor ve son olarak 62.800–63.200 dolar seviyelerindeki diplerin görülmesinin ardından bu bölgeden hızlı bir tepki alındı. Ancak mevcut fiyat hareketinin, piyasanın yönünde kesin bir değişimden ziyade teknik yapının test edilmesi anlamına geldiği değerlendiriliyor.

Kısa Vadede Kanal İçinde Sıkışma

Kripto para piyasasında GainMuse kullanıcı adıyla bilinen işlemciye göre, Bitcoin şu anda önceki direnç bölgesinin altına geriledikten sonra düşüş eğilimli bir kanal içerisinde konsolide oluyor. Kısa vadede öne çıkan destek seviyeleri 65.000–66.000 dolar ile 62.800–63.200 dolar arasında yer alıyor. Yukarıda ise, fiyatı kısıtlayan lokal düşen trend çizgisi 67.200–68.000 dolarda, ana kanal direnci ise 70.000–72.000 dolar aralığında bulunuyor.

Düşen Direncin Altında Hacim ve Hareketlilik

Fiyat, lokal trend çizgisinin altında sıkışarak kırılma girişimi için uygun bir zemin hazırlıyor. 68.000 dolar seviyesinin aşılması, kısa vadeli ivmenin yukarı yönlü değişmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor. Son yaşanan toparlanma sırasında işlem hacminde de artış gözlemlendi, bu da likidite bölgesinden tepki alındığını gösteriyor. Piyasanın buradan sonraki hareketi, bu talebin sürüp sürmeyeceğiyle yakından bağlantılı olacak.

Genel Yapı: Orta Vadeli Aşağı Eğilim

Bitcoin’de genel görünüm ise hâlâ daha geniş bir aşağı yönlü yapı çiziyor. Önceki zirve bölgelerinden gelen reddin ardından, son düşüş hareketinin oldukça sert geçtiği belirtiliyor. Bu nedenle, toparlanmanın süreklilik kazanabilmesi için fiyatın mevcut tabanı bir süre daha koruması gerektiği değerlendiriliyor. GainMuse’un analizine göre, fiyat 65.000 dolar üzerinde kaldığı sürece mevcut destek zemini teknik açıdan güçlü kalmaya devam ediyor.

Kanalın üstündeki direnç hattı net şekilde geçilebilirse, 70.000–72.000 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Bu bölge, önceki işlem hacmi ve satış baskısının öne çıktığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, 65.000 doların altına inilirse ve özellikle 62.800 doların altı görülürse, satış baskısının daha da artabileceği, piyasanın yeniden aşağı yönlü hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Olası Senaryolar ve Riskler

Yukarı yönlü bir senaryoda, fiyatın 65.000 dolar üzerinde tutunması ve 68.000 doların üzerinde kabul görmesi halinde, yukarı hedefler olarak 70.000–72.000 dolar aralığına dikkat çekiliyor. Bu seviyeler aşıldığında, kısa sürede tekrar alıcılı bir momentum oluşabilir. Buna karşılık, fiyatın destek bölgesinin altına sarkması durumunda, piyasanın aşağı hareketi hızlanabilir ve satışlar derinleşebilir.

Bitcoin’in mevcut durumda kritik bir destek bölgesinde güç kazanmaya çalıştığı, ancak halen düşen direnç çizgisinin altında seyrettiği değerlendiriliyor. Yapı itibarıyla kesin bir dönüş değil, ihtiyatlı bir istikrar ön planda.

Kısa vadede 65.000 ila 68.000 dolar seviyelerinde gerçekleşecek kırılım, sürecin toparlanmaya mı yoksa devam eden yatay harekete mi evrileceğini belirleyecek.