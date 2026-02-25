Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Artan Kısa Pozisyonlar ve Negatif Fonlama Oranları Fiyatlarda Baskı Oluşturuyor

Özet

  • Bitcoin türev piyasasında kısa pozisyonlarda ve negatif fonlama oranlarında artış izleniyor.
  • Fiyat hareketleri, psikolojik ve teknik destek seviyeleri üzerinde kırılgan bir dengede ilerliyor.
  • Uzmanlar, kısa süreli sert yükselişlerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor.
Bitcoin, son dönemde gerçekleşen satışlarla birlikte 60.000 dolar seviyesine yakın bir bölgede önemli bir dönemeçten geçiyor. Kripto para piyasasında bu hareketle beraber türev işlemlerdeki veriler, kısa pozisyonların yükseldiğine ve fonlama oranlarının negatife döndüğüne işaret ediyor. Büyük borsalarda gözlenen bu eğilim, özellikle son fiyat düşüşlerince hız kazandı.

İçindekiler
1 Fonlama Oranlarındaki Değişim ve Kısa Pozisyonların Artışı
2 Teknik Eşiklerde Kırılgan Denge

Fonlama Oranlarındaki Değişim ve Kısa Pozisyonların Artışı

Perpetual vadeli işlemlerdeki fonlama oranları, kaldıraçlı pozisyon taşımanın maliyetini yansıtıyor ve şu anda nötr seviyenin altına inmiş durumda. Bitcoin fiyatı düştükçe oluşan negatif fonlama, piyasa katılımcılarının ağırlıklı olarak satış yönlü pozisyon açtığını gösteriyor. Ancak mevcut seviyeler henüz aşırı kötümserlik düzeyine ulaşmış değil ve tipik kapitülasyon koşulları oluşmuş değil.

Teknik Eşiklerde Kırılgan Denge

Bitcoin, spot ve türev işlemler açısından kritik görülen 60.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, yukarıda ise güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Kısa pozisyonların artmasına rağmen fiyatın belirli bir aralıkta sabitlenmesi, piyasanın kırılgan bir denge durumuna işaret ediyor. Bu noktada olası bir yukarı yönlü hareket, aşırı kaldıraçlı satış pozisyonlarını hızlıca tasfiye edebilir.

Tersi bir senaryoda ise aşağı yönlü baskının devam etmesiyle fonlama oranları daha da negatife dönebilir ve düşüş hareketi yeniden hız kazanabilir.

Türev piyasası analiz firması CryptoQuant’ın gözlemlerine göre, piyasa katılımcıları Bitcoin’in mevcut aşağı yönlü trendinde kısa süreli ancak yanıltıcı yükseliş hareketleri görülebileceğini düşünüyor. Bu tür sıçramalar, fiyatın kısa süreyle 75.000 dolar seviyesini geri kazanması veya 60.000 dolar bandından sert bir yükseliş yaşanması şeklinde ortaya çıkabilir ve birçok yatırımcıda dip noktanın görüldüğü algısını oluşturabilir.

Ardi, Bitcoin’in düşüş trendi sırasında piyasanın beklentisinin aksine hızlı ve çarpıcı bir yükseliş yaşanabileceğini, bu hareketlerin ise traderların büyük bölümünde düşüşün sona erdiği düşüncesine yol açabileceğini aktarıyor.

Bu tür dalgalanmaların, piyasadaki bekleyen alıcıların yeniden aktif hale gelmesini sağladığı ve bir sonraki düşüş öncesinde likiditeye katkıda bulunabileceği ifade ediliyor.

Daniel, Bitcoin’in orta vadede düşüş eğiliminde olduğunu belirtmekle birlikte, kısa vadede ise destek seviyelerine yakın noktalarda sıçrama potansiyelinin oluşabileceğini vurguluyor.

Asya işlemlerinin ilk saatlerinde Bitcoin’in 65.000 doların altına inmesiyle uzun pozisyonlarda yaklaşık 230 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Piyasalarda gözlenen bu tablo, küresel makroekonomik belirsizliklerin de etkisini sürdüğünü gösteriyor.

Bitcoin’in hem türev piyasasında hem de spot piyasadaki kritik seviyeleri koruma çabası ve artan kısa pozisyonlar, önümüzdeki dönem volatilitenin devam edebileceğine işaret ediyor.

