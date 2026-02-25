Winvest — Bitcoin investment
Coinbase Analizinde Bitcoin Piyasasında Gamma Riskine Dikkat Çekildi

Özet

  • Coinbase, Bitcoin için gamma bazlı piyasa risklerini yeni bir raporda analiz etti.
  • Negatif gamma etkisi düşüşte satış baskısını, pozitif gamma ise sıkışmayı artırabilir.
  • Kurumsal aktörler piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak stratejik Bitcoin alımlarını sürdürüyor.
Coinbase Institutional, yayımladığı yeni bir piyasa değerlendirmesinde, Bitcoin’in (BTC) likiditesi ve fiyat oynaklığını değerlendirmek için geliştirdiği “Gamma Exposure (GEX)” metriğini ve bu metrik ışığında öne çıkan fiyat seviyelerini açıkladı. Analize göre, Bitcoin piyasasında özellikle 60.000–70.000 dolar bandında negatif gamma konsantrasyonu öne çıkıyor. Bu bölgedeki yapı, fiyatların 60.000 dolar seviyesine yaklaşması durumunda düşüş ivmesinin hızlanabileceğine işaret ediyor. Yukarı yönde ise 85.000–90.000 dolar bandındaki pozitif gamma etkisi, yükselişlerin yavaşlayıp fiyatın bu seviyelerde sıkışmasına zemin hazırlayabilir.

Gamma Exposure (GEX) ve Piyasa Davranışları

GEX göstergesi, opsiyon piyasasında piyasa yapıcıların, dayanak varlığın fiyat hareketlerine göre risk pozisyonlarını nasıl ayarladığını izlemek için kullanılıyor. 60.000–70.000 dolar bölgesinde ortaya çıkan negatif gamma koşullarında, piyasada hareket eden ana oyuncular fiyat düştükçe satışı artırıyor ve yükselişlerde ise alım yaparak dalgalanmayı büyütüyor. Bu kısa gamma pozisyonlanması, destek seviyesi aşağıya kırılırsa satışların zincirleme şekilde devam edebileceğini düşündürüyor.

Olumsuz gamma etkisinin oluştuğu bölgelerde fiyat oynaklığının arttığı, üst bant olan 85.000–90.000 dolar seviyelerinde ise pozitif gamma etkisiyle piyasanın stabilize olduğu aktarılıyor. Bu alanlarda piyasa yapıcılar, fiyat geriledikçe alım, yükseldikçe ise satış yaparak fiyatların dar bir aralıkta kalmasına neden oluyor. Coinbase’de kurumsal araştırma biriminin başında bulunan David Duong, 82.000 dolar seviyesini yükselişler için ilk önemli direnç olarak değerlendirirken, bu eşiğin üzerinde pozitif gamma etkisinin fiyat hareketlerini daha da yavaşlatabileceğini ifade etti.

Kritik Fiyat Seviyeleri ve Destek Alanları

Son dönemde Bitcoin, ortalama piyasa fiyatı olarak tanımlanan “True Market Mean” seviyesinin, yani yaklaşık 79.000 doların altına geriledi. Mevcut durumda 60.000 dolar seviyesi, piyasa açısından en kritik destek noktası olarak öne çıkıyor. Analize göre bu seviyenin korunamaması halinde, fiyatın 54.900 dolardaki gerçekleşmiş fiyat sınırına kadar gerileyebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Öte yandan, Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet’in yıl sonu finansal raporuna göre, 2025 yılının sonunda net Bitcoin değer kaybı nedeniyle 102,2 milyar yen (yaklaşık 680 milyon dolar) seviyesinde faaliyet dışı zarar oluştu. Dördüncü çeyrekte yaşanan Bitcoin fiyatındaki düşüş, şirketin blokzincir varlıklarını cari piyasa değeriyle muhasebeleştirme zorunluluğu nedeniyle bu kaybın ortaya çıkmasında etkili oldu.

Kurumsal Talep ve Stratejik Bitcoin Alımları

Metaplanet yönetimi, açıklamasında mevcut Bitcoin stratejisinin sürdüğünü ve piyasa dalgalanmalarına rağmen Bitcoin biriktirmeye devam ettiklerini belirtti. Şirket, Japon yeni karşısında ve enflasyona karşı koruma amacıyla Bitcoin pozisyonunu güçlendirme yolunda adım atmaya devam ediyor.

Şirketin finansal raporunda, Bitcoin değerlemesi kaynaklı zarara rağmen ana hazine stratejisinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve Bitcoin birikimi politikasının sürdüğü vurgulandı.

Piyasalarda, opsiyon dinamikleriyle güçlenen negatif gamma etkisi ve özellikle ana destek düzeyi olarak görülen 60.000 doların önemi öne çıkarken; kurumsal yatırımcılar, uzun vadeli stratejilerini piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak sürdürüyor. Bu gelişmeler, Bitcoin piyasasının hem volatilite hem de kurumsal yatırım davranışları açısından kritik bir eşiğe yaklaştığına işaret ediyor.

