Pakistan’da kripto yasağı kalktı, bankalara yeni kurallar geldi

Pakistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalara ve finansal kuruluşlara gönderdiği bildiride, kripto para hizmetlerine uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Pakistan finans sektörü, sanal varlıklara yönelik yaklaşımını ciddi biçimde güncelledi.

Yasak kalktı, yeni kısıtlamalar geldi

Yasaklama kararının kaldırılmasına rağmen, Merkez Bankası’nın yürürlüğe koyduğu yeni kurallar kapsamında bankalar kendi fonlarını veya müşteri mevduatlarını kullanarak kripto paralara yatırım yapamayacak, alım-satım gerçekleştiremeyecek ve doğrudan varlık sahibi olamayacak.

Yapılan düzenleme, bankaların işlemlerine kısıtlama getirirken, kripto piyasasına tamamen kapalı bir sistem bırakmıyor. Bunun yerine, izin verilen sınırlar dâhilinde sektörde lisanslı kurumlara hizmet verme yolu açılıyor.

Yeni düzenlemenin dayanağı: 2026 Sanal Varlıklar Yasası

Bu adım, kısa süre önce çıkan 2026 Sanal Varlıklar Yasası’nın ardından geldi. Söz konusu yasa ile birlikte Pakistan’daki sanal varlık sektörü için yeni bir düzenleyici kurum kuruldu. Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (PVARA), sektörün lisanslanması, gözetimi ve denetimi konusunda yetkili kılındı. Böylece, ülkedeki kripto şirketlerinin yasal çerçevede faaliyet göstermesinin önü açılmış oldu.

Merkez Bankası 2018’den beri yürürlükte olan kripto para yasağını geri çekerek, PVARA tarafından onaylanan firmaların bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan yeni bir düzenlemeye geçti.

Bankalara sıkı denetim ve şartlar

Yeni düzenlemeyle beraber, bankalar ve finans kurumları, yalnızca PVARA tarafından resmi olarak lisanslanan veya başvuru sürecinde olan sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP) hizmet verebilecek. Burada kara para aklamanın önlenmesi (AML), müşteri kimlik tespiti (KYC) ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik tüm yükümlülüklere uyulması zorunlu tutuldu.

“Burada belirlenen tüm şartlara kesin biçimde uyulması kaydıyla, Merkez Bankası tarafından düzenlenen kurumlar, PVARA tarafından resmi lisans almış olan sanal varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarını açabilir,” ifadelerine yer verildi.

Bankaların kripto şirketleriyle çalışabilmesi için lisans doğrulaması, kapsamlı inceleme süreçleri ve tüm işlemlerin periyodik olarak denetimi zorunlu hale geldi.

Binance ile iş birliği ve yerel pazar büyüklüğü

Geçtiğimiz Aralık ayında, Pakistan hükümeti ve dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto borsası olan Binance, ülkede tahvil, hazine bonosu ve emtia rezervlerinin toplamda 2 milyar dolara kadar tokenleştirilmesini öngören bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Aynı dönemde, ülkenin Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu Başkanı Bilal Bin Saqib, CoinDesk’e verdiği bir röportajda, Pakistan’ın kripto adaptasyonunu hızlandırmayı, Bitcoin madenciliğinden yararlanmayı ve ulusal bir stabilcoin başlatmayı hedeflediğini açıkladı.

Şubat ayında açıklanan resmi verilere göre, ülkede yaklaşık 40 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 17’si kripto para alım-satımı yapıyor. Bu da Pakistan’ı perakende kripto pazarında Almanya ve Japonya gibi ülkelerin önüne yerleştiriyor.