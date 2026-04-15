Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Pakistan’da kripto yasağı kalktı, bankalara yeni kurallar geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kriptoya uygulanan yasak kaldırıldı, banka ve finans kuruluşları için kısıtlı izin dönemi başladı.
  • 🏦 Bankalar tamamen serbest değil, yalnızca lisanslı kripto firmalarına hizmet verebilecek.
  • 🛡️ AML ve KYC şartları zorunlu, sıkı denetim uygulanacak.
  • 🌐 Pakistan’da 40 milyon kişi kripto piyasasında aktif, #Bitcoin adaptasyonu için yasal zemin hazırlandı.
COINTURK
COINTURK

Pakistan Merkez Bankası, ülkedeki tüm bankalara ve finansal kuruluşlara gönderdiği bildiride, kripto para hizmetlerine uygulanan yasağın kaldırıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Pakistan finans sektörü, sanal varlıklara yönelik yaklaşımını ciddi biçimde güncelledi.

İçindekiler
1 Yasak kalktı, yeni kısıtlamalar geldi
2 Yeni düzenlemenin dayanağı: 2026 Sanal Varlıklar Yasası
3 Bankalara sıkı denetim ve şartlar
4 Binance ile iş birliği ve yerel pazar büyüklüğü

Yasak kalktı, yeni kısıtlamalar geldi

Yasaklama kararının kaldırılmasına rağmen, Merkez Bankası’nın yürürlüğe koyduğu yeni kurallar kapsamında bankalar kendi fonlarını veya müşteri mevduatlarını kullanarak kripto paralara yatırım yapamayacak, alım-satım gerçekleştiremeyecek ve doğrudan varlık sahibi olamayacak.

Yapılan düzenleme, bankaların işlemlerine kısıtlama getirirken, kripto piyasasına tamamen kapalı bir sistem bırakmıyor. Bunun yerine, izin verilen sınırlar dâhilinde sektörde lisanslı kurumlara hizmet verme yolu açılıyor.

Yeni düzenlemenin dayanağı: 2026 Sanal Varlıklar Yasası

Bu adım, kısa süre önce çıkan 2026 Sanal Varlıklar Yasası’nın ardından geldi. Söz konusu yasa ile birlikte Pakistan’daki sanal varlık sektörü için yeni bir düzenleyici kurum kuruldu. Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (PVARA), sektörün lisanslanması, gözetimi ve denetimi konusunda yetkili kılındı. Böylece, ülkedeki kripto şirketlerinin yasal çerçevede faaliyet göstermesinin önü açılmış oldu.

Merkez Bankası 2018’den beri yürürlükte olan kripto para yasağını geri çekerek, PVARA tarafından onaylanan firmaların bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanıyan yeni bir düzenlemeye geçti.

Bankalara sıkı denetim ve şartlar

Yeni düzenlemeyle beraber, bankalar ve finans kurumları, yalnızca PVARA tarafından resmi olarak lisanslanan veya başvuru sürecinde olan sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP) hizmet verebilecek. Burada kara para aklamanın önlenmesi (AML), müşteri kimlik tespiti (KYC) ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik tüm yükümlülüklere uyulması zorunlu tutuldu.

“Burada belirlenen tüm şartlara kesin biçimde uyulması kaydıyla, Merkez Bankası tarafından düzenlenen kurumlar, PVARA tarafından resmi lisans almış olan sanal varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarını açabilir,” ifadelerine yer verildi.

Bankaların kripto şirketleriyle çalışabilmesi için lisans doğrulaması, kapsamlı inceleme süreçleri ve tüm işlemlerin periyodik olarak denetimi zorunlu hale geldi.

Binance ile iş birliği ve yerel pazar büyüklüğü

Geçtiğimiz Aralık ayında, Pakistan hükümeti ve dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto borsası olan Binance, ülkede tahvil, hazine bonosu ve emtia rezervlerinin toplamda 2 milyar dolara kadar tokenleştirilmesini öngören bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Aynı dönemde, ülkenin Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu Başkanı Bilal Bin Saqib, CoinDesk’e verdiği bir röportajda, Pakistan’ın kripto adaptasyonunu hızlandırmayı, Bitcoin madenciliğinden yararlanmayı ve ulusal bir stabilcoin başlatmayı hedeflediğini açıkladı.

Şubat ayında açıklanan resmi verilere göre, ülkede yaklaşık 40 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 17’si kripto para alım-satımı yapıyor. Bu da Pakistan’ı perakende kripto pazarında Almanya ve Japonya gibi ülkelerin önüne yerleştiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Warsh’ın Fed başkanlığı sürecinde 100 milyon doları aşan kripto bağlantılı portföyü tartışma yarattı

OneCoin mağdurlarına 40 milyon dolarlık tazminat fonu duyuruldu

Güney Kore’de dijital para düzeni için CBDC ve banka tokenlarına öncelik!

Kripto vergileri için ‘de minimis’ değişikliği: Senato tasarısında yeni eşikler

Exodus, 175 milyon dolarlık W3C alımı için mahkemeye başvurdu

Coinbase yöneticisi Tom Duff Gordon OpenAI’ye transfer oldu

Senato’da kritik stablecoin getirisi anlaşması sonrası Clarity Act oylaması yakın

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Wlfi tokenlerinde büyük kilit açma kararı ve 4,5 milyarlık yakım geliyor
Bir Sonraki Yazı 15 Nisan ABD-İran müzakereleri ve kripto paralar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

OP Mainnet’e Dev Transfer: Etherfi 200 Milyon Doları ve 70 Bini Aşkın Aktif Kartı Taşıdı
ALTCOIN
Allbirds, yapay zeka hamlesiyle yüzde 300 yükseldi
Kripto Para
Bitcoin’de riskli cüzdanlar için “kuantuma karşı dondurma” önerisi
BITCOIN (BTC)
TeraWulf hisselerinde 900 milyon dolarlık sermaye artırımı sonrası hızlı düşüş
Kripto Para
15 Nisan ABD-İran müzakereleri ve kripto paralar
BITCOIN (BTC)
Lost your password?