2 Seçeneğimiz Var, Bitcoin Hangisini Seçecek? İkisinde de Sonuç Değişmeyecek

Gün boyu Fed üyelerinin açıklamaları devam edecek ve 01:00’da IMF’in ABD ekonomisiyle ilgili yorumları yayınlanacak. Bu gece NVIDIA kazanç raporu, Perşembe İran müzakereleri, Cuma ABD ÜFE derken yine gündem yoğun. CryptoBullet Bitcoin’in 2 seçeneği olduğunu söylüyor bunlar neler? Bugün hangi önemli gelişmeler yaşanacak?

Kripto Para Takvimi

Yatırımcılar Fed’in faiz indirimlerine dair beklentilerini daha da düşürdü. Para piyasaları, Haziran ayına kadar çeyrek puanlık bir indirim olasılığını %50’ye düşürdü; bu, bu yılın en düşük seviyesi. Yıl sonuna kadar üçüncü bir indirim olasılığı neredeyse ortadan kalktı. Yılın ilk indirimi Temmuz toplantısına kadar gelmeyebilir.

Gece 00:20’de NVIDIA kazanç raporu açıklanacak EPS beklentisi 1,53 dolar ve gelir beklentisi 65,91 milyar dolar. Hedefler aşılırsa AI coşkusu borsayı desteklerken kripto paralar için de olumlu olur. 18:40 Fed’den Barkin konuşacak. 19:00’da Trump politika toplantısında, Fed’den Schmid ise açıklamalarda bulunacak. 21:20 Fed’den Musalem konuşacak. 23:00’da Trump’ın Ulaştırma Bakanıyla toplantısı olacak.

Günün diğer gelişmeleriyse şunlar;

🔸Plastma Kilit Açılışı (Arzın %4,55’i)

🔸Swissbong Duyurusu

🔸Zebec Network SuperApp masaüstü sürümü

🔸The Sandbox 7’nci Sezon

🔸H Kilit Açılışı (%4,37)

Bitcoin’in 2 Seçeneği

CryptoBullet takma isimli analist BTC grafiğini 3 günlük periyotta ele alarak 62.500 dolar testinin ikincil testinin beklediği gibi gerçekleştiğini yazdı. Bu aşamadan sonra sıçrama görmeyi bekliyor ve 2 seçeneğe işaret ediyor.

İlk Seçenek; 78 bin dolara güçlü bir sıçrama – bu durumda 62 bin doların üzerinde çok daha uzun süre kalacağız ve daha düşük bir hedefimiz olacak (~40 bin dolar).

İkinci Seçenek: Kırmızı Kutu içinde zayıf bir sıçrama – bu durumda Mart ayında 62 bin dolarlık desteği kıracağız ve daha az agresif bir hedefimiz olacak (47-50 bin dolar).

Analist ikinci seçeneğe eğilimli olduğunu ve her halükarda BTC’nin daha düşük seviyelere gerileyeceğini söylüyor.

İyimserliğiyle bilinen analistlerden Jelle de bugün 40 bin dolarlı seviyelerden bahsetti. Yukarıdaki grafiği paylaşan isim şunları yazdı;

“Şimdiye kadar her BTC ayı piyasası 0,618 fib geri çekilme seviyesinin altında dip yaptı – her biri bir öncekinden daha az aşağıda. Bu eğilimin devam edeceğini ve dip noktasının 40 bin ile 45 bin aralığında olacağını düşünüyorum. Bu fiyatları veya yanıldığımı gösteren işaretleri sabırla bekliyorum.”