ABD’de 61 Milyon Dolarlık Tether’a El Konulan Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde federal yetkililer, sahte ilişkiler ve kurmaca yatırım platformlarıyla yürütülen bir dizi kripto yatırım dolandırıcılığı kapsamında 61 milyon dolar değerinde USDt’ye el koydu. Operasyon, Doğu Kuzey Karolina Bölgesi Başsavcılık Ofisi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Soruşturma, mağdurların çoğunlukla internet üzerinden duygusal ilişki kurma vaadiyle dolandırıldığı bu sistemin, organize kripto para ağlarında yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Dolandırıcı Platformlar ve Yatırım Tuzağı

Dolandırıcılar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla iletişime geçerek kendilerini finansal piyasalarda deneyimli yatırımcı gibi gösterdi. Ardından, profesyonel görünümlü ama gerçekte sahte olan kripto yatırım sitelerine yönlendirdikleri bu kişilere, olağanüstü getiriler sunulan uydurma portföyler gösterildi. Yatırımcılar platformlara gittikçe daha fazla para yatırmaya teşvik edildi.

Mağdurlar, paralarını çekmek istediklerinde ya fonlarına erişimleri engellendi ya da hesap kilidinin açılması için ekstra ücret talep edildi. Talep edilen bu ek ödemelere rağmen ne ana para ne de getiriler mağdura ulaşmadı.

Stabilcoin Tether’ın İşbirliği ve Kripto İz Takibi

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, izlenen varlıkların farklı kripto cüzdanları üzerinden dolaştırılarak aklandığını tespit etti. Sonunda, yüklü miktarda fonun saklandığı cüzdan adreslerine ulaşan yetkililer, buradaki bakiyelere el koydu ve bunları yasal müsadere sürecine dahil etti.

Yetkililer, fonların dondurulması ve devri konusunda Tether şirketinin soruşturma sürecinde işbirliği yaptığını belirtti. Bu gelişme, ABD dolarına endeksli tokenlar üzerinden hareket eden fonların takibi ve bloke edilmesinde stabilcoin ihraççılarının rolünün giderek arttığını gösteriyor.

Kripto Para Dolandırıcılığında Yükseliş ve Yeni Yöntemler

Fonlara el konulması, kripto para piyasalarında yaşanan ciddi dolandırıcılık artışının hemen sonrasında geldi. Chainalysis’in 2026 Kripto Dolandırıcılık Raporu’na göre 2025 yılında toplam dolandırıcılık kaynaklı kayıplar 17 milyar dolara ulaştı. Raporda, yapay zeka temelli kimlik taklidi ve sosyal mühendislik teknikleriyle işleyen dolandırıcılıkların, klasik oltalama ve ödül vaatli yöntemleri kârlılık bakımından geride bıraktığı vurgulandı.

Romantik yönlendirme ve sahte yatırım önerisini bir araya getiren “pig butchering” yöntemi; mağdur sayısı ve hasar boyutu itibarıyla en hızlı büyüyen dolandırıcılık türlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şubat ayında bu yöntemle bağlantılı 70 milyon dolardan fazla paranın aklandığı bir sisteme öncülük eden ana faillerden biri, ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalandırma, ABD yargı kurumlarının uluslararası ölçekte örgütlü kripto dolandırıcılıklarına karşı tavrını da gösteriyor.