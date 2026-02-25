Coinbase CEO’su Armstrong, İngiltere’nin Stabilcoin Sınırlarına Karşı Tepkisini Dile Getirdi

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, İngiltere Merkez Bankası’nın gündeme getirdiği stabilcoin varlıklarına ilişkin üst limit planlarına açıkça karşı çıktı. Armstrong’un eleştirileri, İngiltere’de dijital varlıkların geleceğiyle ilgili yürütülen tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı.

İngiltere’de Önerilen Stabilcoin Sınırları

İngiltere Merkez Bankası tarafından önerilen düzenlemeler, bireysel kullanıcılar için 20 bin sterlin, şirketler için ise 10 milyon sterlin stabilcoin üst limiti öngörüyor. Banka ayrıca, stabilcoin ihraççılarının rezervlerinin yüzde 40’ının faiz getirisi olmayan merkez bankası hesaplarında tutulmasını önerdi. Hem bireylerin hem de işletmelerin dijital varlıkları üzerinde kısıtlamalara yol açacak bu adımlar, ülkede kripto sektöründe önemli tartışmalara neden oldu.

Armstrong’un Duruşu ve Sektördeki Tepkiler

Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Armstrong, İngiltere Merkez Bankası’nın mevcut düzenleme yaklaşımının küresel rekabeti baltalayacağını savundu. Armstrong, X platformundaki paylaşımında, İngiltere’nin dijital ekonomi alanında mevcut yol haritası ile “yeniliği engelleyen” bir tutum içinde olduğunu belirtti. Armstrong’un kamuya açık eleştirisi, halihazırda 80 bini aşkın imzayla desteklenen Stand With Crypto UK isimli savunucu grubun başlattığı dilekçeye de destek niteliğinde oldu.

Brian Armstrong, stabilcoinler için planlanan yeni kuralların Birleşik Krallık’ın dijital ekonomide küresel sahada rekabetçi olmasını zorlaştıracağını ifade etti ve ekledi: “Merkez Bankası tarafından kişisel ve kurumsal kullanıcılar için önerilen üst sınır, inovasyonun önünü kapatabilir.”

Bankanın yanında, ülkedeki Finansal Yürütme Kurumu da (FCA) yeni stabilcoin rejimini oluşturma sürecine katılıyor. Yetkililer, önerilen miktar sınırlarının mali istikrarı korumak ve geleneksel bankalardan ani sermaye çıkışlarının önüne geçmek için gerekli olduğunu savunuyor. Sektör temsilcileri ise, bu tür kısıtlamaların dijital varlık ekosisteminde inovasyonu durduracağı ve İngiltere piyasasını uluslararası rakiplerin gerisine düşüreceği görüşünde birleşti.

Bazı İngiliz milletvekilleri de getirilen limitlerin “yeniliğe engel teşkil edebileceği, benimsemeyi yavaşlatabileceği ve dijital varlık faaliyetlerini yurtdışına kaydırabileceği” değerlendirmesinde bulundu. Tartışmalar, Armstrong’un kısa süre önce ABD’de benzeri bir piyasa yapısı yasa tasarısına destekten vazgeçmesini de gündeme getirdi. ABD’de de stabilcoin ödüllerine yönelik potansiyel yasakların tartışılması, her iki ülkede de sektörle düzenleyici kurumlar arasındaki gerilimi öne çıkardı.

Küresel Rekabet ve Alternatif Merkezler

İngiltere kripto sektörü için yeni kurallar üzerinde çalışırken, Hong Kong düzenlenmiş dijital varlık merkezi olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Özellikle stabilcoin regülasyonu konusunda görece daha ılımlı bir yaklaşım benimseyen Hong Kong’un mart ayında ilk stabilcoin lisansını dağıtmayı planladığı aktarıldı.

Küresel ölçekte stabilcoin işlemlerinin 2025’te ciddi artış gösterdiği belirtiliyor. Bu yükselişin ardından, farklı ülkelerde dijital varlıklara yönelik düzenleyici yaklaşımlar da belirginleşmeye başladı. Hong Kong’da faaliyet gösteren lisanslı kripto platformu HashKey Exchange, HashKey Group’un ekosistem token’ı HSK’yı ticarete açarak sektördeki varlığını güçlendiren yeni bir adım attı. Bu hamle, geleneksel finansla dijital varlıklar arasında köprü kurma çabalarının son halkası olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’deki düzenleyici belirsizlik, sektör oyuncuları tarafından ülkenin inovasyon yarışında geri kalma riski olarak görülüyor. Armstrong ve destekçileri, daha dengeli ve rekabetçi bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini savunuyor.