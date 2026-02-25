Circle, 2025’te USDC Talebinde ve Gelirlerinde Yükseliş Kaydetti

Circle, 2025 yılının dördüncü çeyreğini ve tamamını güçlü performansla kapattı. Şirketin geliştirdiği USDC adlı stablecoin ve dijital varlık altyapısına yönelik küresel talep hız kazandı. 2013 yılında ABD’de kurulan Circle, blockchain temelli ödeme çözümleri ve stablecoin alanında sunduğu yenilikçi ürünler ile biliniyor.

USDC Arzı ve İşlem Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

Şirketin 2025 sonunda dolaşımdaki USDC miktarı, geçen yıla göre yüzde 72 artış sergileyerek 75,3 milyar dolara yükseldi. Sadece dördüncü çeyrekte gerçekleştirilen USDC tabanlı zincir üstü işlem hacmi 11,9 trilyon dolara çıktı ve bu alanda yıllık bazda yüzde 247 oranında büyüme görüldü. Circle tarafından paylaşılan verilere göre, bu yoğun işlem trafiği finansal sonuçlara da olumlu yansıdı.

İnternet tabanlı finansal çözümleri güçlendiren bu ivme, dördüncü çeyrek ve 2025 yılı toplamındaki performansa doğrudan yansıdı. Dönem sonunda 75,3 milyar dolar değerinde USDC dolaşımda bulunurken, zincir üstü işlem hacmi 11,9 trilyon dolara ulaştı. Toplam gelir ve rezerv geliri, önceki yıla göre yüzde 77 artışla 770 milyon dolar oldu.

Gelir ve Kârlılıkta Kuvvetli Artış

2025’in dördüncü çeyreğinde toplam gelir ve rezervlerden elde edilen kazanç yüzde 77 artışla 770 milyon dolara çıktı. Bu gelirin 733 milyon doları rezerv gelirinden sağlandı. Bu artış, ortalama USDC meblağındaki yüzde 100 büyümenin katkısıyla gerçekleşirken, rezerv getirilerindeki azalmanın kısmen etkisi de hissedildi.

Süregelen faaliyetlerin net kârı 133 milyon dolar olarak kaydedildi. Şirketin düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı ise yüzde 412 artarak 167 milyon dolara ulaştı. Dönem içindeki çalışanlara yönelik hisse tabanlı ödemeler ve halka arz ile ilişkilendirdiği bazı masraflar, maliyetlerde belirgin bir yükselişe neden oldu.

2025 tamamında toplam gelir ve rezervlerden sağlanan gelir, yıllık yüzde 64 artış göstererek 2,7 milyar dolara yükseldi. Ancak şirket, esas olarak halka arz kaynaklı hisse bazlı ödemeler nedeniyle yıl genelinde 70 milyon dolar net zarar açıkladı. Yılın düzeltilmiş FAVÖK değeri ise iki katını aşarak 582 milyon dolara ulaştı.

Ürün Geliştirme ve Stratejik Ortaklıklar

Circle, finansal sonuçların yanı sıra ürün ve ortaklık alanlarındaki gelişmelerle de öne çıktı. Şirketin Arc platformunun herkese açık test ağı, bankacılık ve finansal teknoloji alanındaki 100’den fazla katılımcı ile başlatıldı. Katılımcıların gerçekleştirdiği işlem sayısı 166 milyonun üzerinde gerçekleşirken, sistemin çalışırlığı neredeyse kesintisiz oldu. Arc’ın ana ağ lansmanının ise 2026 yılı içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Circle Payments Network’e dahil finansal kurum sayısı 55’e ulaştı ve yıllıklandırılmış işlem hacmi 5,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Kurumsal entegrasyonlar da artış gösterdi. Visa, ABD’li ihraççılar ve yükleniciler için USDC ile ödeme imkânı sağlarken, Intuit firmasının platformunda USDC entegrasyonu başlatıldı. Bermuda hükümeti ise tamamen zincir üstünde işleyen bir ulusal ekonomi oluşturmak için Circle altyapısına yöneldiğini açıkladı.

EURC adlı Circle’ın euro tabanlı stablecoin’i, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 284 genişlemeyle öne çıktı. Şirketin kurumlarla süren iş birlikleri ve ürün yenilikleri, dijital finans ekosistemi içindeki rolünü güçlendirmeye devam etti.